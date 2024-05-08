تنجُم أعراضُ الورم الجزيريّ عن المستويات المنخفضة للسكَّر (الغلُوكُوز) في الدَّم (نقص السكر في الدم)، والتي تحدُث عندما لا يأكل الشخص لعدة ساعاتٍ (غالبًا في الصباح من بعد صيام الليل بأكمله).وتنطوي الأعراضُ على الإغماء والضعف والارتِعاش والإحساس بنبضات القلب (الخفقان) والتعرق والعصبيَّة أو النَّزق والجوع الشديد.

كما تنطوي الأَعرَاض الأخرى على الصداعِ والتَّخليط الذهنِي وعُيوب الرؤية وعدم الثبات (الترنُّح) وتغيُّرات ملحُوظة في السلوك أو التفكير.

وقد يُؤدِّي انخفاض مُستويات السكر في الدَّم حتى إلى فقدان الوعي والاختلاجات والغيبوبة.