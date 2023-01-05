قُصور جارات الدرق

قصور جارات الدرق (hypoparathyroidism) هو نقص في الهرمون الذي تفرزه جارات الدرق (الهرمون الدريقي) وينجم غالبًا عن اضطراب مناعة ذاتية، أو ضرر مرتبط بعلاج غدد جارات الدرق، أو استئصال الغدد في أثناء الجراحة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن وظيفة الغدد جارات الدرق).

تنجم أعراضُ قصور جارات الدرق عن انخفاض مستويات الكالسيوم في الدَّم، وتنطوي على الشعور بالوخز في اليدين أو في محيط الفم وتشنج عضلي.

من الضروري لوضع التشخيص إجراء اختبارات دموية لتحري مستوى الهرمون الدريقي ومستوى الكالسيوم.

يُعطى الأشخاص فيتامين D والكالسيوم لعلاج قصور جارات الدرق.

تتوضع الغُدَد جارات الدرق بالقرب من الغدة الدرقية.يختلف موقعها الدقيق وحتى عددها الإجمالي بشكل تام من شخص لآخر.تُفرِزُ الغدد جارات الدرق الهرمون الدريقي (PTH)، الذي ينظم مستويات الكالسيوم في الدَّم والأنسجة من خلال تأثيره في العظام، والكلى، والأمعاء.

ينجم قصور جارات الدرقية عن نقص إفراز الهرمون الدريقي (PTH)، والذي يمكن أن يحدث كنتيجة لـ

استئصال أو إلحاق الضرر بعدة غدد من جارات الدرق في أثناء الجراحة لاستئصالها (استئصال جارات الدرق) أو في أثناء استئصال الغدة الدرقية (استئصال الغُدَّة الدرقية)

اضطراب مناعة ذاتية موروث (خلل في الجهاز المناعي يدفعه إلى مهاجمة أنسجة الجسم نفسها).

اضطراب وراثي تكون فيه الغدد جارات الدرق مفقودة أو منكمشة

يُؤدِّي قُصورُ جارات الدرق إلى انخفاض مستوى الكالسيوم في الدَّم (نقص كالسيوم الدَّم) وارتفاع مستوى الفوسفات في الدَّم (فرط فوسفات الدَّم).يُمكن أن يُؤدِّي قصور الدُّرَيقات على المدى الطويل إلى طرح كمية عالية من الكالسيوم في البول (فرط كالسيوم البول) وانخفاض في كثافة المعادن في العظام (قلَّة العظم).

الغُدَد مجاورات الدرق (الغدد الدَّرَيقيَّة)

قُصورُ جارات الدرق التالي للعمليات الجراحية يُعدُّ قصور الغدد جارات الدرق التالي للعمليات الجراحية حالة شائعة ومؤقتة عادةً تحدث بعد الاستئصال الجزئي للغدة الدرقية (استئصال الغدة الدرقية غير الكامل).يحدث قصور الغدد جارات الدرق الدائم بعد أقل من 3٪ تقريبًا من حالات الاستئصال الجزئي للغُدَّة الدرقية.عادةً ما يُصاب الأشخاص بنقص كالسيوم الدَّم بعد حوالى 24 إلى 48 ساعة من الجراحة، ولكن قد يحدث نقص كالسيوم الدَّم بعد أشهر أو سنوات. يكون نقص الهرمون الدريقي أكثر شُيُوعًا بعد الاستئصال الكامل للغدة الدرقية (بهدف علاج سرطان الغدة الدرقية) أو بعد الجراحة لاستئصال غدد جارات درق مفرطة النشاط.حتى في حال عدم استئصال جميع الغدد جارات الدرق أو إعادة زرع جزء صغير من الغدة الطبيعية في العضلات (استئصال جزئي للغدد جارات الدرق)، فقد يحدث نقص كالسيوم الدم.تتضمن عوامل الخطر للنقص الشديد في كالسيوم الدم بعد الاستئصال الجزئي لجارات الدرق على ما يلي ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدَّم قبل الجراحة

استئصال ورم غدِّي نظير درقي كبير الحجم (ورم غير سرطاني)

داء الكلى المزمن

عوز فيتامين D

قُصورُ جارات الدرق الوراثي يعاني بعض الأشخاص من حالة وراثية تكون فيها الغدد جارات الدرق غائبة أو غير متطورة بما يكفي.يرث أشخاص آخرون ميلًا في أجهزتهم المناعية لمهاجمة الغدد جارات الدرق (وفي بعض الأحيان غددًا أخرى).

قصور جارات الدرق الكاذب قصور جارات الدرق الكاذب pseudohypoparathyroidism هو مجموعة غير شائعة من الاضطرابات الوراثية التي تشبه قصور جارات الدرق الحقيقي، إلا أنها ناجمة عن مقاومة الأعضاء المُستهدَفة لتأثيرات الهرمون الدريقي وليس بسبب عوز الهرمون الدريقي.هناك أنواع عديدة لقصور جارات الدرق الكاذب، يكون لكل منها سبب وراثي مختلف ومعقد.

أعراض قصور جارات الدرق تنجم أعراضُ قصور جارات الدرق عن انخفاض مستويات الكالسيوم في الدَّم، وتنطوي على الشعور بالوخز في اليدين أو في محيط الفم وتشنج عضلي.وفي الحالات الشديدة، يحدُث التكزز.التكززُ tetany هو تشنجات عضلية مؤلمة تحدث بشكل دوري.

تشخيص قُصورُ جارات الدرق اختبارات الدَّم لقياس مستوى الهرمون الدريقي ومستوى الكالسيوم يعاني الأشخاص المصابين بقصور جارات الدرق من نقص كالسيوم الدَّم وفرط فوسفات الدَّم.وبما أن نقص كالسيوم الدَّم يُحفز على زيادة إفراز الهرمون الدريقي، فينبغي أن يرتفع مستوى الهرمون الدريقي في الدَّم كاستجابة لنقص كالسيوم الدَّم.وهكذا، يمكن أن يضع الأطباء تشخيصًا عند الأشخاص الذين يعانون من نقص كالسيوم الدَّم استنادًا إلى نتائج اختبارات الدم التالية: يعدُّ انخفاضُ مستويات الهرمون الدريقي أو الحدود الدنيا الطبيعية منه أمرًا غير مناسبٍ ويُشيرُ إلى قصور جارات الدرق.

تُشيرُ مستوياتُ الهرمون الدريقي غير القابلة للاكتشاف إلى قصور جارات الدرق مجهول السبب.

يُشير ارتفاع مستويات الهرمون الدريقي إلى وجود قصور الدرقية الكاذب أو وجود خلل في استقلاب فيتامين D.