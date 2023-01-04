هبوط المستقيم هو بروزٌ غير مؤلم للمستقيم من خلال الشرج.

كثيرًا ما يتحفز هبوط المستقيم في أثناء الشَّدِّ، كما هي الحال عند التَّبرُّز.

يعتمد التَّشخيص على الفحص واختبارات العرض والتَّصوير المختلفة.

يُشفى هبوط المستقيم عند الرُّضَّع والأطفال دون جراحةٍ عادةً.

بينما تجري مُعالَجَة هبوط المستقيم عند البالغين جراحيًّا.

المستقيم هو أحد أجزاء السبيل الهضمي الذي يعلو الشرج، حيث يتماسك فيه البراز قبل خروجه من الجسم من خلال الشرج.

الشَّرج هو فتحة في نهاية السبيل الهضمي حيث يُغادر البرازُ الجسمَ من خلالها.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الشرج والمستقيم).

التَّدلِّي هو انزياح العضو من موضعه الطبيعي في الجسم.يؤدِّي هبوط المستقيم إلى تحوُّل الجزء الداخلي منه إلى الخارج، بحيث تصبح بطانة المستقيم (الغشاء المخاطي المستقيمي) مُشاهدةً خارج الجسم على شكلٍ تبارز أحمر داكن ورطب يخرج من الشرج.قد يحدث نزف من المُستقيم.يُعد فقدان السيطرةَ على التَّبرُّز (سلس البراز) أحد الأعراض المتكررة.

وقد يبرز المستقيم في المهبل (قيلة مستقيميَّة) في حالاتٍ أقلُّ شيوعًا.لا يُسبِّب هذا الاضطراب شعورًا بالألم إلا عند حدوث مضاعفات أو عندما يكون التدلِّي شديدًا.

هبوط (تدلِّي) المستقيم إخفاء التفاصيل في هذه الصورة، تبدو بطانة المستقيم (مخاطية المستقيم) مرئية خارج الجسم على شكل بروز رطب يخرج من الشرج وبلون أحمر داكن. SCIENCE PHOTO LIBRARY

يقتصر حدوث التَّدلِّي المؤقَّت لبطانة المستقيم عند الرّضَّع غير الأصحَّاء، فقد يحدث عندما يقوم الطِّفل بالشَّدِّ أثناء التَّبرُّز، ويكون خطيرًا في حالاتٍ نادرة.

يميل تدلِّي بطانة المستقيم إلى الاستمرار عند البالغين وقد يتفاقم بحيث يبرز معظم المستقيم.

يحدث تدلِّي كاملٌ في المستقيم (تُسمَّى الحالة شكليًّا بالتَّدلِّي في بعض الأحيان، إلَّا أنَّ هذا المصطلح يمكن أن يُشيرَ إلى أيِّ تدلٍّ عضويٍّ كامل) عند النساء اللواتي تجاوزت أعمارهنَّ 60 عامًا غالبًا.

تشخيص هبوط المستقيم فحص الطبيب

التنظير السيني أو تنظير القولون أو صورة الأشعَّة السينيَّة بعد استعمال حقنة الباريوم الشرجيَّة يقوم الطبيب بفحص المنطقة عندما يكون الشخص في وضعيَّة الوقوف أو في وضعيَّة القرفصاء (الإقعاء) مع الشَّد وذلك لتحديد درجة التَّدلِّي.يستطيع الطبيب من خلال جسِّ المصرَّة الشرجية بإصبع القفَّاز كشف النقص الحاصل في توتُّر العضلة في كثيرٍ من الأحيان. قد يكشف التَّنظير السيني أو تنظير القولون أو صورة الأشعَّة السينيَّة بعد استعمال حقنة الباريوم الشرجيَّة للأمعاء الغليظة عن مرضٍ كامن.