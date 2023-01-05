فرط نشاط جارات الدرق (فرط الدريقيَّة) Hyperparathyroidism

يحدث فرط نشاط جارات الدرق عندما تُسبب الغدد جارات الدرق مفرطة النشاط ارتفاع مستوى الهرمون الدريقي في الدم.يؤدي ارتفاع مستوى الهرمون الدريقي إلى ارتفاع في مستوى الكالسيوم في الدَّم (فرط كالسيوم الدَّم)

تنجم الأَعرَاضُ عن ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم، وتتضمن الضعف، والتعب، والإمساك، ونَقص الشهية، وضعف الذاكرة، وضعف التركيز، والتَّخليط الذهنِي، وزيادة التَّبوُّل.

يُوضَع التَّشخيصُ عن طريق قياس مستويات هرمون جارات الدرق والكالسيوم في الدم.

قد تُجرى الجراحة لاستئصال واحدة أو أكثر من الغدد مفرطة النشاط.

تتوضع الغُدَد جارات الدرق بالقرب من الغدة الدرقية.يختلف موقعها الدقيق وحتى عددها الإجمالي بشكل تام من شخص لآخر.تُفرِزُ الغدد جارات الدرق الهرمون الدريقي (PTH)، الذي ينظم مستويات الكالسيوم في الدَّم والأنسجة من خلال تأثيره في العظام، والكلى، والأمعاء.(انظر أيضًا لمحة عامة عن وظيفة الغدد جارات الدرق).

يكون فرط نشاط جارات الدرق أكثر شيوعًا بسبب الورم الغدِّي نظير الدرقي (نوع من الأورام غير السرطانية).عادةً ما تكون الأورام الغدية نظيرة الدرقية مفردة ومنعزلة.ولكن، قد تكون الأورام الغدية نظيرة الدرقي جزءًا بعض الاضطرابات الوراثيَّة التي يُعاني فيها الأشخاص من أورام متعددة في الغدد الصماء (متلازمات الأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِدة).

قد يكون فرط نشاط الغدد جارات الدرق أيضًا نتيجة لفرط تنسج الغدد جارات الدرق.يحدث فرطُ التنسج عندما تكون هناك زيادة شاملة في حجم العضو أو النسيج.في فرط تنسج الغدد جارات الدرق، تكون كل غدة جارة للدرق متضخمة.تبدو خلايا الغدة طبيعية عند فحصها تحت المجهر، ولذلك فهي لا تُعدُّ من أنواع السرطان، ولكن هناك حاجة إلى العلاج الطبي أو الجراحة للتقليل من كمية أنسجة جارات الدرق واستعادة الغدد جارات الدرق مفرطة نشاط إلى وضعها الطبيعي.

الغُدَد مجاورات الدرق (الغدد الدَّرَيقيَّة)

هناك ثلاثة أنواع من فرط نشاط جارات الدرق:

فرط نشاط جارات الدرق الأولي، والذي يُعزى إلى اضطراب واحدة أو أكثر من الغدد جارات الدرق

فرط نشاط جارات الدرق الثانوي، والذي يُعزى إلى اضطراب في مكان آخر من الجسم يُقلِّل من مستوى الكالسيوم في الدَّم (ممَّا يجعل الغُدَّة الدرقية تزيد من إفراز الهرمون الدريقي من أجل رفع مستوى الكالسيوم)

فرط نشاط جارات الدرق الثالثي، والذي يُعزى إلى فرط إفراز الهرمون الدريقي غير المرتبط بمستوى الكالسيوم في الدَّم ولا ينجم عن ورم غدي نظير درقي

فرط نشاط جارات الدرق الأوَّلي ينجم فرط نشاط جارات الدرق الأولي عن إفراز مفرط للهرمون الدريقي بسبب اضطراب واحدة أو أكثر من الغدد جارات الدرق.يكون حوالى 85% من الأشخاص المصابين بفرط نشاط جارات الدرق الأولي مصابين بورم غدي نظير درقي (ورم غير سرطاني) يؤثر في واحدة فقط من الغدد جارات الدرق.تنجم حَوالى 15 ٪ من الحالات عن فرط تنسج أو تضخم جميع الغدد جارات الدرق.يحدث سرطان جارات الدرق عادةً في غدة واحدة من الغدد جارات الدرق، ويشكل أقل من 1٪ من الحالات. تزداد حالات الإصابة بفرط نشاط جارات الدرق مع التقدم في السن، وتكون أعلى عند النساء بعد سن اليأس.كما يحدث في كثير من الأحيان بعد ثلاثة عقود أو أكثر من تلقي الإشعاع في الرقبة. يُسبب فرط نشاط جارات الدرق الأولي فرط كالسيوم الدَّم (ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدَّم)، ونقص فوسفات الدَّم (انخفاض مستوى الفوسفات في الدَّم)، وارتشاف العظم بشكلٍ مفرط (نقل الكالسيوم من نسيج العظام إلى الدَّم).يؤدي فرط ارتشاف العظم بدوره إلى تخلخل العظام.

فرطُ نشاط جارات الدرق الثانوي (فرطُ الدرقيَّة الثانوي) Secondary hyperparathyroidism يحدث فرط نشاط جارات الدرق الثانوي عندما يؤدي نقص كالسيوم الدَّم (انخفاض مستوى الكالسيوم في الدَّم) الناجم عن اضطراب لا علاقة له بجارات الدرق إلى فرط مزمن في إفراز الهرمون الدريقي .يشيع حدوث فرط نشاط جارات الدرق الثانوي بشكل رئيسي عند الأشخاص المصابين بحالات متقدمة من الداء الكلوي المزمن عندما يؤدي نقص إنتاج فيتامين D النشط في الكلى وعوامل أخرى إلى حدوث نقص كالسيوم الدَّم والتحفيز المزمن لإفراز الهرمون الدريقي.كما يساهم أيضًا فرط فوسفات الدم الذي يحدث استجابةً لأمراض الكلى المزمنة.

فرط نشاط جارات الدرق يحدث فرط نشاط جارات الدرق الثالثي عندما يُحرر الهرمون الدريقي بغض النظر عن مستوى الكالسيوم في الدم.يحدث فرط نشاط جارات الدرق الثالثي بشكل عام عند الأشخاص المصابين بحالات طويلة الأمد من فرط نشاط الدرق الثانوي والأشخاص المصابين بداء كلوي مزمن لعدة سنوات.

أعراض فرط نشاط جارات الدرق كثيرًا ما يكون فرط نشاط جارات الدرق بدون أعراض.في حال حدوث الأَعرَاض، فهي تنجم عن فرط كالسيوم الدَّم، وتتضمن الضعف، والتعب، والإمساك، ونَقص الشَّهية، وضعف التركيز، وضعف الذاكرة، والتشوش الذهنِي، وزيادة التَّبوُّل. المُضَاعَفات يُسبِّبُ فرط كالسيوم الدَّم مستويات مرتفعة من الكالسيوم في البول (فرط كالسيوم البَول)، ممَّا قد يؤدي إلى الإصابة بالحصيات الكلوية.كما قد يُسبِّب فرط كالسيوم الدَّم المزمن ضعفًا وهزالًا في العضلات. تُحفز زيادة إفراز الهرمون الدريقي نشاط الخلايا الكاسرة للعظم، والتي يمكن مع مرور الوقت أن تُسبب ضعف العظام بسبب فقدان الكالسيوم.

تشخيص فرط نشاط جارات الدرق الاختبارات الدموية من الشائع أن لا تظهر عند المصاب بفرط نشاط جارات الدرق أية أعراض.كثيرًا ما يكتشف الأطباء إصابة الشخص بفرط نشاط جارات الدرق عند إجراء اختبار دموي لسببٍ آخر، فيظهر ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدَّم. حالما يؤكد تشخيص فرط كالسيوم الدم، يُجري الأطباء اختبارًا لتحري مستوى الهرمون الدريقي في الدم.كثيرًا ما يجري تكرار الاختبار.عند اكتشافُ ارتفاع مستوى الهرمون الدريقي بشكل مستمر عند شخص يعاني من فرط كالسيوم الدَّم، فإن ذلك يؤكد فرط نشاط جارات الدرق.في الحالة الطبيعية، يُنظم الهرمون الدريقي مستوى الكالسيوم في الدم.عندما يكون الكالسيوم منخفضًا، تفرز الغدد جارات الدرق المزيد من الهرمون الدريقي لزيادة الكالسيوم في الدم.عندما يكون مستوى الكالسيوم في الدم مرتفعًا، تُبطئ الغدد جارات الدرق من إفراز الهرمون الدريقي.وهكذا، فإن وجود مستوى مرتفع أو حتى طبيعي في الحدود العليا من الهرمون الدريقي بالتزامن مع وجود مستوى مرتفع من الكالسيوم، ليس أمرًا طبيعيًا. في بعض الأحيان، تُجرى اختبارات تصوير للرقبة (مثل تخطيط الصدى، أو التصوير بالرنين المغناطيسي، أو التصوير المقطعي المحوسب) لتحديد موضع الغدة جارة الدرق غير الطبيعية.