الأدوية المستخدمة في علاج الحموضة المعديّة

مضادَّات الحموضة هي مواد كيميائية تُعطل حمض المعدة الذي سبق إفرازه ، وبذلك ترفع مستوى درجة حموضة المعدة (تجعله أقل حموضة).يمكن الاقتصار على استعمال مضادَّات الحموضة لمعالجة الأعراض الخفيفة الناجمة عن حمض المعدة.ولكنَّ استعمال مضادَّات الحموضة في حدِّ ذاتها لا يُعدُّ معالجة كافية للاضطرابات الخطيرة المرتبطة بالحمض مثل القرحة والتهاب المعدة الشديد.يستدعي تدبيرهذه الاضطرابات عادةً استعمال مضادَّات الحموضة بالإضافة إلى مثبطات مضخة البروتون أو حاصرات H2 للمساعدة على تخفيف شدَّة الأَعرَاض في المرحلة المبكرة من العلاج.حيث تختلف فعاليتها باختلاف كمية مضاد الحموضة المُستَعمَل وكمية الحمض الذي ينتجه الشخص.يمكن الحصول على جميع مضادَّات الحموضة تقريبًا دون وصفةٍ طبيَّة، وهي متوفِّرة على شكل أقراص، أو حبوب طرية قابلة للمضغ، أو سائل.إلَّا أنَّه يمكن لمضادَّات الحموضة أن تتداخل في امتصاص الكثير من الأدوية المختلفة، لذلك ينبغي استشارة الصيدلاني عن التَّداخلات الدوائيَّة الممكنة قبل استعمال مضادَّات الحموضة.

حيث تُعدُّ بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز) وكربونات الكالسيوم أقوى مضادَّات الحموضة التي يمكن استعمالها في بعض الأحيان للتَّخفيف السَّريع والقصير الأمد لشدَّة الأعراض.ولكن، بما أنَّها تُمتص من مجرى الدَّم، فإن استعمال مضادات الحموضة الدَّائم قد يجعل الدَّم شديد القلويَّة (قُلاء)، ممَّا يؤدي إلى الشُّعور بالغثيان والصُّداع والضَّعف.لذلك، ينبغي عدم استعمال مضادَّات الحموضة هذه بكمياتٍ كبيرة لأكثر من بضعة أيام.كما تحتوي مضادات الحموضة هذه على الكثير من الملح، ويجب ألَّا يستعملها الأشخاص الذين يحتاجون إلى اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم أو المصابون بفشل القلب أو بارتفاع ضغط الدَّم.

ويُعدُّ هيدروكسيد الألومنيوم من مضادَّات الحموضة الآمنة نسبيًّا والشَّائعة الاستعمال.إلَّا أنَّ الألومنيوم قد يرتبط مع الفوسفات في السبيل الهضمي، ممَّا يؤدي إلى استنزاف كالسيوم الجسم وخفض مستويات الفوسفات في الدَّم، ممَّا يؤدي إلى الشعور بالضَّعف والغثيان ونقص الشهيَّة.تزداد خطورة هذه التأثيرات الجانبية عند المصابين باضطراب استعمال الكحول الذين يعانون من نقص التغذية ومن أمراضٍ كلويَّة، بمن فيهم الأشخاص الذين يخضعون لغَسل الكُلى.كما قد يتسبَّبُ هيدروكسيد الألومنيوم في حدوث إمساك.

وتكون الفعاليَّة المضادَّة للحموضة لهيدروكسيد المغنيزيوم أفضل من فعاليَّة هيدروكسيد الألومنيوم.حيث يكون تأثيره المضاد للحموضة سريعًا ويعمل على تعديل الحموضة بشكلٍ فعَّال.إلَّا أنَّ المغنيزيوم يعمل كمُليِّنٍ أيضًا.تستمرُّ عادات التَّبرُّز بشكلٍ منتظم عادةً إذا اقتصر استعماله على بضع ملاعق طعام يوميًّا.قد يؤدي استعمال أكثر من أربع جرعات منه يوميًّا إلى حدوث إسهال.ينبغي أن يقتصر استعمال الأشخاص الذين يُعانون من إصابةٍ كلويَّة لهيدروكسيد المغنيزيوم على جرعاتٍ صغيرة نظرًا لوصول كميَّات صغيرة من هيدروكسيد المغنيزيوم إلى مجرى الدم.تتوفَّر الكثير من مضادَّات الحموضة المحتوية على هيدروكسيد المغنيزيوم وهيدروكسيد الألومنيوم، حيث يمكن استعمالها للحدِّ من حدوث الإسهال.

يجب على الأشخاص المصابين بأمراضٍ قلبيَّة أو بارتفاع ضغط الدَّم أو باضطرابٍ كُلويٍّ استشارة الطبيب قبل اختيار مضاد الحموضة الذي سوف يستعملونه.