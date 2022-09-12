فرط نشاط الغُدَّة الدرقية

فرط نشاط الغُدَّة الدرقية هو الحالة التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الهرمونات الدرقية وتسريع وظائف الجسم الحيوية.
يُعد داء غريفز السبب الأكثر شُيُوعًا لفرط نشاط الغُدَّة الدرقية.
قد يزداد معدل ضربات القلب، ويرتفع ضغط الدم، وقد يضطرب النظم القلبي، ويتعرق الأشخاص بشكل مفرط، ويشعر بالتوتر والقلق، ويواجه صعوبة في النوم، ويفقد وزنه دون أن يتعمد ذلك، ويزداد عدد مرات تغوطه.
يمكن للاختبارات الدَّموية أن تؤكد التَّشخيص.
يمكن لأدوية مثل ميثيمازول methimazole أو بروبيلثيوراسيل propylthiouracil أن تساعد على السيطرة على فرط نشاط الغُدَّة الدرقية.
تُفرز الغُدَّة الدرقية الهرمونات الدرقية، التي تتحكم في معدل استقلاب الجسم metabolic rate.تؤثر هرمونات الغُدَّة الدرقية في العديد من وظائف الجسم الحيوية، مثل ضربات القلب، ومعدل حرق السعرات الحرارية، وترميم الجلد، والنمو، وإنتاج الحرارة، والخُصُوبَة، والهضم.هناك نوعان من الهرمونات الدرقية:
T4: ثيروكسين thyroxine (يسمى أيضًا رباعِي يودوثيرونين tetraiodothyronine)
T3: ثلاثي يودوثيرونين triiodothyronine
تُنتج الغدة النخامية الهرمون المنبِّه للغدَّة الدرقية (TSH)، الذي يحفز الغُدَّة الدرقية على إنتاج هرمونات الدرق.تساهم الغُدَّة النُّخامِيَّة في إبطاء أو تسريع عملية تحرير الهرمون المحفز للغدة الدرقية، وذلك اعتمادًا على ما إذا كانت مستويات هرمونات الغُدَّة الدرقية الموجودة في الدَّم مرتفعة جدًّا أو منخفضة جدًّا.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الغُدَّة الدرقية).
يُصيب فرط نشاط الغُدَّة الدرقية ما نسبته 1٪ من سكان الولايات المتحدة الأمريكية.يمكن أن يحدث في أي عمر ولكنه يكون أكثر شُيُوعًا عند النساء بين عمر 20 و 50 عامًأ.
أسباب فرط نشاط الغدة الدرقية
تتضمن الأَسبَاب الاكثر شيوعًا كلاً مما يلي:
داء غريفز
الدُراقٌ عديد العُقَيدات السام
التهاب الغُدَّة الدرقية
عقيدة سمّيّة مفردة
يُعد داء غريفز السبب الأكثر شُيُوعًا للإصابة بفرط نشاط الغُدَّة الدرقية، هو اضطراب مناعي ذاتي.في اضطرابات المناعة الذاتية، يقوم الجهاز المناعي للشخص بإنتاج أجسام مُضادَّة تهاجم أنسجة الجسم نفسه.تلحق الأجسام المُضادَّة الضرر بخلايا الجسم وتضعف من قدرتها على العمل.ولكن، في داء غريفز، تحفز الأجسام المُضادَّة الغُدَّة الدرقية على إنتاج وإفراز المزيد من الهرمونات الدرقية في الدم.غالبًا ما يكون هذا السبب لفرط نشاط الغُدَّة الدرقية وراثيًا، ويؤدي في معظم الحالات إلى تضخم الغُدَّة الدرقية.
الدُراق عديد العُقيدات السام (داء بلامر)، وفيه تتشكل العديد من العقيدات ضمن الغُدَّة الدرقية (كتل صغيرة) يمكن لواحدة منها أو أكثر أن تبدأ بإنتاج وإفراز الهرمون الدرقي بكميات مفرطة.يزداد شيوع هذا الاضطراب مع التقدم في السن، ولكنه لا يكون شائعًا عند المراهقين والشباب.
العُقيدة الدرقية السامة (ورم غُدي adenoma) هي منطقة من النسج غير الطبيعية داخل الغُدَّة الدرقية.يقوم هذا النسيج غير الطبيعي بإنتاج الهرمونات الدرقية حتى بدون تحفيز من الهرمون المحفز للغدة الدرقية (TSH، وهو هرمون تنتجه الغُدَّة النُّخامِيَّة لتحفيز الغُدَّة الدرقية على انتاج الهرمونات الدرقية).وهكذا، فإن العقيدات تُفلت من الآليات التي تسيطر على عمل الغُدَّة الدرقية وتنتج الهرمونات الدرقية بكميات كبيرة.
يمكن للغدة الدرقية أن تصاب بالالتهاب، ويُسمى ذلك التهاب الغُدَّة الدرقية thyroiditis.قد يحدث الالتهاب بسبب عدوى فيروسية (التهاب الغُدَّة الدرقية تحت الحاد)، أو بسبب التهاب الغُدَّة الدرقية المناعي الذاتي الذي يحدث بعد الولادة (التهاب الغُدَّة الدرقية اللمفاوي الصامت silent lymphocytic thyroiditis)، أو في حالات نادرة بسبب التهاب مناعي ذاتي مزمن (التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو).في البداية، يُسبب الالتهاب فرط نشاط في الغُدَّة الدرقية، وذلك بالتزامن مع تحرر الهرمونات المخزنة في الغُدَّة الملتهبة.يتبع ذلك لاحقا الإصابة بقصور الغُدَّة الدرقية بسبب استنفاد الهرمونات المخزنة.وفي النهاية، تعود الغُدَّة إلى وظيفتها الطبيعية عند الأشخاص الذين يعانون من حالة تحت حادة وصامتة من التهاب الغدة الدرقية اللمفاوي.
تتضمن الأَسبَاب الأخرى لفرط نشاط الغُدَّة الدرقية كلاً مما يلي:
بعض الأدوية، بما في ذلك استخدام كميات مفرطة من هرمون الغدة الدرقية عن طريق الفم.
في حالات نادرة، فرط تحفيز الغُدَّة الدرقية بسبب فرط نشاط الغُدَّة النُّخامِيَّة
يمكن للأَدوِيَة واليود أن تُسبب فرط نشاط الغُدَّة الدرقية.تشتمل الأدوية على مثبطات الأميودارون، وإنترفيرون ألفا، ومثبطات مستقبلات الموت المُبرمَج (PD-1) (مثل نيفولوماب، و بيمبروليزوماب) و أليمتوزوماب، وفي حالات نادرة الليثيوم.يمكن لفرط مستويات اليود، الذي قد يحدث عند الأشخاص الذين يتناولون أنواعًا معينة من المقشعات، أو الذين يُعطّون عوامل التباين الحاوية على اليود من أجل التصوير بالأشعَّة السِّينية، أن تُسبب فرط نشاط الغُدَّة الدرقية عند الأشخاص الذين لديهم عقيدة خرجت عن سيطرة الهرمون المنبه للدرق ولديها القدرة على إنتاج كميات كبيرة من الهرمون الدرقي عندما تحصل على يود زائد، وبالتالي تصبح عقيدة درقية سامة.كما يمكن للإفراط في استخدام هرمون الغدة الدرقية عن طريق الفم أن يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية، وهو أحد أكثر الأسباب شيوعًا لانخفاض مستوى الهرمون المنبه للدرق وزيادة مستوى T4.
يمكن لفرط نشاط الغُدَّة النُّخامِيَّة أن يؤدي إلى إنتاج الكثير من الهرمون المحفز للغدة الدرقية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى فراط إنتاج الهرمونات الدرقية.ولكن مع ذلك، فإن هذا سبب نادر للغاية لفرط نشاط الغُدَّة الدرقية.
أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية
تتضخم الغُدَّة الدرقية عند معظم الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاطها.قد تتضخم الغُدَّة بأكملها، أو قد تتطور العقيدات في منطقة محددة فقط.إذا كان الشخص مصابًا بالتهاب الغُدَّة الدرقية تحت الحاد، قد تصبح الغُدَّة مؤلمة بشكل عفوي أو بالجس.
© Springer Science+Business Media
تعكس أعراض فرط نشاط الغُدَّة الدرقية (بغض النظر عن أسبابها)، تسرع وتيرة وظائف الجسم:
زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم
الخفقان الناجم عن اضطراب النظم القلبي
التعرق المفرط والشعور بالدفء الزائد
رجفان اليدين
العصبية والقلق
صعوبة النوم (الأرق)
نَقصان الوَزن على الرغم من زيادة الشهية
زيادة مستوى النشاط على الرغم من التعب والضعف
التغوط المتكرر، والإسهال في كثير من الأحيان
تغيرات الدورة الشهرية لدى النساء
قد لا تحدث هذه الأعراض عند كبار السن الذين يعانون من فرط نشاط الغُدَّة الدرقية، ولكن يحدث لديهم أحيانًا ما يسمى فرط نشاط الغُدَّة الدرقية الفاتر أو المُقنّع apathetic hyperthyroidism ، ويتظاهر بضعف، وتخليط ذهني، وتجنب اللقاء مع الناس، والاكتئاب.قد يُسبب فرط نشاط الغُدَّة الدرقية تغيراتٍ في العينين.قد يبدو المصاب بفرط نشاط الغُدَّة الدرقية وكأنه يحدق فيما حوله.
داء غريفز
إذا كان سبب فرط نشاط الغُدَّة الدرقية هو داء غريفز، فتشمل الأعراض العينية (يُسمى أحيانًا الداء الدرقي العيني) الانتفاخ حول العينين، وزيادة إنتاج الدموع، والتهيج، والحساسية غير الاعتيادية للضوء.قد يحدث اثنان من الأَعرَاض الإضافية المميزة:
الرؤية المزدوجة diplopia
تتبارز العينان نحو الخارج بسبب الالتهاب في حجرتي العينين (الحجاج).كما تصبح العضلات المحركة للعين ملتهبة وغير قادرة على العمل بشكل صحيح، مما يجعل من الصعب أو المستحيل تحريك العينين أو تنسيق حركاتهما، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية.قد لا ينغلق الجفنان بشكل كامل (تلكؤ الجفن)، مما يعرض العينين للأذية بالأجسام الأجنبية والجفاف.قد تبدأ هذه التغييرات العينية قبل أية أعراض أخرى لفرط نشاط الغُدَّة الدرقية، مما يُعطي إشارة مبكرة على الإصابة بداء غريفز، ولكن التغيرات العينية غالبًا ما تظهر عند ملاحظة أعراض أخرى لفرط نشاط الغُدَّة الدرقية.قد تظهر الأعراض العينية أو تزداد سوءًا بعد الإفراط في إفراز هرمون الغُدَّة الدرقية وقد جَرَى التعامل معها والسيطرة عليها.
يُسبب داء غريفز، أحد أشكال فرط نشاط الغدة الدرقية، تبارز العينين نحو الخارج.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
قد يعاني أشخاص داء غريفز من انتفاخ حول العينين.
© Springer Science+Business Media
يمكن للشخص المصاب بداء غريفز أن يعاني من انتفاخ في العينين، وحَوَل، وعدم انغلاق الجفنين بشكل كامل.
By permission of the publisher.From Mulligan M, Cousins M.In Atlas of Anesthesia: Preoperative Preparation and Intraoperative Monitoring.Edited by R Miller (series editor) and JL Lichtor.Philadelphia, Current Medicine, 1998.
يُسبب داء غريفز، أحد أشكال فرط نشاط الغدة الدرقية، تبارز العينين نحو الخارج.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
قد يعاني أشخاص داء غريفز من انتفاخ حول العينين.
© Springer Science+Business Media
يمكن للشخص المصاب بداء غريفز أن يعاني من انتفاخ في العينين، وحَوَل، وعدم انغلاق الجفنين بشكل كامل.
By permission of the publisher.From Mulligan M, Cousins M.In Atlas of Anesthesia: Preoperative Preparation and Intraoperative Monitoring.Edited by R Miller (series editor) and JL Lichtor.Philadelphia, Current Medicine, 1998.
© Springer Science+Business Media
عندما يؤثر داء غريفز على العينين، فقد يتسمك الجلد، وخاصةً فوق مقدم الساقين، ويصبح نسيجهما مثل قشرة البرتقال.قد تصبح المنطقة المتسمكة حاكة وحمراء، وتبدو صلبة عند الضغط عليها بالإصبع.وكما هيَ الحال مع الترسُّبات خلف العينين، قد تبدأ هذه المشكلة قبل أو بعد ظهور أعراض أخرى لفرط نشاط الغُدَّة الدرقية.
العاصفة الدرقية
العاصفة الدرقية، هي نشاط مفرط شديد ومفاجئ في الغُدَّة الدرقية، ويُعد حالة طارئة مهددة للحياة.ينجم عن العاصفة الدرقية تسرع جميع وظائف الجسم إلى مستويات عالية بشكل خطير.يمكن للإجهاد الشديد على القلب أن يؤدي إلى عدم انتظام ضرباته بشكل مهدد للحياة، وتسرع النبض، والصدمة.وقد تؤدي العاصفة الدرقية أيضًا إلى حمى، وضعف شديد، وتململ، وتقلب في المزاج، وتَّخليط ذهنِي، وغياب الوعي من حين لآخر (أو حتى الدخول في نوبة سبات coma)، وتضخم الكبد مع يرقان خفيف (اصفرار الجلد وبياض العينين).
وعادة ما تنجم العاصفة الدرقية عن فرط نشاط الغُدَّة الدرقية غير المعالج أو المعالج بشكل غير مناسب، كما يمكن أن تنجم عن العدوى، أو الإصابة، أو الجراحة، أو داء السكَّري غير المسيطر عليه، أو الحمل، أو ضغوط العمل أو غير ذلك من عوامل الشدة النفسية.كما يمكن أن تحدث العاصفة الدرقية عند التوقف عن تناول أدوية علاج مشاكل الغُدَّة الدرقية.نادرًا ما تحدث العاصفة الدرقية عند الأطفال.
يجري تشخيص العاصفة الدرقية عن طريق أعراض الشخص ونتائج الفحص السريري.يُعالج المرضى بنفس الأدوية المستخدمة في علاج فرط نشاط الغُدَّة الدرقية، بالإضافة إلى إجراءات معالجة المُضَاعَفات (مثل الحُمَّى أو الغياب عن الوعي)، وعادة ما يجرى ذلك في وحدة العناية المركزة.
تشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية
اختبارات وظائف الغُدَّة الدرقية
عادةً ما يشتبه الطبيب بفرط نشاط الغُدَّة الدرقية بناءً على الأَعرَاض التي يشكو منها المريض ونتائج الفحص السريري، بما في ذلك زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.تُستخدم اختبارات وظائف الغُدَّة الدرقية لتأكيد التَّشخيص.كثيرًا ما تبدأ الاختبارات بقياس مستوى الهرمون المحفز للغدة الدرقية (TSH).إذا كانت الغُدَّة الدرقية مُصابة بفرط النشاط، فينخفض مستوى الهرمون المحفز للغدة الدرقية TSH.ويمكن في حالات نادرة أن تكون الغُدَّة النُّخامِيَّة مصابة بفرط النشاط، ولكن مستويات الهرمون المحفز للدرق TSH طبيعية أو حتى مرتفعة.إذا أظهر الاختبارت انخفاض مستوى الهرمون المحفز للدرق، فإن الخطوة التالية هي قياس مستويات الهرمونات الدرقية في الدم.وفي حال الاشتباه بأن داء غريفز هو السبب، فسوف يقوم الطبيب بطلب تحليل عَيِّنَة من الدَّم لتحري الأجسام المُضادَّة التي تحفز الغُدَّة الدرقية (الأجسام المضادة المحفزة للدرق).
في حال الاشتباه بأن العقيدات الدرقية هي السبب، فيجب تصوير الغُدَّة الدرقية لمعرفة ما إذا كانت تلك العقيدات مفرطة النشاط وتنتج كميات زائدة من الهرمونات الدرقية.يساعد مثل هذا التصوير الأطباء أيضًا على تقييم الإصابة بداء غريفز.في حال الإصابة بداء غريفز، فتبدو الغُدَّة بأكملها مفرطة النشاط، وليس منطقة واحدة فقط منها.أما في التهاب الغُدَّة الدرقية، فيُظهر التصوير تدني نشاط الغُدَّة بسبب الالتهاب.
علاح فرط نشاط الغدة الدرقية
علاج السبب
حاصرات بيتا لمنع تأثيرات الهرمونات الدرقية
الأدوية في بعض الأحيان لمنع إنتاج الهرمونات الدرقية
في بعض الأحيان اليود المشع لتخريب الغُدَّة الدرقية بشكل جزئي أو كلي.
الجراحة في بعض الأحيان لاستئصال الغدة الدرقية جزئيًا أو كليًا
يعتمد علاج فرط نشاط الغُدَّة الدرقية على السبب.في معظم الحالات يمكن علاج المشكلة التي تسبب فرط نشاط الغُدَّة الدرقية أو التخلص من الأَعرَاض أو الحدّ من المشكلة إلى حد كبير.في حال عدم معالجته، يمكن لفرط نشاط الغُدَّة الدرقية أن يجهد القلب والعديد من الأجهزة الأخر بشكل كبير.
العلاج باليود المشع
قد يُعطى اليود المشع عن طريق الفم بهدف تخريب جزء من الغُدَّة الدرقية.يُعد هذا العلاج الأكثر شيوعًا لفرط نشاط الغُدَّة الدرقية.تنتقل المادة المشعة بشكل رئيسي إلى الغُدَّة الدرقية، وذلك لأن الغُدَّة الدرقية تستحوذ على اليود وتعمل على تركيزه بداخلها.نادرًا ما يكون التنويم في المستشفى أمرًا ضروريًا.بعد العلاج، يجب أن لا يقترب الشخص من الرضع والأطفال الصغار لمدة تتراوح بين 2-4 أيام، وينبغي عليه النوم في سرير منفصل يبتعد ما لا يقل عن 2 متر عن الشريك في الغرفة.ينبغي على المريضة المعالجة باليود المشع تجنب الحمل لمدة 6 إلى 12 شهرًا تقريبًا.ينبغي على الأشخاص الذين خضعوا للعلاج باليود المشع البقاء على بعد 6 أقدام على الأقل من النساء الحوامل، أو الأطفال الرضع، أو الأطفال الصغار لمدة 6 إلى 23 يومًا؛ ويعتمد مقدار الوقت على الجرعة المُتلقاة.وقد يؤدي مرور الأشخاص المعالجين باليود المشع عبر بوابات المطارات إلى إطلاق صفارات أجهزة الإنذار الخاصة بالكشف عن المعادن، وذلك لعدة أسابيع بعد المعالجة، وبالتالي ينبغي على الطبيب تزويد المريض بتقرير يصف المعالجة في حال حاجة المريض للسفر عبر المطارات.
قد يحاول الطبيب تعديل جرعة اليود المشع بما يكفي لتخريب جزء محدود من الغُدَّة الدرقية، وذلك لإعادة مستويات إنتاج الهرمونات إلى حدودها الطبيعية، دون الحدّ من وظيفة الغُدَّة الدرقية كثيرًا.وقد يستخدم الطبيب في بعض الحالات جرعة عالية لتخريب الغُدَّة الدرقية بكاملها.في معظم الأحيان، يجب على الأشخاص الذين يخضعون لمثل هذا العلاج استخدام المعالجة الهُرمونِيَّة الدرقية المُعيضة لبقية حياتهم.على الرغم من المخاوف التي أثيرت بشأن العلاقة بين استخدام اليود المشع والإصابة بالسرطان، إلا أنه لم يتأكد ذلك نهائياً.لا يعطى اليود المشع للنساء الحوامل أو المرضعات، وذلك لأنه يعبر المشيمة ويدخل في تركيب حليب الأم المرضع، وقد يُسبب تخرب الغُدَّة الدرقية عند الجنين أو الرضيع.
هل تعلم؟
العلاج بالأدوية
يعد كل من ميثيمازول وبروبيلثيوراسيل الدواءان الأكثر شُيُوعًا في علاج فرط نشاط الغُدَّة الدرقية.يعمل هذان الدواءان عن طريق خفض إنتاج الغُدَّة من هرمونات الغُدَّة الدرقية.يتحول دواء كاربيمازول، والذي يستخدم على نطاق واسع في أوروبا، إلى ميثيمازول في الجسم.وعادة ما يكون ميثيمازول methimazole هو الدواء المفضل، لأن البروبيلثيوراسيل propylthiouracil قد يلحق الضرر بالكبد عند الأشخاص الشباب.تجري مراقبة النساء الحوامل اللواتي يتناولن بروبيلثيوراسيل أو ميثيمازول عن كثب، لأن هذان الدواءان يعبران من خلال المشيمة، وقد يُسببا تضخم الغُدَّة الدرقية أو قصور الغُدَّة الدرقية عند الجنين.
يؤخذ كلا الدوائين عن طريق الفم، ويكون العلاج بجرعات عالية في البداية، ثم يَجرِي تعديلها في وقت لاحق تبعًا لنتائج الاختبارات الدموية.تساعد هذه الأدوية على السيطرة على وظائف الغُدَّة الدرقية في غضون 2 إلى 3 أشهر.يمكن للجرعات الأكبر من هذه الأدوية أن تكون فعالة أكثر، ولكنها تزيد أيضًا من خطر الآثار الجانبية.
تُستخدم حاصرات بيتا، مثل البروبرانولول propranolol أو الميتوبرولول metoprolol للسيطرة على العديد من أعراض فرط نشاط الغُدَّة الدرقية.يمكن لهذه الأدوية إبطاء معدل ضربات القلب السريعة، والحدّ من الرجفان، والسيطرة على القلق.ولذلك يجد الأطباء حاصرات بيتا مفيدة بشكل خاص في السيطرة على أعراض فرط نشاط الغُدَّة الدرقية إلى أن يستجيب الشخص لمعالجات أخرى.ولكن حاصرات بيتا لا تقلل من إنتاج الهرمونات الدرقية الزائدة.لذلك، تضاف المُعالجَات الأخرى للحد من إنتاج الهرمونات، والعودة بمستواها إلى الحدود الطبيعية.
يُستخدم اليود، الذي يعطى عن طريق الفم، في علاج فرط نشاط الغُدَّة الدرقية أحيانًا.ويكون مخصصًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى مُعالَجَة سريعة، مثل المصابين بالعاصفة الدرقية.كما قد يُستخدم في السيطرة على فرط نشاط الغُدَّة الدرقية إلى أن يتمكن الشخص من إجراء عملية جراحية لاستئصال الغُدَّة الدرقية.لا يَجرِي استخدام اليود الفموي على المدى الطويل.
المُعالجَات الأخرى
الجراحة بهدف استئصال الغُدَّة الدرقية جزئيًا أو كليًا thyroidectomy، ويُعد خيارًا مناسبًا للأشخاص الشباب المصابين بفرط نشاط الغُدَّة الدرقية، وخاصة بالنسبة للأطفال والمراهقين المصابين بداء غريفز.كما تُعد الجراحة خيارًا مناسبًا أيضًا للأشخاص الذين يعانون من تضخم كبير جدًا في الغُدَّة الدرقية، وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية، أو الذين يعانون من آثار جانبية شديدة تجاه الأدوية المستخدمة في علاج فرط نشاط الغُدَّة الدرقية أو أولئك الذين لا يرغبون بالتعرض للإشعاع.ينجح العلاج في السيطرة على فرط نشاط الغُدَّة الدرقية بشكل دائم لدى أكثر من 90٪ من الأشخاص الذين يلجؤون إلى هذا الخيار العلاجي.غالبًا ما يحدث قصور الغُدَّة الدرقية بعد الجراحة، ويحتاج لاستخدام المعالجة الهُرمونِيَّة الدرقية المعيضة لبقية حياتهم.تشمل المُضَاعَفات النادرة للجراحة كلًا من شلل الحبال الصوتية، وإلحاق الضرر بالغدد نظيرة الدرقية parathyroid glands (الغدد الصغيرة التي تقع إلى الخلف من الغُدَّة الدرقية، والتي تتحكم في مستويات الكالسيوم في الدم).
عند الإصابة بداء غريفز، فقد تستدعي الحاجة استخدام مُعالَجَة إضافية لتدبير الأعراض العينية والجلدية.قد تتحسن الأعراض العينية عن طريق رفع رأس السرير، أو تطبيق قطرات عينية، أو النوم بعد إغلاق الجفون بشريط لاصق، وأحيانا، عن طريق تناول السيلينيوم، أو تيبروتوموماب، أو مدرات البول (الأدوية التي تعزز من طرح السوائل).ويمكن تحسين الرؤية المزدوجة عن طريق استخدام النظارات الموشورية eyeglass prisms.وأخيرًا، قد تستدعي الحاجة تناول الستيرويدات القشرية عن طريق الفم، أو علاج الحجاج بالأشعَّة السِّينية، أو الجراحة العينية في حال تأثر العينين بشدة.يمكن لمراهم أو كريمات الستيرويدات القشرية أن تساعد في تخفيف الحكة وصلابة الجلد غير الطبيعية.قد تتلاشى المشكلة من تلقاء نفسها لاحقًا، في غضون أشهر أو سنوات.