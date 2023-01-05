أورام جارات الدرق

الأورام الغُدِّيَّةُ نظيرة الدَّرَقِيَّة هي أورام حميدة تُفرز كميات مفرطة من الهرمون الدريقي، مما يؤدي إلى فرط نشاط جارات الدرق.بالإضافة إلى فرط كالسيوم الدَّم، يُسبِّب فرط نشاط جارات الدرق

نقص فوسفات الدَّم

تحرير الكالسيوم والفوسفات المُخزَّنين في العظام إلى الدَّم (ارتشاف العظام)، ممَّا يؤدِّي إلى تخلخل العظام

تحدث الأورام الغدية نظيرة الدرقية عادةً على شكل أورام انفرادية معزولة، وهي أكثر شُيُوعًا بين النساء الأكبر سنًّا.ولكن، قد تحدث الأورام الغدية نظيرة الدرقية المتعددة في المتلازمات الوراثيَّة عند الأشخاص المصابين بورم غدِّي صماوي مُتعدِّد.متلازمات الأورام الغدية الصماوية المتعددة هي اضطرابات وراثية نادرة تحدث فيها أورام حميدة (غير سرطانية) أو خبيثة (سرطانية) في العديد من الغدد الصماء (تلك التي تتحرر الهرمونات منها مباشرة في مجرى الدم).وبدلاً من ذلك، قد تتضخَّم الغدد الصمَّاوية ببساطة من دون أن تشكَّل أورامًا.

لا تُسبِّبُ معظم الأورام الغُدِّيَّة نظيرة الدرقية أعراضًا، ويجري التعرف إليها عندما تكشف الاختبارات الدَّمويَّة لسببٍ آخر عن ارتفاع مستويات الكالسيوم.وإذا ظهرت الأَعرَاض، فإنَّها تكون ناجمة عادةً عن فرط كالسيوم الدم أو الحصيات الكلوية.

يشخص الأطباء فرط نشاط جارات الدرق استنادًا إلى ارتفاع مستويات الهرمون الدريقي عند المصابين بفرط كالسيوم الدَّم.إذا وجد الطبيب مستويات مرتفعة من الهرمون الدريقي، فمن الضروري إجراء المزيد من الاختبارات، بما في ذلك

قياس مستويات الكالسيوم

قياس مستويات الفوسفور

دراسات التصوير (لتقييم كثافة العظام وكشف الحصيات الكلوية في حال وجودها)

يستخدم الأطباء في بعض الأحيان دراسات تصويرية مختلفة، مثل التصوير المقطعي المحوسب عالي الدقة مع أو بدون خزعة، أو التصوير بالرنين المغناطيسي، أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية عالي الدقة، أو تصوير الأوعية لاكتشاف الورم الغدي قبل الجراحة.

عادةً ما يكون العلاج هو الاستئصال الجراحي للغدة جارة الدرقية المصابة.بالنسبة إلى الأشخاص الذين تكون مستويات الكالسيوم لديهم مرتفعةً بشكلٍ خفيفٍ فقط وليس لديهم أعراض أو مُضَاعَفات، فقد يراقبهم الأطباء بدلاً من ذلك بانتظام (يُسمى ذلك الترصد النشط).

في بعض الأحيان، يصف الأطباءُ أدوية مثل سيناكالسيت أو إتيلكالسيتيد للتقليل من إفراز الهرمون الدريقي.