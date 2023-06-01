إسهَال المُسافر Traveler’s Diarrhea

إسهالُ المسافر هو عدوى تتميز بإسهالٍ، وغَثيان، وتقيُّؤ، حيث يحدث ذلك في المسافرين إلى مناطق العالم ذات التنقية السيِّئة للمِياه عادة.

يمكن أن يكونَ إسهالُ المُسافِر بسبب البكتيريا أو الطفيليات أو الفيروسات.

وتأتي الكائناتُ الحيَّة التي تسبب المرض من الطَّعَام أو الماء عادة، وخاصَّة في البلدان التي لا تجري معالجةُ مصادر المياه فيها بشكلٍ كاف.

وقد يحدثَ الغثيان والتقيؤ وتشنجات البطن والإسهال بأيِّة درجة من الشدة.

ويستند التَّشخيصُ عادة إلى تَقيِيم الطَّبيب، ولكن في بعض الأحيان يَجرِي اختبار البراز بالنسبة للكائنات الحيَّة المحتملة.

يقوم العلاجُ على شرب الكثير من السوائل الآمنة، كما تُعطَى الأدوية المضادَّة للإسهال أو المضادَّات الحيويَّة أحيانًا.

وتشتمل التدابيرُ الوقائيَّة على شرب المشروبات الغازية المعبَّأة في زجاجات فقط، وتجنُّب الخضروات أو الفواكه غير المطبوخة، وعدم استخدام مكعَّبات الثلج، واستخدام المياه المعبَّأة في زجاجات لتنظيف الأسنان.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن التهاب المعدة والأمعاء).

يحدث إسهالُ المسافر عندما يتعرَّض المَرضَى للبكتيريا، أو الفيروسات، أو بدرجة أقلّ شُيُوعًا الطفيليَّات التي لا يكون التعرُّض لها مألوفًا، ولذلك لا توجد مناعَة تجاهها.وتأتي هذه الكائناتُ الحيَّة من الطَّعَام أو الماء عادة (بما في ذلك المياه المستخدَمة لغسل الأطعمَة).

أكثر ما يحدث إسهالُ المسافر في البلدان التي تكون معالجةُ مصادر المياه فيها غير كافية.

تعدُّ بكتيريا Escherichia coli (E. coli) هي الكائن الحي الأكثر احتمالاً في التسبُّب بإسهال المسافر، وخاصَّة أنواع الإشريكية القولونية التي تُنتِج سمومًا محددة، وفيروسات مثل فيروس النورو، الذي كان مشكلةً خاصَّة على بعض السُّفُن السياحيَّة.

يبقى المسافرون الذين يتجنَّبون شربَ المياه المحلِّية عرضةً للإصابَة بالعدوى عن طريق تنظيف أسنانهم بفرشاة الأسنان غير المغسولة بشكلٍ صحيح، أو شرب المشروبات المعبَّأة في زجاجات موضوعة في ثلج مصنوع من المياه المحلِّية، أو تناول المواد الغذائية التي يَجرِي التعامل معها بطريقةٍ غير صَحيحة أو غسلها بالماء المحلِّي.يكون الأشخاص الذين يستعملون أدوية تُقلل من حمض المعدة (مثل مضادات الحموض، وحاصرات H2، ومثبطات مضخة البروتون) عرضة للإصابة بحالات مرضية أكثر شدة.

أعراض إسهال المسافر يمكن أن تحدثَ الأَعرَاضُ اللاحقة بأية توليفة وبأية درجة من الشدَّة: غَثيان

تقيُّؤ

قرقرة معويَّة

تشنُّج في البطن

إسهَال

حُمَّى تبدأ هذه الأَعرَاضُ بعدَ 12 إلى 72 ساعة من تناول طعام أو ماء ملوَّث.ويكون التقيؤُ والصُّدَاع وآلام العضلات أعراضًا شائعة بشكلٍ خاص في حالات العدوى التي يسبِّبها نوروفيروس.يكون الإسهال مُدمَّى في حالاتٍ نادرة. ولكنَّ معظمَ الحالات تكون خفيفة، وتختفي دون مُعالَجَة خلال 3 إلى 5 أيَّام.

تشخيص إسهال المُسافر تقييم الطبيب

اختبارات للبراز نادرًا نادرًا ما يحتاج الأمرُ إلى اختباراتٍ تشخيصيَّة، ولكن قد يجري أحيانًا اختبارُ عيِّنات من البراز للتحري عن البكتيريا، أو الفيروسات، أو الطفيليَّات، وذلك عادة عند الأشخاص الذين يعانون من حمى، وآلام شديدة في البطن، وإسهال دموي.

علاج إسهال المُسافر السَّوائل

الأدوية المُضادَّة للإسهال

المضادَّات الحيوية أو الأدوية المُضادَّة للطفيليات أحيَانًا عندما تحدث الأَعرَاضُ، يتضمَّن العلاجُ شربَ الكثير من السوائل، واستعمال الأدوية المضادة للإسهال مثل لُوبيراميد. لا تُعطى هذه الأدوية للأطفال دون سن 18 عامًا المصابين بإسهال حاد.كما لا تُعطى الأدوية المُضادة للإسهال للأشخاص الذين استعملوا المضادَّات الحيوية مؤخرًا، أو الذين لديهم إسهال مدمى، أو لديهم آثار ضئيلة جدًا من الدَّم في البراز بحيث لا يمكن رؤيتها، أو الذين يُعانون من الإسهال والحمَّى. لا تستدعي حالات إسهال المسافر الخفيفة إعطاء المضادات الحيوية. ولكن، إذا كان الإسهال أكثر شدة (البراز الرخو لثلاث مرات أو أكثر على مدى 8 ساعات)، فغالبًا ما تُعطى المضادَّات الحيوية.قد يُعطى البالغون سيبروفلوكساسين، أو ليفوفلوكساسين، أو إزيثرومايسين، أو ريفاكسيمين لعدة أيام.قد يُعطى الأطفال أزيثرومايسين.ولا تُعطَى المضادَّاتُ الحيوية إذا كان الفيروس هو السَّبب. ويَجرِي إِعطاءُ الأدوية المُضادَّة للطفيليات إذا جَرَى التعرُّف إلى وجود الطفيليَّات في البراز. كما يجري تشجيعُ المسافرين على التماس الرعاية الطبية إذا كانوا يعانون من الحُمَّى أو وجود الدم في البراز.

الوقاية من إسهال المسافر التناول الآمِن للأغذية والميَاه يجب ألاَّ يأكلَ المسافرون إلاَّ في المطاعم التي تتمتَّع بسمعة حسنة للسلامة فقط، كما ينبغي ألا يُؤخَذ أيُّ طعام أو مشروبات من الباعة المتجوِّلين.وتكون الأطعمةُ المطبوخة التي لا تزال ساخنة عندَ تقديمها آمنةً عمومًا.ولكن، يجب تجنُّبُ السَّلَطات التي تحتوي على خضار أو فاكهة غير مطبوخة، والصَّلصة الموجودة في حاوياتٍ مفتوحة على الطاولة.كما ينبغي تقشيرُ أيِّ فاكهة من قِبَل المسافر. ويجب على المسافرين شرب المشروبات الغازية المعبَّأة في زجاجات فقط، أو المشروبات المصنوعة من الماء الذي جرى غليُه.وحتَّى مكعَّبات الثلج يجب أن تكونَ محضَّرةً من الماء المغليّ. تشكِّل البوفيهات ومطاعم الوجبات السَّريعة خطرًا أكبر للعدوى. ولا يُنصَح بتناول المضادَّات الحيوية الوقائية إلاَّ للذين هم عرضة بشكل خاص لعواقب إسهال المسافر، مثل المصابين بضعف الجِهاز المَناعيّ، والمصابين بالداء المعوي الالتهابي، والمصابين بعدوى فيروس عوز المناعة البشري HIV، والأشخاص الذين أجروا زراعة لأحد الأعضاء، والمصابين باضطراب كلوي أو قلبي شديد.المضاد الحيوي الذي يُعطى بشكل أكثر شيوعًا هو ريفاكسيمين.يستعمل بعض المسافرين تحت ساليسيلات البزموث عوضًا من المضادَّات الحيوية للوقاية.