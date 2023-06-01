التهاب المعدة والأمعاء المرتبط بالأدوية والتهاب المعدة والأمعاء الكيميائي

يعد الغثيانُ والتقيُّؤ والإسهال من التأثيرات الجانبية الشائعَة للعَديد من العقاقير والأدوية.وتشتمل العَوامِلُ التي قد تكون هي السبب على:

مضادَّات الحموضة التي تحتوي على المغنيزيوم كمكوِّن رئيسي

المضادَّات الحيوية

عقاقير المعالجة الكيميائية

العلاج المناعي

المُعالجة الشعاعيَّة

الكولشيسين Colchicine (للنقرس)

الديجوكسين Digoxin (يُستخدَم في فَشل القلب أو بعض اضطرابات نظم القلب عادة)

الأدوية المستخدَمة لعلاج الديدان الطُّفَيليَّة الداخليَّة

المُليِّنات

(يمكن لاستخدام المُضادَّات الحيويَّة أن يُسبب أيضًا الإسهال المُحدث بالمطثية العسيرة.

ويمكن لإساءة استعمال المليِّنات أن تؤدي إلى ضعف وتقيُّؤ وإسهال وفقدان الكهارِل، وغير ذلك من الاضطرابات.

ولكن، يمكن أن تكونَ معرفةُ أن أحدَ العقاقير أو الأدوية هو الذي يسبِّب التهاب المعدة والأمعاء صعبة.في الحالات الخفيفة، يمكن للطبيب أن يطلب من الشخص التوقُّف عن تناول العقار أو الدواء، ثمَّ يعود لتناوله في وقتٍ لاحق مَرَّةً أخرى؛فإذا كانت الأَعرَاض تهدأ عندَ توقف الشخص عن تناول العقار أو الدواء، وتعود عندما يبدأ الشخص بتناوله مَرَّةً أخرى، فقد يكون هو سبب الأَعرَاض الهضميَّة.أمَّا في الحالات الشَّديدة من التهاب المعدة والأمعاء، فقد يوجِّه الطبيبُ الشخص إلى التوقُّف عن تناول العقار أو الدواء بشكلٍ دائم.