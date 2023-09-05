فرطُ بوتاسيوم الدَّم (مستوى مرتفع من البوتاسيوم في الدَّم) Hyperkalemia

عند الإصابة بفرط بوتاسيوم الدَّم، يكون مستوى البوتاسيوم في الدَّم شديد الارتفاع.
توجد الكثيرُ من الأَسبَاب المؤدِّية إلى حدوث ارتفاع مستوى البوتاسيوم، مثل اضطرابات الكلية واستعمال الأدوية التي تؤثِّر في وظائف الكلى واستعمال الكثير من مُكمِّلات البوتاسيوم.
يجب أن يكون فرط بوتاسيوم الدَّم شديدًا حتى يتسبَّبَ في ظهور الأَعرَاض عادةً، وخصوصًا اضطراب نَظم القلب.
يكتشف الأطباء الإصابة بفرط بوتاسيوم الدَّم عادةً عند إجراء اختبارات الدَّم أو تخطيط كهربيَّة القلب لأسبابٍ أخرى.
تشتمل المعالجة على الحدِّ من تناول البوتاسيوم وإيقاف استعمال الأدوية التي قد تُسبب حدوث فرط بوتاسيوم الدَّم واستعمال الأدوية لزيادة طرح البوتاسيوم.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكهارل ولمحة عامة عن دور الصوديوم في الجسم).
البوتاسيوم هو أحد كهارل الجسم، والتي هي المعادن التي تحمل شحنة كهربائية عندما تنحلُّ في سوائل الجسم مثل الدَّم.يحتاج الجسمُ إلى البوتاسيوم حتى تقوم الخلايا العصبية والعضلية بعملها، إلَّا أنَّ وجود الكثير من البوتاسيوم يمكن أن يتداخل في وظائفها أيضًا.
أسباب فرط بوتاسيوم الدَّم
ينجم فرطُ بوتاسيوم الدَّم عن عددٍ من المشاكل المتزامنة عادةً، بما فيها الحالات التالية:
اضطرابات الكلية التي تمنع الكلى من طرح كميةٍ كافيةٍ من البوتاسيوم
الأدوية التي تمنع الكلى من طرح كميَّات عاديَّة من البوتاسيوم (وهو سبب شائع لحدوث ارتفاع طفيف في بوتاسيوم الدَّم)
اتِّباع نظام غذائي غني جدًا بالبوتاسيوم
المُعالجَات التي تحتوي على البوتاسيوم
السببُ الأكثر شيوعًا لحدوث فرط بوتاسيوم الدم الخفيف هو:
استعمال الأدوية التي تحدُّ من جريان الدَّم إلى الكليتين أو تمنع الكلى من طرح كميات عاديَّة من البوتاسيوم.
ويمكن أن يُسبِّبَ الفشل الكلوي فرطًا شديدًا في بوتاسيوم الدَّم من تلقاء نفسه.كما يمكن أن يتسبَّب داء أديسون في حدوث فرط بوتاسيوم الدَّم.
وقد يحدث فرط بوتاسيوم الدَّم بعد تحرُّر كميَّةٍ كبيرةٍ من البوتاسيوم من الخلايا.ويمكن للحركة السريعة للبوتاسيوم من الخلايا إلى الدَّم أن تُربكَ الكلى وتؤدي إلى حدوث فرط بوتاسيوم الدَّم المُهدِّد للحياة.
إن زيادة مدخول البوتاسيوم في النظام الغذائي للشخص بحدِّ ذاتها لا تتسبب عادةً بحدوث فرط بوتاسيوم الدَّم لأنَّ الكلى الطبيعية تعمل بشكلٍ جيد لطرح أيِّ بوتاسيوم إضافي.
أعراض فرط بوتاسيوم الدم
يتسبَّبُ فرطُ بوتاسيوم الدَّم الخفيف في ظهور بعض الأَعرَاض إذا ظهرت.وقد يحدث ضعفٌ في العضلات في بعض الأحيان.وفي اضطراب نادر يُسمَّى الشلل الدوري العائلي النَّاجم عن فرط بوتاسيوم الدَّم، يُعاني الأشخاص من هجماتٍ من الضَّعف والتي يمكن أن تتحول إلى الشلل.
ويمكن أن تؤدي زيادة شدَّة فرط بوتاسيوم الدَّم إلى حدوث اضطرابٍ في نَظم القلب.وإذا كان المستوى شديدَ الارتفاع، فقد يتوقَّف القلب عن الخفقان.
تشخيص فرط بوتاسيوم الدم
قياس مستوى البوتاسيوم في الدَّم
يجري اكتشاف فرط بوتاسيوم الدَّم أولًا عند إجراء اختبارات الدَّم الروتينية أو عندما يلاحظ الطبيب وجود تغييرات معينة في مخطَّط كَهربيَّة القلب.
ولتحديد السبب، يقوم الأطباء بتقييم التاريخ الطبي للشخص ونتائج الاختبارات المعملية الروتينية ومعرفة الأدوية التي يستعملها وإجراء اختبارات دمويَّة إضافية للتَّحرِّي عن وجود أدلة على الإصابة بداء السُّكَّري أو الحُماض أو تخرُّب العضلات أو اضطرابات الكلية.
علاج فرط بوتاسيوم الدم
استعمال الأدوية لزيادة طرح البوتاسيوم
معالجة الاضطراب المُسبِّب لفرط بوتاسيوم الدَّم.
فرطُ بوتاسيوم الدَّم الخفيف
لمعالجة فرط بوتاسيوم الدَّم الخفيف، قد يكون الحدُّ من تناول البوتاسيوم أو إيقاف استعمال الأدوية التي تمنع الكلى من طرح البوتاسيوم هو المطلوب.يمكن استعمالُ مُدرٍّ بولي يزيد من طرح البوتاسيوم إذا كانت وظائف الكلى سليمة.
يمكن عند الضرورة استعمال الريزين عن طريق الفم أو كحقنة شرجية والذي يقوم بامتصاص البوتاسيوم من السبيل الهضمي ليطرحه خارج الجسم عن طريق البراز.سلفونات بوليستيرين الصوديوم هو عبارة عن الريزين المُمتَص للبوتاسيوم الفعال والذي يقتصر استعماله على فترات قصيرة لأنَّه قد يؤدي إلى احتباس الفائض من الصوديوم.باتيرومير هو دواء راتنجي يمكن استعماله لفترات زمنية أطول.ومن المفيد استعمالُه عند الأشخاص الذين يحتاجون إلى استعمال الأدوية التي ترفع مستويات البوتاسيوم عادةً، مثل مٌثبطات الإنزيم المُحول للأنجيوتنسين عند معالجة أمراض القلب أو الكلى.كما يرتبط سيكلوسيليكات زركونيوم الصوديوم بالبوتاسيوم في السبيل المعدي المعوي.يقلل من مستوى البوتاسيوم في المصل على مدى بضع ساعات.
فرطُ بوتاسيوم الدَّم المتوسّط إلى الشديد
ينبغي معالجةُ فرط بوتاسيوم الدَّم المتوسط إلى الشديد من خلال الخفض الفوري لمستوى البوتاسيوم.يراقب الأطباء القلب بشكل مستمر في أثناء العلاج.يجري استعمالُ الكالسيوم عن طريق الوريد لحماية القلب، ولكن الكالسيوم لا يُخفِّض مستوى البوتاسيوم؛ثم يَجرِي إعطاء الأنسولين والغلُوكُوز، مما يؤدي إلى انتقال البوتاسيوم من الدَّم إلى الخلايا، وبالتالي خفض مستوى البوتاسيوم في الدَّم.ويمكن إعطاءُ ألبوتيرول (الذي يُستَعمل بشكل رئيسي في معالجة الربو) للمساعدة على خفض مستوى البوتاسيوم.يجري استعمالُه عن طريق الاستنشاق.
قد يؤدي عدمُ فعالية استعمال هذه التدابير أو معاناة الأشخاص من الفشل الكلوي إلى ضرورة استعمال غسل الكلى لاستبعاد البوتاسيوم الفائض.