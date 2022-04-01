مقدمة حول محتوى الجسم من المياه

تشكل المياه نَحو نصف إلى ثلثي وزن الشخص العادي.تحتوي الأنسجة الدهنية على نسبة مئوية أقل من المياه بالمقارنة مع الأنسجة الخالية من الدهون، وبما أن نسبة الأنسجة الدهنية عند النساء أعلى من الرجال، فإن النسبة المئوية للماء من إجمالي وزن الجسم تكون أقل عند النساء، حيث تبلغ 52-55٪ من وزن الجسم، في حين تكون بحدود 60٪ عند الرجال.كما إن النسبة المئوية من الماء إلى إجمالي وزن الجسم تكون أقل عند كبار السن والبدينين.في حين تكون النسبة المئوية من وزن الماء إلى إجمالي وزن الجسم أعلى عند حديثي الولادة وفي مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تبلغ حَوالى 70%.

الرجل الذي يبلغ وزنه 154 رطلاً (70 كيلوغرامًا) لديه ما يزيد قليلاً عن 10.5 جالون (42 لترًا) من الماء في جسمه: 7 جالونات (28 لترًا) داخل الخلايا ، و 2.5 جالون (حوالى 10.5 لترًا) في الفراغ المحيط بالخلايا ، وأقل بقليل من 1 جالون (3.5 لتر ، أو حوالى 8٪ من إجمالي كمية الماء) في الدم.

يجب أن يكون هناك توازن بين وارد المياه واستهلاكها.وللحفاظ على توازن الماء، والوقاية من التجفاف والإصابة بحصى الكلى وغيرها من المشاكل الطبية، لا بد للبالغين الأصحاء شرب ما لا يقل عن 2 لتر من السوائل يوميًا.وبشكل عام، فإن الإفراط في شرب المياه أفضل من شرب القليل جدًّا منها، وذلك لأن طرح المياه الزائدة أسهل بكثير للجسم من تخزين المياه.ولكن، عندما تعمل الكلى بشكل طبيعي، يمكن للجسم التعامل مع التباينات الواسعة في معدل تناول السوائل.

هل تعلم...

يحصل الجسم على الماء بشكلٍ رَئيسيَ عن طريق امتصاصه من السبيل الهضمي.بالإضافة إلى ذلك، يَجرِي إنتاج كمية صغيرة من الماء عندما يستقلب الجسم بعض العناصر الغذائية.

يفقد الجسم الماء أساسًا عن طريق طرحه في البول من خلال الكلى.اعتمادًا على حاجة الجسم، قد تطرح الكلى ما بين أقل من بِينت واحد إلى عدة غالونات (حوالى نصف لتر إلى أكثر من 10 ليتر) من البول يوميًا.كما يجري فقدان نَحو واحد ليتر تقريبًا من الماء يوميًا عبر التعرق الجلدي وهواء الزفير.يؤدي التعرق الغزير profuse sweating (الذي قد ينجم عن ممارسة النشاطات الجسدية الشاقة، أو الطقس الحار، أو ارتفاع درجة حرارة الجسم) إلى زيادة كمية المياه المفقودة من خلال التعرق بشكل كبير.يَجرِي فقدان القليل من الماء عن طريق السبيل الهضمي.ولكن، يمكن أن يؤدي التقيؤ لفترات طويلة أو الإسهال الشديد إلى فقدان 4 ليترات أو أكثر من الماء يوميًا.

عادة، يمكن للناس شرب ما يكفي من السوائل للتعويض عن فقدان المياه المفرط.ولكن الأشخاص الذين يعانون من قيء شديد أو إسهال قد يشعرون بتوعك كبير يمنعهم من شرب كميات كافية من السوائل للتعويض عن فقدان المياه، وبالتالي قد يصابون بالتجفاف.كما يمكن للتشوش الذهني، أو محدودية الحركة، أو اضطرابات الوعي أن تمنع الأشخاص من الإحساس بالعطش، أو تحول دون تناولهم كميات كافية من السوائل.

تنحل الأملاح المعدنية (الكهارل)، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، في الماء في الجسم.ويرتبط كل من توازن الماء وتوازن الكهارل بشكل وثيق.يعمل الجسم على الحفاظ على إجمالي كمية المياه والكهارل ضمن مستويات ثابتة في الدم.على سبيل المثال، عندما يرتفع مستوى الصوديوم بشكل كبير، يشعر الإنسان بالعطش ويُقبل على شرب المياه، ممَّا يزيد من وارد السوائل.بالإضافة إلى ذلك، فإن هرمون الفاسوبريسين (ويُسمى أيضًا الهرمون المضاد للإدرار)، وهو هرمون تفرزه الغدة النخامية (غدة بحجم حبة البازلاء تقع في قاعدة الدماغ) استجابة للتجفاف، يدفع الكلى إلى طرح كميات أقل من الماء.يؤدي ذلك إلى زيادة كمية الماء في الدم.ونتيجة لذلك ينحل الصوديوم ويُستعاد توازن الصوديوم والماء.أما عندما يصبح مستوى الصوديوم منخفضًا جدًّا، فتطرح الكلى المزيد من المياه، مما يقلل من كمية الماء في الدم، ويُستعاد التوازن مَرَّةً أخرى.