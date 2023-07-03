يحدُث القلاء الاستقلابيّ عندما الجسم:

يفقد الكثير من الحمض

يكتسب الكثير من القاعدة

فعلى سبيل المثال، يَجرِي فقدان حمض المعدة في أثناء التقيُّؤ لفتراتٍ طويلةٍ أو عندما يَجرِي شفط أحماض المعدة بأنبوب المعدة (مثلما يحدث أحيانًا في المستشفيات).

في حالات نادرة، يحدُث القلاء الاستقلابيّ عند شخصٍ ابتلع الكثير من القاعدة من موادّ مثل صودا الخبز (بيكربونات الصودا)؛

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدُث القلاء الاستقلابيّ عندما يُؤثِّر الفقدان المفرط للسوائل والكهارل (مثل الصوديوم والبوتاسيوم) في قُدرة الكُلَى على الحفاظ على التوازن الحمضي القاعدة للجسم،فعلى سبيل المثال، قد ينجُم فقدان البوتاسيوم بما يكفي للتسبب في القلاء الاستقلابيّ عن فرط نشاط الغُدَّة الكظريَّة أو عن استخدام مُدرَّات البول (مثل الثيازيدين أو الفوروسيميد أو حمض الإيثاكرينيك).