هبوط (تدلِّي) المستقيم

هبوط المستقيم هو بروزٌ غير مؤلم للمستقيم من خلال الشرج.
كثيرًا ما يتحفز هبوط المستقيم في أثناء الشَّدِّ، كما هي الحال عند التَّبرُّز.
يعتمد التَّشخيص على الفحص واختبارات العرض والتَّصوير المختلفة.
يُشفى هبوط المستقيم عند الرُّضَّع والأطفال دون جراحةٍ عادةً.
بينما تجري مُعالَجَة هبوط المستقيم عند البالغين جراحيًّا.
المستقيم هو أحد أجزاء السبيل الهضمي الذي يعلو الشرج، حيث يتماسك فيه البراز قبل خروجه من الجسم من خلال الشرج.
الشَّرج هو فتحة في نهاية السبيل الهضمي حيث يُغادر البرازُ الجسمَ من خلالها.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الشرج والمستقيم).
التَّدلِّي هو انزياح العضو من موضعه الطبيعي في الجسم.يؤدِّي هبوط المستقيم إلى تحوُّل الجزء الداخلي منه إلى الخارج، بحيث تصبح بطانة المستقيم (الغشاء المخاطي المستقيمي) مُشاهدةً خارج الجسم على شكلٍ تبارز أحمر داكن ورطب يخرج من الشرج.قد يحدث نزف من المُستقيم.يُعد فقدان السيطرةَ على التَّبرُّز (سلس البراز) أحد الأعراض المتكررة.
وقد يبرز المستقيم في المهبل (قيلة مستقيميَّة) في حالاتٍ أقلُّ شيوعًا.لا يُسبِّب هذا الاضطراب شعورًا بالألم إلا عند حدوث مضاعفات أو عندما يكون التدلِّي شديدًا.
يقتصر حدوث التَّدلِّي المؤقَّت لبطانة المستقيم عند الرّضَّع غير الأصحَّاء، فقد يحدث عندما يقوم الطِّفل بالشَّدِّ أثناء التَّبرُّز، ويكون خطيرًا في حالاتٍ نادرة.
يميل تدلِّي بطانة المستقيم إلى الاستمرار عند البالغين وقد يتفاقم بحيث يبرز معظم المستقيم.
يحدث تدلِّي كاملٌ في المستقيم (تُسمَّى الحالة شكليًّا بالتَّدلِّي في بعض الأحيان، إلَّا أنَّ هذا المصطلح يمكن أن يُشيرَ إلى أيِّ تدلٍّ عضويٍّ كامل) عند النساء اللواتي تجاوزت أعمارهنَّ 60 عامًا غالبًا.
تشخيص هبوط المستقيم
فحص الطبيب
التنظير السيني أو تنظير القولون أو صورة الأشعَّة السينيَّة بعد استعمال حقنة الباريوم الشرجيَّة
يقوم الطبيب بفحص المنطقة عندما يكون الشخص في وضعيَّة الوقوف أو في وضعيَّة القرفصاء (الإقعاء) مع الشَّد وذلك لتحديد درجة التَّدلِّي.يستطيع الطبيب من خلال جسِّ المصرَّة الشرجية بإصبع القفَّاز كشف النقص الحاصل في توتُّر العضلة في كثيرٍ من الأحيان.
قد يكشف التَّنظير السيني أو تنظير القولون أو صورة الأشعَّة السينيَّة بعد استعمال حقنة الباريوم الشرجيَّة للأمعاء الغليظة عن مرضٍ كامن.
علاج هبوط المستقيم
استبعاد أسباب الشَّد
حزم الإليتين مع بعضهما عند الرُّضَّع والأطفال
الجراحة عند البالغين عادةً
استعمال مُليِّنات البراز عند الرُّضَّع والأطفال لاستبعاد الحاجة إلى الشَّد.يُساعد حزم الإليتين مع بعضهما خلال الفترات الفاصلة بين عمليَّات التَّّبرُّز على شفاء التَّدلِّي من تلقاء نفسه عادةً.
ومن الضروري استعمال العلاج الجراحي عند البالغين عادةً لتصحيح المشكلة.ويمكن من خلال إحدى أنواع عمليَّات البطن (تسمى تثبيت المستقيم) رفع المستقيم بأكمله ودفعه إلى مكانه وتعليقه بعظم العجز في الحوض.وفي عمليَّةٍ أخرى، يَجرِي استئصال جزءٍ من المستقيم مع تثبيت ما تبقى منه بعظم العجز.
ويُفضَّل إجراء جراحةٍ للمستقيم عند الأشخاص الذين لا يمكن إجراء جراحةٍ لهم في البطن بسبب ضعفهم الشديد.