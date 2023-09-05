فرطُ بوتاسيوم الدَّم (مستوى مرتفع من البوتاسيوم في الدَّم) Hyperkalemia

ينجم فرطُ بوتاسيوم الدَّم عن عددٍ من المشاكل المتزامنة عادةً، بما فيها الحالات التالية:

اضطرابات الكلية التي تمنع الكلى من طرح كميةٍ كافيةٍ من البوتاسيوم

الأدوية التي تمنع الكلى من طرح كميَّات عاديَّة من البوتاسيوم (وهو سبب شائع لحدوث ارتفاع طفيف في بوتاسيوم الدَّم)

اتِّباع نظام غذائي غني جدًا بالبوتاسيوم

المُعالجَات التي تحتوي على البوتاسيوم

السببُ الأكثر شيوعًا لحدوث فرط بوتاسيوم الدم الخفيف هو:

استعمال الأدوية التي تحدُّ من جريان الدَّم إلى الكليتين أو تمنع الكلى من طرح كميات عاديَّة من البوتاسيوم.

ويمكن أن يُسبِّبَ الفشل الكلوي فرطًا شديدًا في بوتاسيوم الدَّم من تلقاء نفسه.كما يمكن أن يتسبَّب داء أديسون في حدوث فرط بوتاسيوم الدَّم.

وقد يحدث فرط بوتاسيوم الدَّم بعد تحرُّر كميَّةٍ كبيرةٍ من البوتاسيوم من الخلايا.ويمكن للحركة السريعة للبوتاسيوم من الخلايا إلى الدَّم أن تُربكَ الكلى وتؤدي إلى حدوث فرط بوتاسيوم الدَّم المُهدِّد للحياة.

إن زيادة مدخول البوتاسيوم في النظام الغذائي للشخص بحدِّ ذاتها لا تتسبب عادةً بحدوث فرط بوتاسيوم الدَّم لأنَّ الكلى الطبيعية تعمل بشكلٍ جيد لطرح أيِّ بوتاسيوم إضافي.