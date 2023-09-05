نقصُ بوتاسيوم الدَّم (انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدَّم) Hypokalemia

يصبح مستوى البوتاسيوم منخفضًا عادةً بسبب فقد الكثير منه عبر السبيل الهضمي بسبب القيء أو الإسهال أو الاستعمال المُفرط للمُليِّنات.

يُطرح في بعض الأحيان الكثير من البوتاسيوم في البول، عادةً بسبب استعمال الشخص لأدوية تُسبِّبُ طرح كمية إضافيَّة من الصوديوم والماء والبوتاسيوم (مُدرَّات البول) عبر الكلى.

يؤدي حدوث الكثير من اضطرابات الغُدَّة الكظرية، مثل مُتلازمة كوشينغ إلى إنتاج الغدد الكظرية للكثير من الألدوستيرون، وهو الهرمون الذي يُنشِّط الكلى لإنتاج كميَّاتٍ كبيرةٍ من البوتاسيوم.

ويؤدي استعمالُ أدويةٍ معيَّنةٍ (مثل الأنسولين والألبوتيرول والتيربوتالين) إلى انتقال المزيد من البوتاسيوم من الدَّم إلى الخلايا وقد يؤدي ذلك إلى حدوث نقصٍ في بوتاسيوم الدَّم؛إلَّا أنَّ استعمال هذه الأدوية يؤدي إلى حدوث نقصٍ مؤقَّت في بوتاسيوم الدَّم، مالم توجد حالةٌ أخرى تُسبِّبُ فقدان البوتاسيوم أيضًا.

يتزامن حدوثُ نقص بوتاسيوم الدَّم في بعض الأحيان أو ينجم عن انخفاض مستوى المغنيزيوم في الدَّم (نقص مغنيزيوم الدَّم).

ينجم نقصُ بوتاسيوم الدَّم في حالاتٍ نادرة عن تناول كمية زهيدة منه نظرًا لوجوده في الكثير من الأطعمة (مثل الفاصولياء والخضروات الورقيَّة الدَّاكنة والبطاطا والأسماك والموز).