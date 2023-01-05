تتوضع الغُدَد جارات الدرق بالقرب من الغدة الدرقية.يختلف موقعها الدقيق وحتى عددها الإجمالي بشكل تام من شخص لآخر.تُفرِزُ الغدد جارات الدرق الهرمون الدريقي (PTH)، الذي ينظم مستويات الكالسيوم في الدَّم والأنسجة من خلال تأثيره في العظام، والكلى، والأمعاء.
تكون معظمُ أورام جارات الدرق حميدة (ليست سرطانية).تُفرِزُ أورام جارات الدرق الهرمون الدريقي بشكل يفوق المستوى الطبيعي الذي تُفرزه الغدد جارات الدرق عادةً.
يؤدي ارتفاع مستويات الهرمون الدريقي، الذي يُعرف باسم فرط نشاط جارات الدرق إلى زيادة مستوى الكالسيوم الدَّم (فرط كالسيوم الدَّم).في البداية، يعاني أشخاص فرط كالسيوم الدم من الضعف، والتعب، والإمساك، وفقدان الشهية، وضعف التركيز، وضعف الذاكرة، وزيادة التبول.وإذا كانت الحالة شديدة، فقد يؤدي فرط كالسيوم الدَّم إلى التشوش الذهني والغيبوبة في نهاية المطاف.وقد يكون هذا الاضطراب مُهدِّدًا للحياة عند تعذُّر تشخيصه ومعالجته.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن وظيفة الغدد جارات الدرق والشكل الغدد جارات الدرق).
الورم الغدي نظير الدرقي
الأورام الغُدِّيَّةُ نظيرة الدَّرَقِيَّة هي أورام حميدة تُفرز كميات مفرطة من الهرمون الدريقي، مما يؤدي إلى فرط نشاط جارات الدرق.بالإضافة إلى فرط كالسيوم الدَّم، يُسبِّب فرط نشاط جارات الدرق
تحرير الكالسيوم والفوسفات المُخزَّنين في العظام إلى الدَّم (ارتشاف العظام)، ممَّا يؤدِّي إلى تخلخل العظام
تحدث الأورام الغدية نظيرة الدرقية عادةً على شكل أورام انفرادية معزولة، وهي أكثر شُيُوعًا بين النساء الأكبر سنًّا.ولكن، قد تحدث الأورام الغدية نظيرة الدرقية المتعددة في المتلازمات الوراثيَّة عند الأشخاص المصابين بورم غدِّي صماوي مُتعدِّد.متلازمات الأورام الغدية الصماوية المتعددة هي اضطرابات وراثية نادرة تحدث فيها أورام حميدة (غير سرطانية) أو خبيثة (سرطانية) في العديد من الغدد الصماء (تلك التي تتحرر الهرمونات منها مباشرة في مجرى الدم).وبدلاً من ذلك، قد تتضخَّم الغدد الصمَّاوية ببساطة من دون أن تشكَّل أورامًا.
لا تُسبِّبُ معظم الأورام الغُدِّيَّة نظيرة الدرقية أعراضًا، ويجري التعرف إليها عندما تكشف الاختبارات الدَّمويَّة لسببٍ آخر عن ارتفاع مستويات الكالسيوم.وإذا ظهرت الأَعرَاض، فإنَّها تكون ناجمة عادةً عن فرط كالسيوم الدم أو الحصيات الكلوية.
يشخص الأطباء فرط نشاط جارات الدرق استنادًا إلى ارتفاع مستويات الهرمون الدريقي عند المصابين بفرط كالسيوم الدَّم.إذا وجد الطبيب مستويات مرتفعة من الهرمون الدريقي، فمن الضروري إجراء المزيد من الاختبارات، بما في ذلك
قياس مستويات الكالسيوم
قياس مستويات الفوسفور
دراسات التصوير (لتقييم كثافة العظام وكشف الحصيات الكلوية في حال وجودها)
يستخدم الأطباء في بعض الأحيان دراسات تصويرية مختلفة، مثل التصوير المقطعي المحوسب عالي الدقة مع أو بدون خزعة، أو التصوير بالرنين المغناطيسي، أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية عالي الدقة، أو تصوير الأوعية لاكتشاف الورم الغدي قبل الجراحة.
عادةً ما يكون العلاج هو الاستئصال الجراحي للغدة جارة الدرقية المصابة.بالنسبة إلى الأشخاص الذين تكون مستويات الكالسيوم لديهم مرتفعةً بشكلٍ خفيفٍ فقط وليس لديهم أعراض أو مُضَاعَفات، فقد يراقبهم الأطباء بدلاً من ذلك بانتظام (يُسمى ذلك الترصد النشط).
في بعض الأحيان، يصف الأطباءُ أدوية مثل سيناكالسيت أو إتيلكالسيتيد للتقليل من إفراز الهرمون الدريقي.
سرطان جارات الدرق
تُعدُّ سرطانات جارات الدرق من الحالات النادرة.
تنطوي عواملُ خطر سرطان جارات الدرق على
العلاج الشعاعي للعنق
تاريخ عائلي لأورام جارات الدرق
يكون فرط نشاط الغدد جارات الدرق وفرط كالسيوم الدَّم الناجم عن السرطان نظير الدرقي أكثر شدة من ذلك الناجم عن الورم الغدي نظير الدرقي.
تنجم الأَعرَاض عن فرط كالسيوم الدَّم وتشمل الضعف، والتعب، والإمساك، وفقدان الشهية، وضعف التركيز، وضعف الذاكرة، والتشوش الذهنِي، وزيادة التَّبوُّل.
يشخص الأطباء سرطانات جارات الدرق عن طريق اختبارات الدَّم للتَّحرِّي عن المستويات المرتفعة من الهرمون الدريقي وعن طريق اختبارات التصوير لتحديد موضع الأورام.
تُستأصل الأورام جارات الدرق عادة جِراحيًا.في بعض الأحيان يكون من الضروري أيضًا إجراء علاج كيميائي وعلاج شعاعي.
عادةً ما تنمو سرطانات جارات الدرق ببطء.إذا كان الجراح قادرًا على إزالة الغُدَّة بأكملها بشكل كامل، فمن المحتمل أن يتمكن الشخص من البقاء على قيد الحياة لفترةٍ طويلة دون نكس.ينمو أي سرطان ناكس ببطءٍ عادةً وينتشر موضعيًا في الرقبة.يمكن في بعض الأحيان أن تعطي سرطانات جارات الدرق نقائل (تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم).