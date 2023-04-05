الأجسام الأجنبيَّة في السبيل الهضمي

الأجسام الأجنبية هي أجسام مُبتَلَعة يمكن أن تنحشر في السبيل الهضمي وتؤدِّي إلى ثقبه في بعض الأحيان.

قد يتمُّ ابتلاع الأجسام الغريبة عن طريق الخطأ أو عن قصد.

قد لا تسبِّبُ الأجسام الأجنبيَّة ظهور أيََّ أعراض أو قد تتسبَّبُ في حدوث أعراضٍ بحسب المكان الذي انحشرت فيه.

قد يعتمد التشخيص على توليفةٍ من صور الأشعَّة السِّينية والتنظير الدَّاخلي وفي بعض الأحيان على التَّصوير المقطعي المُحوسَب.

تخرج معظم الأجسام الأجنبيَّة دون معالجة، إلَّا أنَّ بعضها يحتاج إلى الإزالة بالتنظير الدَّاخلي أو بالجراحة أو يدويًّا.

يمكن أن تنحشر الأجسام الأجنبيَّة في أجزاء مختلفة من السبيل الهضمي مثل:

يمكن ابتلاع الأجسام الأجنبية عن طريق الخطأ.قد يبتلع الأطفال الأطعمة الصغيرة المستديرة (مثل العنب أو الفستق أو الحلوى)، والتي قد تصبح مُنحشرة.بالإضافة إلى قيام الرضع والأطفال الفضوليين الصغار غالبًا عن طريق الخطأ بابتلاع مجموعة كبيرة من الأشياء غير الصالحة للأكل (مثل العملات المعدنية والبطاريَّات على شكل أقراص أو أزرار)، والتي ينحشر بعضها في المريء.كما يكون الأشخاص الذين يستعملون بدلات الأسنان وكبار السِّنِّ والبالغون المخمورون مُعرَّضين لخطر ابتلاع طعامٍ غير ممضوغ بشكلٍ كافٍ عن طريق الخطأ دون قصد (ولا سيما اللحوم مثل شرائح اللحم أو النقانق)، والتي قد تصبح منحشرة في المريء.

يَجرِي ابتلاع أجسام أجنبية بشكلٍ مقصود في بعض الأحيان، كما هي الحال عند ابتلاع المهرِّبين لبالونات محشوَّةٍ بأجسامٍ قاسيةٍ أو بحزمٍ أو بحُباباتٍ تحتوي عقاقير غير مشروعة تفاديًا لاكتشافها من السُّلطات.كما يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسيَّة أن يبتلعوا أجسامًا أجنبيَّة بشكل مُتعمَّد ومُتكرِّر.

فعندما تكون الأجسام غير القابلة للهضم صغيرة الحجم، فإنها تعبر الجهاز الهضمي حتى تخرج مع البراز.إلَّا أنَّ الأجسام الأكبر حجمًا أو الحادَّة، مثل أعواد تنظيف الأسنان وعظام الأسماك أوالدجاج، فإنَّها قد تنحشرُ في المريء أو المعدة أو في مناطق من الأمعاء تكون فيها انعطافات حادَّة أو تكون ضيِّقة بشكل طبيعي أو نتيجة مرض أو جراحة سابقة أو أورام أو بُنى غير طبيعيَّة.ومازالت فرصةٌ حدوث انحشار الأجسام التي عبرت الأمعاء قائمةً في المستقيم.

قد يجري إدخال الأجسام الأجنبية في المستقيم بشكلٍ مُتعمَّد (كما هيَ الحال عند ممارسة الألعاب الجنسيَّة) إلَّا أنَّها قد تنحشر عن غير قصد (انظر أيضًا الأجسام الأجنبيَّة في المستقيم).

أعراض وجود الأجسام الأجنبيَّة في السبيل الهضمي تختلف الأعراض التي تُسبِّبها الأجسام الأجنبيَّة باختلاف طبيعة الجسم الأجنبي وباختلاف مكان انحشاره. الأجسام الأجنبيَّة في المريء قد يسبب ابتلاعُ جسمٍ صغيرٍ غير حاد شعورًا بوجود شيء مُنحشر في المريء وصعوبة في البلع (عسر البلع).وقد يستمرُّ هذا الشعور لفترة قصيرة حتى بعد مرور الجسم إلى المعدة.بينما قد ينغرز الجسم الحاد الصغير المُبتَلع في المريء مُسبِّبًا الألم، حتَّى مع قدرة الشخص على البلع بشكل طبيعي.وعندما يُمسي المريء مسدودًا بشكلٍ كامل، فإنَّ الشخص يعجز عن ابتلاع أي شيءٍ حتى لعابه، ويستمرُّ في الترويل والبصق.وقد يكون اللعاب مُلطَّخًا بالدَّم، مع شعور الشَّخص بالتَّهوُّع والاختناق.قد يحاول الشخص التقيؤ، إلَّا أنَّ محاولاته تبوء بالفشل. الأجسام الأجنبيَّة في المعدة والأمعاء إذا تسبَّبت الأجسام الأجنبيَّة في حدوث انسدادٍ جزئيٍّ أو كامل في المعدة أو الأمعاء الدقيقة أو في حالاتٍ نادرة في الأمعاء الغليظة، فإنَّ ذلك قد يُؤدي إلى الشعور بالمغص وحدوث تطبُّلٍ وألم في البطن وغثيانٍ وقيء (انظر الانسداد المعوي). الأجسام الأجنبيَّة في المستقيم يشير الألم المفاجئ المُبرِّح في أثناء التَّبرُّز إلى أنَّ جسمًا أجنبيًّا قد يثقب بطانة الشرج أو المستقيم،وقد يكون البراز مُدمَّى. مضاعفات وجود الأجسام الأجنبيَّة في السبيل الهضمي قد يؤدي تمزيق جسمٍ أجنبيٍّ للمريء إلى عواقب وخيمة.حيث يمكن أن يتسرَّبَ الطعام ومحتويات مريئيَّة أخرى إلى تجويف الصَّدر (المَنصِف) مؤدِّيًا إلى حدوث التهابٍ مُهدِّدٍ للحياة (التهاب المُنصِف).كما يمكن أن تُسبِّبَ الأجسام الحادَّة أيضًا حدوث انثقاب في المعدة، أو الأمعاء، أو القولون، أو المستقيم.حيث يسمح الانثقاب بتسرُّب الطعام، أو العصارات الهضمية، أو محتويات الأمعاء، بما فيها البراز، إلى البطن.يُعدُّ هذا التَّسرُّب من الحالات الطبيَّة الإسعافيَّة لأنه قد يتسبَّب في حدوث التهاب الصفاق (التهاب التجويف البطني). حتى الجسم الكليل، إذا انغرس بإحكام في المريء لعدة ساعات (أكثر من 24 ساعة على سبيل المثال)، فقد يسبب مشاكل خطيرة.يمكن أن يُؤدِي الجسم المنغرس إلى ضغطٍ كافٍ على جدار المريء للتسبُّب بتموت هذا الجزء من المريء وتعريضه لخطر الانثقاب، ممَّا يؤدِّي إلى التهاب المنصّف. ويمكن للأشخاص الذين ابتلعوا البطاريات على شكل أزرار أو أقراص، التي قد تسبب تآكل بطانة المريء أو المعدة، أن يصابوا بحروق في المري أو المعدة.قد يتطور هذا بسرعة إلى انثقاب في المريء أو المعدة، ولا بد من إزالة البطارية التي جرى ابتلاعها من المريء أو المعدة في أقرب وقت ممكن. يؤدي وجود الأجسام الأجنبيَّة إلى ظهور الدَّم في البراز في بعض الأحيان. ويؤدي تمزُّق جسم مليءٍ بالمخدرات قام الشخص بابتلاعه إلى تعريضه لخطر استعمال جرعة زائدة من ذلك المخدر.

تشخيص وجود الأجسام الأجنبيَّة في السبيل الهضمي اختبارات التصوير (الأشعَّة السِّينية عادةً)

التنظير الداخلي يمكن في كثيرٍ من الأحيان مشاهدة الجسم الأجنبيِّ عند تصوير البطن بالأشعَّة السِّينية وفي بعض الأحيان عند تصوير الصدر.قد يستخدم الأطباء فحوصات تصويرية أخرى في بعض الأحيان، مثل التصوير المقطعي المُحوسَب، للمساعدة على معرفة الجسم الأجنبي وموضعه. يُجرى التنظير الدَّاخلي (فحص بصري للجهاز الهضمي باستعمال أنبوبٍ مرنٍ يسمى المنظار الدَّاخلي) عادةً لتحديد طبيعة الجسم الأجنبي وموضعه بشكلٍ دقيق واستبعاد الإصابة بورم أو اضطراب آخر. الفحوصات التصويرية للتَّحرِّي عن وجود الأجسام الأجنبيَّة في السبيل الهضمي جسم أجنبي في السبيل الهضمي (صورة شعاعية) تُظهر هذه الصورة الشعاعية عملة معدنية قام طفل صغير بابتلاعها. DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY جسم أجنبي في المعدة (تنظير داخلي) تُظهر هذه الصورة علبة دواء في داخل المعدة. Image provided by Alan Gingold, DO. جسم أجنبي حاد في المعدة (تنظير داخلي) تُظهر هذه الصورة جسمًا حادًا في المعدة. Image provided by Uday Shankar, MD. جسم أجنبي في المعدة (تصوير مقطعي محوسب) تُظهر هذه الصورة ظروف عقار في داخل المعدة (الدوائر البيضاء). Image provided by Alan Gingold, DO. جسم أجنبي في السبيل الهضمي (صورة شعاعية) تُظهر هذه الصورة الشعاعية عملة معدنية قام طفل صغير بابتلاعها. DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY جسم أجنبي في المعدة (تنظير داخلي) تُظهر هذه الصورة علبة دواء في داخل المعدة. Image provided by Alan Gingold, DO. جسم أجنبي حاد في المعدة (تنظير داخلي) تُظهر هذه الصورة جسمًا حادًا في المعدة. Image provided by Uday Shankar, MD. جسم أجنبي في المعدة (تصوير مقطعي محوسب) تُظهر هذه الصورة ظروف عقار في داخل المعدة (الدوائر البيضاء). Image provided by Alan Gingold, DO. يمكن أن يشعر الطبيب بوجود الأجسام الأجنبيَّة المحشورة في المستقيم في أثناء قيامه بالمسِّ الشرجيِّ غالبًا، وذلك عندما يقوم الطبيب بإدخال إصبع القفَّاز في مستقيم الشخص. ويستطيع الأطبَّاء استعمال الجهاز اليدوي للكشف عن المعادن وذلك للتَّحرِّي عن الأجسام الأجنبيَّة المعدنيَّة (مثل العملات المعدنية والبطاريات)، والذي يكون مفيدًا عند الأطفال بشكلٍ خاص.إلَّا أنَّه يجري التَّحرِّي عن هذه الأجسام المعدنية باستعمال الأشعَّة السِّينية عادةً أو التصوير المقطعي المحوسب في بعض الأحيان.