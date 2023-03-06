داء القرحة الهضميَّة

القرحة الهضمية هي قرحة مستديرة أو بيضويَّة تتآكل فيها بطانة المعدة أو الاثناعشري بتأثير حمض المعدة والعصارات الهضمية.

يمكن أن تنجم القرحة الهضمية عن العدوى ببكتيريا Helicobacter pylori أو عن استخدام الأدوية، مثل الأسبرين أو غيره من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، التي تضعف بطانة المعدة أو الاثني عشر.

يأتي الانزعاج الناجم عن القرحة ويختفي ويميل إلى أن يكون مرتبطًا بالوجبات (يكون أحيانًا أفضل بعد الأكل وأحيانًا يكون أسوأ بعد الأكل).

يعتمد وضع تشخيص داء القرحة الهضمية على أعراض ألم المَعِدَة وعلى نتائج فحص المعدة باستعمال أنبوب معاينة مرن (التنظير العلوي) واختبار بكتيريا الملوية البوابية .

تُعطى الأدوية لتقليل كميَّة الحمض في المعدة، وتُعطى المضادَّات الحيوية للقضاء على بكتيريا الملوية البوابية.

(انظر أيضًا مقدِّمة إلى التهاب المعدة وداء القرحة الهضميَّة).

تصل القرحات عند اختراقها إلى بطانة المعدة أو الاثناعشري (الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة).قد تتراوح أحجام القرحات بين عدَّة ملليمترات إلى عدَّة سنتيمترات.

يمكن أن تحدث القرحات عند جميع الفئات العمريَّة بما فيها الرُّضَّع والأطفال، ولكنَّها أكثر شُيُوعًا بين البالغين في منتصف العمر.

يمكن أن يتحوَّل التهاب المعدة إلى داء القرحة.

تُحدِّد الأسماء التي تعطى لقرحاتٍ مُعيَّنة مواضعها التشريحية أو الظروف التي حدثت فيها.

تُعدُّ قرحة الاثناعشري النوعَ الأكثر شُيُوعًا من القرحة الهضمية، حيث تحدث في بداية الاثناعشري.

بينما تُعدُّ قرحات المعدة أقلَّ شيوعًا وهي تحدث في الجزء السفلي من المعدة عادةً.

القرحة المَعدِيّة إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة قرحة كبيرة في المعدة (اتجاه السهم). Photo provided by David M.Martin, MD.

يمكن أن تحدث قرحاتٌ هامشيَّة عند القيام باستئصال جراحيٍّ لجزءٍ من المعدة، وذلك عند نقطة اتِّصال جزء المعدة المُتبقِّي بالأمعاء.

ويمكن أن تتكوَّن قرحات الشِّدَّة النفسيَّة، كتلك التي تتشكَّل عند الإصابة بالتهاب المعدة الحاد المصاحب للشدَّة النفسيَّة، حيث يمكن أن يحدث كنتيجة للشدَّة النفسيَّة النَّاجمة عن مرضٍ شديد أو حروقٍ جلديَّة أو التَّعرُّض لإصابة.تحدث قرحة الشِّدَّة النفسيَّة في المعدة وفي الاثناعشري.

القرحة الهضميَّة نموذج ثلاثيّ الأبعاد

أسباب داء القرحة المعدية تحدث القرحة عندما تضعُف آليَّات الدفاع والإصلاح الطبيعيَّة في بطانة المعدة أو الاثناعشري، ممَّا يجعل البطانة أكثرَ عرضة للإصابة بالضَّرر نتيجة تأثير حمض المعدة. ويُعدُّ العاملان التاليان أكثر الأَسبَاب شيوعًا لحدوث القرحة الهضميَّة حتَّى الآن، وهما: عدوى المعدة ببكتيريا الملويَّة البوَّابيَّة

استعمال مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل أسبرين، أو إيبوبروفين، أو نابروكسين توجد عدوى بكتيريا الملويَّة البوَّابيَّة H. pylori عند 50-70٪ من الأشخاص المصابين بقرحة الاثناعشري وعند 30 - 50٪ من الأشخاص المصابين بقرحة المعدة. يُسبِّب استعمال مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة أكثر من 50٪ من حالات القرحة الهضمية.إلَّا أنَّ القرحة الهضميَّة لا تحدث عند معظم الأشخاص الذين يستعملون مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية. ويكون المُدخِّنون أكثر ميلا للإصابة بالقرحة الهضميَّة مقارنةً بغير المُدخِّنين، ويكون شفاؤها بطيئًا بشكلٍ أكبر ومن المُحتمل أن تعود. ورغم أنَّ الكحول يزيد من إنتاج حمض المعدة، إلَّا أنَّه لا يبدو أنَّ شرب كميات متوسِّطة من الكحول يؤدي إلى حدوث قرحاتٍ أو يُؤخِّر الشفاء. يمكن للشِّدَّة النفسيَّة أن تسبب القرحات.لاحظ الأطباء حدوث ارتفاعٍ في معدَّل الإصابة بداء القرحة في اليابان بعد وقوع زلزال وكذلك في نيويورك بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر. ويوجد سببٌ نادرٌ لحدوث القرحة الهضمية وهو أحد أنواع السرطانات التي تُحرِّر هرمونًا يسمى غاسترين، والذي يسبب إنتاج كميَّة زائدة من الحمض (انظر مُتلازمة زولينغر إليسون).تكون أعراض القرحات السرطانية مشابهةً بشكلٍ كبيرٍ لأعراض القرحات غير السَّرطانيَّة.إلَّا أنَّ القرحات السرطانيَّة لا تستجيب بشكلٍ جيِّد عادةً للعلاجات المُستعملة في تدبير القرحات غير السرطانيَّة. ويكون لدى حَوالى 50 إلى 60٪ من الأطفال المصابين بقرحات الاثناعشري تاريخٌ عائليٌّ للإصابة بداء القرحة الهضميَّة.

أعراض داء القرحة المعديّة يمكن أن تختلف أعراض داء القرحة الهضميَّة باختلاف موضع القرحة وعمر الشخص.فمثلًا، بالنسبة إلى لأطفال وكبار السِّنِّ والأشخاص الذين حدثت عندهم القرحة نتيجة استعمال مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، لا تكون لديهم الأعراض المعتادة أو قد لا يُعانون من أيَّة أعراض.وفي هذه الحالات، لا يُكتَشف وجود القرحة إلَّا عند ظهور المضاعفات. العَرَض الأكثر شيوعًا لحدوث القرحة الهضميَّة هو: الشُّعور بألم خفيفٍ إلى متوسِّط الشِّدَّة في الجزء العلوي من البطن. يُوصَف الألم عادةً بأنَّه وجعٌ قاضم وحارق أو تقرُّح أو ألم يكون شبيهًا بالإحساس بالجوع في بعض الأحيان وهو يتوضَّع في الجزء العلوي من البطن تحت عظم القصِّ مباشرةً عادةً.وهو يزول عادةً عند تناول الطعام أو استعمال مضادَّات الحموضة.تميل القرحة النموذجيَّة إلى الشفاء والعودة مرَّةً أخرى.وبالتالي، قد يستمرُّ الشعور بالألم لعدة أيام أو أسابيع، ثم يضعُف أو يختفي، ثم يعود مَرَّةً أخرى عند عودة القرحة.يقتصر ظهور الأعراض النموذجيَّة على حَوالى 50% من الأشخاص المصابين بالقرحة. تميل أعراض قرحة الاثناعشري إلى أن تكون نوعيَّة.حيث لا يشعر الأشخاص بالألم عند استيقاظهم عادةً، ولكنَّ الألم يبدأ في وقت الضحى.يؤدي شرب الحليب أو تناول الطعام (الذي يمتصُّ حمض المعدة) أو استعمال مضادَّات الحموضة إلى تخفيف شدَّة الألم بشكلٍ عام، ولكنَّه يعود بعد ساعتين أو ثلاثة عادةً.ومن الشائع أن يؤدي الألم إلى إيقاظ الشخص خلال الليل.عادةً ما يحدث الألم مرة أو أكثر يوميًّا خلال فترةٍ تتراوح بين أسبوعٍ أو عدَّة أسابيع ثم يتلاشى دون علاج.إلَّا أنَّ الألم يتكرَّر عادةً خلال أول عامين من الإصابة غالبًا، وبعد عدَّة أعوام في بعض الأحيان.تحدث أنماطٌ من الحالة عند الأشخاص عادةً وهم يعرفون من خلال تجربتهم الموعد المحتمل لحدوثها (في الربيع أو الخريف أو خلال فترات الشِّدَّة النفسيَّة عادةً). لا تكون أعراض القرحة المعديَّة والقرحة الهامشيَّة وقرحات الشِّدَّة مشابهةً لأعراض قرحة الاثناعشري، ولا تتبع لأيِّ نمط.قد يؤدي تناول الطعام إلى تخفيف شدَّة الألم مؤقَّتًا أو قد يتسبَّبَ بحدوثه بدلًا من تخفيفه.تُسبِّب قرحات المعدة في بعض الأحيان تندُّب وتورُّم الأنسجة (وذمة) المؤدِّية إلى الأمعاء الدقيقة، ممَّا قد يُعيق خروج الطَّعَام من المعدة بسهولة.قد يؤدي هذا الانسداد إلى حدوث تطبُّلٍ أو غثيانٍ أو قيء بعد تناول الطعام.

مضاعفات داء القرحة المعدية يمكن الشفاء من معظم القرحات الهضميَّة من دون حدوث مضاعفات.إلَّا أنَّ بعض حالات القرحة الهضميَّة قد تؤدي إلى حدوث مضاعفات مُهدِّدة للحياة، مثل: النَّزف (نَزف)

النَّفاذ

الانثقاب

الانسداد (إحصار)

السَّرطان النزف يُعدُّ النَّزف أكثر المضاعفات شيوعًا للقرحات حتى عندما لا يُسبِّبُ شعورًا بالألم (انظر النزف المعدي المعوي).يمكن أن يكون قيء الدَّم الأحمر الزاهي أو وجود كتلٌ بنيَّةٌ محمرَّة من الدَّم المهضوم جزئياً والتي تبدو شبيهةً بحُبيبات القهوة (قيء الدَّم) وخروج براز أسود قطراني (تبرُّز أسود) أو البراز الدَّموي الواضح (براز ُمدمَّى)؛ أعراضًا لوجود قرحة نازفة.يمكن لوجود كميات صغيرة من الدَّم في البراز ألا يكون ملحوظًا، ولكنَّ استمرار وجودها قد يؤدي إلى فقر دم.كما قد يُسبِّبُ نقص الدَّم شعورًا بالضَّعف وانخفاضًا في ضغط الدَّم عند وقوف الشخص وتعرُّقًا وشعورًا بالعطش وإغماءً. يمكن أن ينجمَ النَّزف في الجهاز الهضمي عن حالاتٍ أخرى أيضًا، إلَّا أنَّ الأطباء يبدؤون استقصاءهم من خلال التَّحرِّي عن مصدر النَّزف في المعدة والاثناعشري.حيث يستعمل الطبيب أنبوب معاينة مرن (المنظار الدَّاخلي) لإجراء التنظير العلوي، ما لم يكن النزف شديدًا.ويمكن للطبيب عند ملاحظته وجود قرحة نازفة أن يستعمل المنظار الداخلي لكيِّها (وهذا هو إيقاف النَّزف بالحرارة).كما يمكن أن يستعمل الطبيب المنظار الدَّاخلي لحقن المادَّة التي تُسبِّبُ تجلُّطَ القرحة النَّازفة. فإذا تعذَّر الوصول إلى مصدر النَّزف وإذا لم يكن النَّزف غزيرًا، يمكن استعمال مُعالجاتٍ تنطوي على استعمال الأدوية التي تُثبِّطُ إنتاج الحمض، مثل حاصرات الهيستامين -2 (H2) أو مثبِّطات مضخة البروتون.كثيرًا ما يتلقى الشخص السوائل عن طريق الوريد أيضًا ولا يتناول أي شيء عن طريق الفم، وهكذا يتمكن الجهاز الهضمي من الراحة.قد يكون من الضَّروري اللجوء إلى العلاج الجراحي عند فشل هذه العلاجات. الانثقاب يمكن أن تمرَّ القرحة (تثقب) من خلال الجدار العضلي للمعدة أو الاثناعشري (الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة) وتستمرَّ في العضو الملاصق، مثل الكبد أو البنكرياس.يُسبِّبُ هذا الانثقاب ألمًا شديدًا ومستمرًّا وواخزًا يمكن الشُّعور به في منطقة أخرى من الجسم غير المنطقة المُصابة.فمثلًا، قد يُصاب الظهر بالضرر عندما تثقب قرحة الاثناعشري البنكرياس.وقد يستفحل الألم عند تغيير الشخص لوضعيَّته. يستعمل الأطبَّاء اختبارات التصوير، مثل التصوير المقطعي المُحوسَب (CT) و التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لوضع تشخيص حالات الانثقاب. وقد يكون من الضروري اللجوء إلى العلاج الجراحي عند فشل العلاج الدَّوائي في تدبير القرحة. الاختراق يمكن للقرحات الموجودة على السطح الأمامي للاثنا عشري أو لقرحات المعدة بنسبةٍ أقل أن تمرَّ عبر الجدار مؤدِّيةً إلى إحداث فتحة (ثقب) إلى الحيِّز الحر من تجويف البطن.يكون الألم النَّاجم مفاجئًا وشديدًا وثابتًا.وينتشر الألم بسرعة في جميع أنحاء البطن.قد يشعر الشخص بالألم في أحد الكتفين أو في كليهما.يؤدِّي التنفُّس العميق وتغيير الوضعيَّة إلى تفاقم الألم، ولذلك يحاول الشخص الاستلقاء ببطءٍ شديد غالبًا.يشعر الشخص بالألم عند جسِّ البطن، ويتفاقم هذا الألم إذا ضغط الطبيب بقوَّةٍ ثمَّ قام برفع الضَّغط فجأةً.(يدعو الأطباء هذه الحالة بالإيلام الارتدادي rebound tenderness). قد تكون أعراض الاختراق أقلُّ شدَّةً عند كبار السن أو عند الأشخاص الذين يستعملون الستيرويدات القشرية أو مُثبِّطات المناعة أو المصابين بمرضٍ شديد.يُشير حدوث الحمَّى إلى وجود عدوى في تجويف البطن.يمكن أن تحدث صدمة عند عدم معالجة الحالة. يوصي الأطباء بإجراء صورةٍ بالأشعَّة السِّينية أو بالتصوير المقطعي المُحوسَب للمساعدة على التَّشخيص. يحتاج تدبير هذه الحالة الإسعافيَّة (والتي تُسمَّى البطن الحاد) إلى إجراء جراحة فوريَّة واستعمال المضادَّات الحيوية عن طريق الوريد. الانسداد قد يؤدي تورُّم الأنسجة المُلتهبة المُحيطة بالقرحة أو تندُّبها النَّاجم عن قرحةٍ سابقةٍ مُتهيِّجة إلى تضيُّق منفذ المعدة أو تضيُّق الاثناعشري.يمكن أن يحدث تقيُّؤ متكرِّر عند الشَّخص الذي يُعاني من هذا النَّوع من الانسداد- حيث يتقيَّأ كميَّاتٍ كبيرةٍ من الطعام الذي جرى تناوله سابقًا.ويُعدُّ الشعور بالامتلاء غير الطبيعي بعد تناول الطعام والتَّطبُّل ونقص الشهية هي أعراض الانسداد.يمكن أن يتسبَّبَ القيء مع مرور الوقت في حدوث نقصٍ في الوزن وتجفافٍ وعدم توازن في المواد الكيميائية للجسم (الشَّوارد). يعتمد الأطباء في وضع تشخيص الانسداد على نتائج صور الأشعَّة السِّينية. تُخفِّف معالجة القرحات والتَّورم بالأدوية من الانسداد في معظم الحالات، إلَّا أنَّ معالجة حالات الانسداد الشديدة النَّاجمة عن التَّندُّب قد تحتاج إلى إجراء توسيعٍ بالتنظير أو جراحة. السَّرطان يكون المرضى الذين لديهم قرحة ناجمةٍ عن العدوى ببكتيريا الملويَّة البوَّابيَّة أكثر ميلًا بما يتراوح بين 3 إلى 6 مرات للإصابة بسرطان المعدة في مرحلةٍ قادمة من حياتهم.ولا يوجد خطرٌ متزايدٌ للإصابة بالسرطان نتيجة وجود قرحاتٍ ناجمةٍ عن أسبابٍ أخرى.

تشخيص داء القرحة المعديّة التنظير العلوي يشتبه الطبيب في وجود قرحةٍ عند شعور الشخص بألمٍ مُميَّز في المعدة.يوصي الطبيب في بعض الأحيان بكلِّ بساطةٍ باستعمال علاجٍ للقرحة لمعرفة ما إذا كانت الأعراض سوف تزول (يُسمِّى العلاج التَّجريبي empiric therapy).يؤدي زوال الأعراض إلى زيادة احتمال وجود إصابة بالقرحة. قد يكون من الضروري إجراء اختباراتٍ لتأكيد التشخيص، وخصوصًا عند عدم زوال الأعراض بعد استعمال العلاج لبضعة أسابيع أو عند ظهورها للمرَّة الأولى عند شخصٍ يزيد عمره عن 45 عامًا أو عند شخصٍ يُعاني من أعراض أخرى مثل نقص الوزن، وذلك لأنَّ سرطان المعدة قد يُسبِّبُ أعراضًا مشابهة.كما أنَّ مقاومة القرحات الشديدة للعلاج وخصوصًا عند وجود عدَّة قرحات أو كانت القرحات موجودة في أماكن غير معتادة سوف تدفع الطبيب إلى الشكِّ بوجود حالة كامنة تُسبِّب زيادة إفراز الحمض من المعدة. يقوم الأطبَّاء بإجراء تنظيرٍ علويٍّ (إجراءٌ يُستَعملُ فيه أنبوب معاينة مرن يُسمَّى المنظار الدَّاخلي) للمساعدة على وضع تشخيص القرحة وتحديد سببها. يمكن للطبيب استئصال خزعة (استئصال عَيِّنَة نسيجيَّة لفحصها تحت المجهر) في أثناء التنظير لمعرفة ما إذا كانت قرحة المعدة سرطانيَّة وللمساعدة على تحديد وجود بكتيريا الملويَّة البوَّابيَّة Helicobacter pylori.كما يمكن استعمال المنظار الدَّاخلي لإيقاف النَّزف ولتقليل فرصة معاودة النَّزف من القرحة. التنظير الدَّاخلي: معاينة المَ... فيديو تُجرى اختبارات دمويَّة لقياس مستويات الغاسترين عند الأشخاص الذين تُحتملُ إصابتهم بمُتلازمة زولينغر إليسون Zollinger-Ellison syndrome.

علاج داء القرحة المعديّة المضادَّات الحيوية

أدوية إنقاص الحمض

مضادَّات الحموضة

الجراحة في بعض الأحيان نتيجةً لكون العدوى ببكتيريا الملوية البوابية هي السبب الرئيسي لحدوث القرحة، فإنَّ معالجة عدوى بكتيريا الملويَّة البوابيَّة الملوية البوابية تعتمد غالبًا على استعمال المضادَّات الحيويَّة بالتزامن مع تحت ساليسيلات البزموت ومثبط مضخة البروتون عند تشخيص العدوى (تُسمى المعالجة الرباعية).يمكن استعمال الكثير من المضادَّات الحيويَّة المختلفة، بما في ذلك أموكسيسيلين amoxicillin وكلاريثروميسين clarithromycin وميترونيدازول metronidazole وتتراسيكلين tetracycline.تشتمل بعضُ المُعالجَات على نوعين من المضادَّات الحيويَّة ومثبِّط لمضخة البروتون بدون تحت ساليسيلات البزموت (تسمى المعالجة الثلاثيَّة). تمنع الأدوية الخافضة للحموضة إنتاج حمض المعدة.تشتمل الأدوية الأكثر استعمالًا لتقليل الحموضة على مثبطات مضخة البروتون وحاصرات الهيستامين 2 (H2) (انظر أيضًا الأدوية المستخدمة لعلاج حموضة المعدة).تعمل مثبطات مضخة البروتون على تعزيز التئام القرحة بنسبةٍ أكبر عند الأشخاص الذين يستعملونه لفترة زمنية أقصر مقارنةً بحاصرات مستقبلات H2، وبالتالي يُفضَّل استعمالها بدلًا من حاصرات مستقبلات H2 في علاج القرحة عادةً. تعمل مضادَّات الحموضة، مثل السوائل أو الأقراص التي تحتوي على كربونات الكالسيوم أو مواد مماثلة؛ على معادلة حموضة المعدة دون أن تمنع إنتاجها. يؤدي تعديل حموضة المعدة أو خفض كميَّة الحمض المُنتَج إلى تعزيز الشفاء من القرحة الهضمية بغض النظر عن سبب حدوثها .تستمرُّ فترة العلاج ما بين 4- 8 أسابيع عند معظم الأشخاص.ورغم أنَّ اتِّباع نظام غذائي خفيف قد يساعد على إنقاص الحمض، إلَّا أنَّه لا يوجد دليلٌ يدعم الاعتقاد بأن مثل هذه الأنظمة الغذائية تُسرِّع الشفاء أو تمنع عودة الإصابة بالقرحات.لكنَّه من المنطقي أن يتجنَّب الأشخاص تناولَ الأطعمة التي يبدو أنَّها تُفاقم الألم والتَّطبُّل.كما أنَّه من الضروري استبعاد استعمال مُهيِّجات المعدة المُحتملة، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويديَّة والكحول والنيكوتين. ليس من الضروري إجراء عمليَّة جراحية لعلاج القرحة إلَّا في حالاتٍ نادرة نظرًا لقدرة الأدوية على معالجة القرحات الهضميَّة بشكلٍ فعَّال وللنجاح الكبير للتنظير الداخلي في إيقاف النَّزف النَّشِط.يُستَعملُ العلاج الجراحي بشكلٍ رَئيسيَ في تدبير مُضَاعَفات القرحة الهضميَّة، مثل: الاختراق

الانسداد غير المُستجيب للأدوية أو المُعاود

حدوث نوبتان شديدتان أو أكثر من نزف القرحات

الاشتباه في أن تكون قرحة المعدة سرطانيَّة

معاودة القرحات الهضميَّة الشديدة والمتكرِّرة يمكن إجراء عددٍ من العمليات الجراحيَّة المختلفة لمعالجة هذه المُضَاعَفات.كما يمكن استعمال الجراحة لخفض إنتاج الحمض وضمان تصريف المعدة بشكلٍ صحيح.إلَّا أنَّ القرحات قد تعود بعد الجراحة، وقد يتسبَّبَ كلُّ إجراء بحدوث مشاكلَ خاصَّةٍ به، مثل نقص الوزن وسوء الهضم والتَّبرُّز المُتكرِّر (مُتلازمة الإغراق) وفقر الدَّم.