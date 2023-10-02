أورام المعدة غير السرطانيَّة

من غير المُرجَّح أن تُسبِّب الأورام غير السرطانيَّة (الحميدة) في المعدة أعراضًا أو مشاكل طبية، ولذلك تبقى غالبًا من دون تشخيصٍ أو مُعالجةٍ.ولكن في بعض الأحيان، تنزِفُ بعض هذه الأورام، ولذلك يجري استئصالها في أثناء التنظير الداخليّ الذي ينطوي على تمرير أنبوب مُعاينة مرن عبر الفم لمشاهدة المريء، أو في أثناء الجراحة.

سلائلُ المعدة هي ناميات دائريَّة غير سرطانية وغير شائعة تبرُز إلى داخل تجويف البطن.وهي قد تصبح سرطانية (ويعني ذلك أنها قبل سرطانية)ولذلك، يجري استئصال السلائل باستخدام التنظير الداخلي.من خلال المنظار، يَجرِي تطبيق تيار كهربائي (الكي بالكهرباء) أو الحرارة (الاستئصال بالحرارة) على السليلة مُباشرةً، أو يَجرِي توجيه حزمة ضوئية ذات طاقة عالية على السليلة (العلاج الضوئيّ بالليزر).