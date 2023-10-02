الاستئصال الجراحيّ للقولون، وأحيانًا المُستقيم

من المُحتمل، مُضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة NSAIDs

نظرًا إلى أنَّ جميع أشخاص داء السلائل الغديَّة الورمية العائليّ تقريبًا يُصابون بالسرطان، يَنصح الأطباء عادةً بالجراحة في أسرع وقت من بعد وضع التشخيص.وهناك العديد من الإجراءات.يُساعد الاستئصالُ الكامل للمعى الغليظ والمستقيم (يُسمَّى الاستئصال التام للقولون أو القولون والمستقيم) على التخلُّص من خطر السرطان؛ونظرًا إلى أنَّ الشخص سيخسر هذا العضو، أي المُستقيم، يجري وصل الطرف المقطوع من المعى الدقيق بفتحةٍ جراحيةٍ في جدار البطن وبشكلٍ دائمٍ (فغر اللفائفيّ ileostomy).يجري التخلصُ من فضلات الجسم (البراز) عبر فغر اللفائفيّ إلى كيس وحيد الاستعمال.

وكبديل لفغر اللفائفي، يستطيع الأطباءُ أحيانًا استئصال المعى الغليظ وبِطانة المستقيم فقط (سلائل تنمو من البِطانة)،ثم يستطيعون تشكيلَ نهاية المعى الدَّقيق على هيئة جراب يتَّصِلُ بفتحة الشرج.ويعمل هذا الجراب مثل المستقيم إلى حدّ ما، ويُلغي الحاجةَ إلى فغر اللفائفيّ.

وكبديلٍ آخر عن فغر اللفائفيّ، يجري استئصالُ المعى الغليظ فقط، ووصل المستقيم بالمعى الدَّقيق.لا يُلغي هذا الإجراء احتمال الإصابة بسلائل المستقيم، والتي يُمكنها أن تتحوَّل بعد هذا إلى سرطان؛ولذلك، ينبغي تفحُّص الجزء المُتبقِّي من المستقيم عن طريق التنظير السينيّ وبشكلٍ مُنتظمٍ، حتى يُمكن إزالة السلائل الجديدة،ولكن، إذا ظهرت سلائل جديدة بشكلٍ سريع جدًا، ينبغي استئصال المستقيم أيضًا ويكون من الضروري استخدام جراب أو فغر اللفائفي.

وبعد أن يخضع الأشخاص لاستئصال كامل المستقيم والمعى الغليظ، ينبغي أن يخضعوا لتنظيرٍ داخليّ للمعِدة والجزء العلويّ من المعى الدَّقيق (الاثناعشريّ) على فتراتٍ مُنتظمةٍ للتحرِّي عن السرطان.كما قد ينصح الأطباءُ الأشخاص بتفحُّص الغدَّة الدرقيَّة كل عام أيضًا.

تجري دراسة قُدرة بعض مُضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة على عكس نمو السلائل عند أشخاص داء السلائل الغديَّة الورمية العائليّ، وعند الأشخاص الذين لديهم سلائل أو سرطان في المعى الغليظ.ولكن، تُعدُّ تأثيراتُ هذه الأدوية مُؤقَّتة؛ فعندما يجري التوقُّف عن تناولها، تبدأ السلائل بالنمو من جديد.