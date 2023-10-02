سرطان القَولون والمُستقيم

الجراحة

في بعض الأحيان المُعالجة الكِيميائيَّة، أو المُعالجة الشعاعيَّة، أو كلتاهما

في معظم حالات سرطان القولون، يجري استئصال الجزء السرطاني للمعى وأيَّة عُقد لمفية قريبة أو مجاورة، وتجري إعادة وصل الأطراف المُتبقيَّة من المعى.وإذا اخترق السرطان جدار المعى الغليظ، وانتقل إلى عددٍ محدودٍ جدًا من العقد اللمفية القريبة، قد تُؤدِّي المُعالجة الكيميائيَّة بعدَ الاستئصال الجراحيّ لجميع الأجزاء المرئيَّة للسرطان إلى إطالة زمن النجاة، بالرغم من أنَّ تأثيرات هذه المُعالجات تكون متوسِّطة غالبًا.

أما بالنسبة إلى سرطان المستقيم، فيستنِدُ نوع العملية إلى بُعد موضع السرطان عن فتحة الشرج، ومدى العُمق الذي وصل إليه في داخل جدار المستقيم.ويعني الاستئصالُ الكامل للمستقيم والشرج أنَّ الشخص يحتاج إلى فغر القولون colostomy الدائم (شرج مضاد للطبيعة).وفغرُ القولون هو فتحة يجري إحداثها جراحيًا بين المعى الغليظ وجدار البطن.ويجري إفراغُ محتويات المعى الغليظ عبر جدار البطن إلى داخل كيس فغر القولون.إذا كان بمقدور الأطباء ترك جزء من المستقيم والشرج في حالةٍ سليمةٍ، قد يكون فغر القَولون مُؤقَّتًا.وبعدَ مرور فترةٍ زمنيةٍ لتعافي هذه النسُج (خلال عدَّة أشهُر)، يمكن إجراء جراحة أخرى لوصل جذعة المستقيم stump بنهاية المعى، ويُمكن غلق فغرة القولون.

فَهم فغر القولون

عندما يخترِقُ سرطانُ المستقيم جدارَ المستقيم، وينتقل إلى عدد محدود جدًّا من العُقَد اللِّمفِية القريبة، قد تُساعد المُعالجة الكِيميائيَّة بالإضافة إلى المُعالجَة الشعاعيَّة (انظرالمعالجة المشتركة للسرطان)، قبل أو بعد الاستئصال الجراحي لجميع الأجزاء المرئيَّة للسرطان، على إطالة زمن النجاة أو البقاء على قيد الحياة.

عندما يكون السرطان قد انتشر إلى العُقَد اللِّمفِية بعيدًا عن القولون أو المستقيم، أي إلى تجويف البطن أو إلى أعضاءٍ أخرى، لا يُمكن الشفاء من السرطان عن طريق الجراحة وحدها.ولكن، يقوم الطبيبُ بالجراحة أحيانًا للتقليلِ من أيّ انسِدادٍ معويّ والتخفيفِ من الأعراض.وقد تُساعِدُ المُعالجة الكِيميائيَّة بدواء واحد أو توليفة من الأدوية على تقليص حجم السرطان وإطالة الحياة لعدَّة أشهُر.يُناقِشُ الطبيبُ عادةً مسألة الرعاية لفترة نهاية الحياة مع الشخص وعائلته واختصاصيي الرعاية الصحية الآخرين (انظر خيارات المُعالَجة في فترة نهاية الحياة).

تحديد مراحل سرطان القَولون

عندما ينتقل السرطانُ إلى الكبد فقط (يُعطي نقائل)، يستأصل الأطباء الأورام جراحيًا.وبدلاً من ذلك، قد يقومُ الأطباء بحقن عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة أو الحُبيبات المُشعَّة مباشرة في الشريان الذي ينقل الدَّم إلى الكبِد.ويجري إدخال مضخة صغيرة تحت الجلد عن طريق الجراحة أو مضخة خارجية يرتديها الشخص على حزام، ممَّا يسمح له بالتنقُّل في أثناء المُعالجة.وقد تُعطِي هذه الطريقة في المعالجة فائدةً أكثر من المُعالجة الكيميائيَّة العادية، ولكنها تحتاج إلى المزيدِ من الأبحاث.الاجتثاث بالترددات الراديوية، والذي يستخدم تيارًا كهربائيًا متناوبًا عالي التردد لتسخين النَّسيج وتخريبه، هو علاج بديل للأشخاص المختارين الذين لديهم أورام في الكبد.كما يمكن أيضًا استخدام المُعالجَة الشعاعيَّة التي تُركِّز على الأورام للتلطيف (للمساعدة على تخفيف الأَعرَاض دون أن يكون الهدف هو التعافي بالضرورة).

إذا كان السرطان يُؤدِّي إلى انسِداد القولون عند شخصٍ لا يستطيع تحمل الجراحة بسبب تردِّي صحَّته، قد يحاول الأطباء التخفيفَ من الأعراض بطرائق أخرى.وتنطوي واحدة من طرائق المُعالجة على تقليصِ حجم الورم بمسبارٍ يخرج منه تيار كهربائيّ (الكيّ بالكهرباء) أو ليزر في بعض الأحيان؛وبدلاً من ذلك، قد يستخدمُ الأطبَّاء شبكةً من الأنابيب القابلة للتوسيع (دعامة) لإبقاء المنطقة المسدودة مفتوحةً.ويُمكن إجراء جميع طرائق المُعالجة هذه من خلال منظار القَولون.ولكن، على الرغم من أن الشخص يشعر بالتحسُّن غالباً لفترة من الوقت، لا تُساعد طرائق المعالجة هذه على إطالة زمن النجاة أو البقاء على قيد الحياة.