وظائفُ الغدد الصمَّاوية

تنطوي الوظيفة الرَّئيسيَّة للغُدد الصماوية على إفرَاز الهرمونات إلى مجرى الدَّم مُباشرةً،والهرموناتُ هي مواد كيميائيَّة تُؤثِّرُ في نشاطِ جزء آخر من الجسم (الموضع المُستهدَف)،وهي تعمل في الأساس كمراسيل لضبط وتنسيق الأنشاطة في مختلف أنحاء الجسم.(انظر أيضًا الغُددّ الصماويَّة).

عندما يصِلُ الهرمون إلى الموضع المُستهدَف، يرتبِطُ بمُستقبِلة على نحوٍ يُشبه إلى حدٍ كبيرٍ توافُق المفتاح مع القفل،وبمجرد أن "يرتبط" الهرمون مع مُستقبلته، ينقُل رسالة تدفع الموضع المُستهدَف إلى القيام بعمل مُحدَّد.وقد تكون مستقبلات الهرمون في داخل النواة أو على سطح الخليَّة،

وفي نهاية المطاف، تضبطُ الهرمونات وظيفة الأعضاء بكاملها، وتُؤثِّرُ في العديد من العمليات المختلفة، مثل النمو، والتخلُّق، والتناسُل، واستقلاب العناصر الغذائية.كما تُؤثِّرُ الهرموناتُ أيضًا في طريقة استخدام الجسم للطاقة وتخزينها وضبط حجم السوائل ومُستويات الأملاح والسكَّر (الغلوكوز) في الدَّم.يُمكن أن تُحرِّض كميات صغيرة جدًا من الهرمونات استجابات كبيرة جدًا في الجسم.

على الرُّغم من أنَّ الهرمونات تدور في جميع أنحاء الجسم، يُؤثِّرُ كلّ نوع منها فقط في أعضاء ونُسُج مُعيَّنة،وبعض الهرمونات تُؤثِّرُ فقط في عُضو أو عضوَين، بينما للبعض الآخر تأثير في جميع أنحاء الجسم،فعلى سبيل المثال، يُؤثِّرُ الهرمون المُنبِّه للدَّرقية الذي يجري إنتاجه في الغدة النخامية في الغدَّة الدَّرقية فقط،وفي المقابل، يُؤثِّرُ هرمون الغدة الدرقية الذي يجري إنتاجه في الغدة الدرقية، في الخلايا في مختلف أنحاء الجسم، وهو يُمارس دورًا في وظائف مهمَّة مثل تنظيم نموّ الخلايا وضبط نبض القلب والتأثير في سرعة حرق السعيرات الحراريَّة.يُؤثِّرُ الأنسولين، الذي تُفرِزه الخلايا الجزيريَّة في البنكرياس، في عملية استقلاب الغلوكوز والبروتين والدُّهون في مُختلف أنحاء الجسم.

تأتي مُعظَمُ الهرمونات من البروتينات أو وحدات بنائها (تُسمى الحموض الأمينية).بينما تكون البقيَّة بشكل ستيرويدات، وهي مواد دهنيَّة تأتي من الكولستيرول.

الجدول الهرمونات الرئيسيَّة