التهاب المَعدة والأمعاء المُحدَث بفيروسات الروتا

التهابُ المَعِدة والأمعَاء Gastroenteritis هو التهابٌ في بطانة المعدة والأمعاء الدَّقيقة والأمعاء الغليظة.وقد ينجم عن فيروسات الروتا.

تكون فيروسات الروتا مُعدية جدًا وتنتقل من شخصٍ إلى آخر.

عادةً ما يشتكي الأشخاص من إسهال مائي، وتقيؤ، وفي بعض الأحيان من الحمى.

يستند التَّشخيصُ إلى تاريخ تَعرُّضٍ الشخص بصورة حديثة لجسم، أو طعام، أو ماء ملوَّثين، أو لمُصابين بعدوى لبعض الكائنات الحية الدقيقة، أو استخدام حديث للمُضادَّات الحيوية، والاختبارات المعملية أحيَانًا.

تكون السوائل هي العلاج الوحيد المطلوب عادةً، ولكن قد يُعطى بعض الأشخاص أدويةً للمساعدة على إيقاف الإسهال.

يعدُّ كل من التطعيم، وغسلُ اليدين جيدًا بعدَ التغوُّط أو التعرُّض للبراز، وتجنُّب الأطعمة غير المطبوخة والمياه الملوثة أفضلَ الطرائق لمنع العدوى.

أمَّا فيروسُ الروتا فهو السَّبب الأكثر شُيُوعًا للإسهال الشَّديد والتجفاف بينَ الأطفال الصِّغار في جميع أنحاء العالم.ولكن، قد انخفضَ معدَّل الإصابة به في الولايات المتحدة بنسبة 80٪ منذ إضافة لقاح الفيروس العجلي (الرُّوتا) إلى جدول التطعيم الرُّوتيني.

يؤثر الفيروس العجلي (الروتا) في الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و 15 شهرًا.عادةً ما يكون شديدَ العدوى.وتنتشر معظمُ حالات العدوى عن طريق الانتقال البرازي الفموي.الانتقال البرازي-الفموي هو التماس مع براز يحتوي على العدوى.على سبيل المثال، إذا لامس الشخص فمه بعدَ ملامسة شيء ملوَّث ببراز شخص مُصاب (مثل حفاظ أو لعبة)، فقد يصاب بالمرض.وقد يُصَاب البالغون بعد اتِّصال وثيق مع رضيعٍ مصاب، ولكنَّ المرضَ يكون خفيفًا بشكلٍ عام.

في المناخات المعتدلة، تحدث معظمُ الإصابات بالعدوى في فصلي الشتاء والربيع.قبل توفر لقاحات الفيروس العجلي (الروتا) في الولايات المتحدة، كانت موجة من مرض الفيروس العجلي تبدأ في الجنوب الغربي في ديسمبر وتنتهي في الشمال الشرقي في أبريل أو مايو.بات حدوث هذا المرض حاليًا أقل قابلية للتوقع، ويمكن أن يحدث في أيِّ وقتٍ من السنة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن التهاب المعدة والأمعاء وأيضًا عدوى فيروسات الروتا عند الأطفال).

أعراض التهاب المعدة والأمعاء المُحدَث بفيروسات الروتا عادةً ما تُسبب فيروسات الروتا إسهالًا مائيًا لا يحتوي على دم.يحدث التقيُّؤ عند معظم الأشخاص، ويعاني بعضهم من حمَّى.تبدأ الأَعرَاضُ بعد 1-3 أيَّام من العدوى.قد يستمرّ فيروسُ الروتا من 5 إلى 7 أيَّام عندَ الرضَّع والأطفال الصِّغار. عند الأطفال، يكون الإسهال أكثر ميلاً لأن يُسبب تجفافًا شديدًا أو حتى الوفاة. تكون أعراض التهاب المعدة والأمعاء المُحدث بفيروسات الروتا خفيفةً عادةً عند البالغين.

تشخيص التهاب المعدة والأمعاء المُحدَث بفيروسات الروتا تقييم الطبيب

فحص البراز أحيَانًا يستند تشخيص عدوى فيروسات الروتا عادةً إلى الأَعرَاض النموذجية، وخصوصًا إذا كانت الفاشية مستمرة حاليًا.وفي بعض الأحيان، يكون أفراد الأسرة الآخرون أو زملاء العمل قد عانوا من أعراض مشابهة حديثًا.وفي حالاتٍ أخرى، يمكن أن يكون مصدر فيروسات الروتا هو المياه الملوَّثة أو الطعام غير المطبوخ بشكل كافٍ، أو الطعام الفاسد، أو الطعام الملوَّث. لتأكيد تشخيص عدوى فيروسات الروتا، يقوم الأطباءُ في بعض الأحيان باختبار عيِّنات من البراز.

علاج التهاب المعدة والأمعاء المُحدَث بفيروسات الروتا السوائل ومحلول الإماهة

الأدوية في بعض الأحيان الإماهَة Rehydration عادةً ما يكون العلاجُ الوحيد اللازم لالتهاب المعدة والأمعاء المُحدَث بفيروسات الروتا هو الراحة في الفراش، وشرب كمِّية كافية من السَّوائل.وحتَّى الشخص الذي يُعاني من التقيُّؤ، يجب أن يشربَ بقدر ما يمكن أن يَتحمَّل، وذلك بشكل رشفاتٍ صغيرة متكرِّرة. إذا كان القيءُ أو الإسهال مَديًدا، أو أُصيبَ الشخصُ بجفافٍ شَديد، قد تكون هناك حاجةٌ إلى إعطاء السَّوائل والشَّوارد عن طريق الوَريد.وبما أنَّ الأطفالَ يمكن أن يُصابوا بالتجفاف بسرعةٍ أكبر، ينبغي أن يُعطوا السَّوائل مع خليط مناسب من الأملاح والسكَّريات.ويكفي أيّ من المَحاليل المتاحة تجاريًّا المصمَّمة لتَعويض السَّوائل المفقودة والكهارل (تُسمَّى مَحاليل الإماهة الفمويَّة).أمَّا المشروباتُ الغازية والشَّاي والمشروبات الرياضية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين وعَصائر الفاكهة فهي ليست مناسِبَة.إذا كان الطفلُ يرضع من أمِّه، يجب أن يستمرَّ في الرضاعة الطبيعية. ومع تراجع الأَعرَاض، يمكن للشخص أن يضيفَ تدريجيًّا الأطعمةَ إلى النظام الغذائي.وعلى الرغم من أنه كثيرًا ما يتم التوصية به، إلا أنه ليست هناك حاجةٌ للانتقال إلى نظام غذائي رتيب يعتمد على الحبوب، والجيلاتين، والموز، والأرز، وصلصة التفَّاح، والتوست.ولكنَّ بعضَ المَرضَى يكونون غيرَ قادرين على تحمُّل منتجات الحليب لبضعة أيَّام بعدَ الإسهال. الأدوية ولكن، إذا استمرَّ الإسهالُ لمدة 24 إلى 48 ساعة، ولم يكن هناك دم في البراز في إشارةٍ إلى عدوى بكتيريَّة أكثر خطورة، يمكن للطبيب حينئذٍ أن يصفَ دواء لضبط الإسهال، مثل ديفينوكسيلات، أو يطلب من الشخص استخدامَ دواء لا يحتاج إلى وصفةٍ طبِّية، مثل لوبيراميد.لا تُعطى هذه الأدوية (تُسمى الأدوية المضادة للإسهال) للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا المصابين بإسهال حاد.كما لا تُعطى الأدوية المُضادة للإسهال للأشخاص الذين استعملوا المضادَّات الحيوية مؤخرًا، أو الذين لديهم إسهال مدمى، أو لديهم آثار ضئيلة جدًا من الدَّم في البراز بحيث لا يمكن رؤيتها، أو الذين يُعانون من الإسهال والحمَّى. لا تُعطَى المضادات الحيوية والأدوية المُضادة للفيروسات.