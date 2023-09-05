مُتلازمةُ الإفراز غير الملائم للهرمون المضاد لإدرار البول (SIADH)

تحدث متلازمة الإفراز غير المناسب للهرمون المضاد لإدرار البول عندما تفرز الغدةُ النخامية الكثيرَ من الهرمون المضاد لإدرار البول (فازوبريسين) في ظل ظروف معينة غير مناسبة، ممّا يتسبّب في احتفاظ الجسم بالسوائل ونقص مستوى الصوديوم في الدم عن طريق التخفيف.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكهارل ولمحة عامة عن دور الصوديوم في الجسم).

يُساعد الفازوبريسين (كما يُسمَّى الهرمون المضاد للإدرار) على تنظيم كمية الماء في الجسم من خلال ضبط كمية الماء التي تطرحها الكلى.يُقلِّل الفازوبريسين من طرح الماء عن طريق الكلى.ونتيجة لذلك، يَجرِي الاحتفاظ بالمزيد من الماء في الجسم، ممَّا يُخفِّف من مستوى الصوديوم في الجسم.تُسمى الحالة بنقص صوديوم الدَّم.

تقوم الغدَّة النُّخامِيَّة بإنتاج وتحرير كمية مناسبة من الفازوبريسين عندما ينخفض حجم الدَّم (كمية السوائل في الأوعية الدَّموية) أو ضغط الدَّم أو عندما تصبح مستويات الكهارل (مثل الصوديوم) شديدة الارتفاع.

يُوصَفُ إنتاج الفازوبريسين بأنَّه غير مناسب عند حدوثه في الحالات التالية:

حجم الدَّم طبيعي أو مرتفع

ضغط الدَّم طبيعي أو مرتفع

تراكيز الكهارل منخفضة

ولا توجد أسبابٌ أخرى مناسبة لإطلاق الفازوبريسين

يؤدي تحرُّر الفازوبريسين في هذه الحالات إلى حدوث احتباسٍ لكميَّة كبيرة من السوائل مع انخفاض مستوى الصوديوم في الدَّم.

أسباب مُتلازمةُ الإفراز غير الملائم للهرمون المضاد لإدرار البول تزيد الكثيرُ من الحالات من خطر الإفراز غير الملائم للهرمون المضاد لإدرار البول.يمكن أن يحدث الإفراز غير الملائم للهرمون المضاد لإدرار البول عندما يحدث إنتاج الفازوبريسين خارج الغُدَّة النُّخامِيَّة، كما يحدث في سرطان الرئة وغيرها من أنواع السرطان.ومن الشائع حدوثُ الإفراز غير الملائم للهرمون المضاد لإدرار البول عند البالغين الأكبر سنًا وهو شائعٌ إلى حدٍّ ما عند الأشخاص الذين يدخلون المستشفى. توجد قائمة طويلة من الأَسبَاب التي قد تؤدي إلى حدوث الإفراز غير الملائم للهرمون المضاد للإدرار والتي تحتاج إلى إجراء اختبارات إضافية لكشفها عادةً. الجدول ما هي أسبابُ حدوث الإفراز غير الملائم للهرمون المضاد لإدرار البول؟ الجدول

أعراض مُتلازمةُ الإفراز غير الملائم للهرمون المضاد لإدرار البول تميل أعراضُ الإفراز غير الملائم للهرمون المضاد لإدرار البول إلى أن تكون متعلقة بانخفاض مستوى الصوديوم في الدَّم (نقص صوديوم الدَّم) الذي يُرافقه.وتشتمل الأَعرَاضُ على الخمول والتَّخليط الذهنِي.

تشخيصُ مُتلازمةُ الإفراز غير الملائم للهرمون المضاد لإدرار البول اختبارات الدَّم والبول يشتبه الأطباء بمُتلازمةُ الإفراز غير الملائم للهرمون المضاد لإدرار البول عند المصابين بنقص صوديوم الدم الذي لا يمكن تفسيره بعوامل أخرى، مثل الألم، والشدَّة النفسيَّة، وممارسة التمارين الرياضيَّة المجهدة، وارتفاع مستوى السكر في الدَّم، وبعض اضطرابات القلب أو الغدَّة الدَّرقيَّة أو الكلى أو الغدد الكظريَّة؛ التي قد تقلل من حجم الدم وتحفيز تحرير الفازوبريسين من الغُدَّة النخاميَّة بشكل كافٍ. وتُجرى اختبارات الدَّم والبول لقياس مستويات الصوديوم والبوتاسيوم ولمعرفة تركيز الدَّم والبول (أُسمُولالِيَّة).كما يستبعد الأطباء الأَسبَاب المحتملة الأخرى لوجود كمية زائدة من فازوبريسين (مثل الألم أو الشِّدَّة النَّفسيَّة أو الأدوية أو السرطان). ويقوم الأطبَّاء بمجرَّد تشخيص مُتلازمة الإفراز غير الملائم للهرمون المضاد لإدرار البول بمحاولة تحديد ومعالجة السبب إلى أن يعود مستوى الصوديوم إلى حدِّه الطبيعي.