مُتلازمة مالوري-وايس (Mallory-Weiss) هي تمزُّق سطحي في الأنسجة عند نقطة التقاء المريء السفلي والجزء العلوي من المعدة.

ويمكن أن يكونَ ناجمًا عن القيء القسري أو الشَّديد.

وتشتمل أَعرَاضُه على الدَّم في القيء.

يستنِدُ التشخيصُ إلى التنظير الدَّاخلي العلوي.

وعندَ الحاجة، يقوم العِلاجُ على تَدابير لوقف النزف.

المَريء esophagus هو أنبوبٌ أجوف يمتدُّ من الحلق (البلعوم) إلى المعدَة.(انظر أيضًا لمحة عامة عن المريء ولمحة عامة عن إصابات المريء).

يحدث تمزُّق مالوري-وايس في أثناء القيء الشديد، أو التهوع، أو الفُواق.وقد يؤدِّي ذلك إلى تمزُّق الأوعية الدموية، والتي تنزف بعدَ ذلك (انظر أيضًا النزف المعدي المعوي).

لقد وُصِفت مُتلازمةُ مالوري وايس في البداية عندَ الأشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام الكحول، ولكن يمكن أن تحدثَ عند أيِّ شخص يتقيَّأ بقوَّة.

تمزق مالوري-وايس الصورة Photo provided by David M.Martin, MD.

هل تعلم...

أعراض متلازمة مالوري-وايس العرَضُ الأوَّل لمُتلازمة مالوري وايس هو ظهور دم أحمر قانٍ في القيء عادة.ويُسمَّى ذلك القيء الدَّموي. كما يشعر بعضُ الأشخاص بألمٍ حاد في الجزء السفلي من الصدر عندَ تمزُّق المريء في أثناء التقيُّؤ.

تشخيص متلازمة مالوري-وايس التنظير العلوي يشتبه الأطباءُ في تشخيص مُتلازمة مالوري وايس في الأشخاص الذين يظهر لديهم دم في القيء بعدَ عارضة أو أكثر من عوارض التقيُّؤ؛فإذا كانت كميةُ النزف صغيرة، قد ينتظر الأطباء قبل القيام بالاختبارات، لأنَّ النزفَ قد يتوقَّف من تلقاء نفسه. أمَّا إذا كان النزفُ شديدًا أو لا يتوقف من تلقاء نفسه، فعندئذ يقوم الأطباء بالتنظير العلوي.وفي أثناء التنظير العلوي، يقوم الأطباءُ بفحص المريء باستخدام أنبوب مرن يُسمَّى المنظار.ويسمح هذا التنظيرُ العلوي للأطبَّاء برؤية مصدر النزف، وغالبًا ما يعالجونه في الوقت نفسه.