التهاب المعدة والأمعاء المُحدَث بالإشريكية القولونية

شُرب السوائِل

إعطاء السوائل عن طريق الوريد أحيانًا

وصف المضادَّات الحيوية في بعض الأحيان

يكون العلاجُ الوحيد اللازم لالتهاب المعدة والأمعاء المُحدَث بالإشريكية القولونية عادة هو الراحة في الفراش، وشرب كمِّية كافية من السَّوائل.

إذا كان الإسهال مَديًدا، أو إذا أُصيبَ الشخص بتجفافٍ شَديد، فتعطى السَّوائل والشَّوارد عن طريق الوَريد.

وبما أنَّ الأطفالَ يمكن أن يُصابوا بالتجفاف بسرعةٍ أكبر، ينبغي أن يُعطوا السَّوائل مع خليط مناسب من الأملاح والسكَّريات.ويكفي أيّ من المَحاليل المتاحة تجاريًّا المصمَّمة لتَعويض السَّوائل المفقودة والكهارل (تُسمَّى مَحاليل الإماهة الفمويَّة).أمَّا المشروباتُ الغازية والشَّاي والمشروبات الرياضية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين وعَصائر الفاكهة فهي ليست مناسِبَة.إذا كان الطفلُ يرضع من أمِّه، يجب أن يستمرَّ في الرضاعة الطبيعية.

يمكن للطبيب أن يصفَ دواء للسيطرة على الإسهال، مثل ديفينوكسيلات، أو يطلب من الشخص استخدامَ دواء لا يحتاج إلى وصفةٍ طبِّية، مثل لوبيراميد.عادةً ما تكون هذه الأدوية آمنة للبالغين الذين يعانون من الإسهال المائي (تسمى الأدوية المضادة للإسهال).لا تُعطى هذه الأدوية للأطفال دون سن 18 عامًا المصابين بإسهال حاد.كما لا تُعطى الأدوية المُضادة للإسهال للأشخاص الذين استعملوا المضادَّات الحيوية مؤخرًا، أو الذين لديهم إسهال مدمى، أو لديهم آثار ضئيلة جدًا من الدَّم في البراز بحيث لا يمكن رؤيتها، أو الذين يُعانون من الإسهال والحمَّى.

لا تُعطَى المضادَّات الحيوية للأشخاص المصابين بالتهاب القولون النزفي الناجمة عن سلالة الإشريكية القولونية O157:H7 لأنَّها لا تخفِّف من الأعراض، ولا تمنع انتشارَ العدوى، وهي في الواقع تزيد من خطر الإصابة بمُتلازمة انحلال الدَّم اليُوريمِيَّة.ومع ذلك، يمكن إعطاء المضادات الحيوية للأشخاص الذين يعانون من الإسهال الناجم عن الأنواع الفرعية الأخرى من الإشريكية القولونية.فعلى سبيل المثال، تُعطى المضادَّات الحيوية للأشخاص الذين يُعانون من الإسهال الناجم عن الإشريكية القولونية المنتِجَة للذيفان المعوي، والذي يُعدُّ السبب الأكثر شُيُوعًا للإصابة بإسهال المسافر.ولكن لا يعلم الأطباء سبب الإسهال حتى تتوفر نتائج اختبارات البراز، وذلك بعد تقييم الطبيب أولًا عادةً.ولذلك، فإنهم يقيمون خطرَ إصابة الشخص بالأنواع المختلفة من التهاب المعدة والأمعاء بالإشريكية القولونية عند اتخاذ قرار استخدام المضادَّات الحيوية قبلَ ظهور نتائج الاختبار.

يتعافى التهاب القولون النزفي في نهاية المطاف من تلقاء نفسِه.ولكن، قد يحتاج الأشخاص الذين تظهر لديهم مُضاعفات مثل متلازمة انحلال الدم اليوريمية إلى رِعاية مُركَّزة في المستشفى، كما قد يحتاجون أيضًا إلى غسل الكلى وأنواع مُحدَّدة أخرى من العلاج.