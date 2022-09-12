فرط نشاط الغُدَّة الدرقية

تتضمن الأَسبَاب الاكثر شيوعًا كلاً مما يلي:

داء غريفز

الدُراقٌ عديد العُقَيدات السام

التهاب الغُدَّة الدرقية

عقيدة سمّيّة مفردة

يُعد داء غريفز السبب الأكثر شُيُوعًا للإصابة بفرط نشاط الغُدَّة الدرقية، هو اضطراب مناعي ذاتي.في اضطرابات المناعة الذاتية، يقوم الجهاز المناعي للشخص بإنتاج أجسام مُضادَّة تهاجم أنسجة الجسم نفسه.تلحق الأجسام المُضادَّة الضرر بخلايا الجسم وتضعف من قدرتها على العمل.ولكن، في داء غريفز، تحفز الأجسام المُضادَّة الغُدَّة الدرقية على إنتاج وإفراز المزيد من الهرمونات الدرقية في الدم.غالبًا ما يكون هذا السبب لفرط نشاط الغُدَّة الدرقية وراثيًا، ويؤدي في معظم الحالات إلى تضخم الغُدَّة الدرقية.

الدُراق عديد العُقيدات السام (داء بلامر)، وفيه تتشكل العديد من العقيدات ضمن الغُدَّة الدرقية (كتل صغيرة) يمكن لواحدة منها أو أكثر أن تبدأ بإنتاج وإفراز الهرمون الدرقي بكميات مفرطة.يزداد شيوع هذا الاضطراب مع التقدم في السن، ولكنه لا يكون شائعًا عند المراهقين والشباب.

العُقيدة الدرقية السامة (ورم غُدي adenoma) هي منطقة من النسج غير الطبيعية داخل الغُدَّة الدرقية.يقوم هذا النسيج غير الطبيعي بإنتاج الهرمونات الدرقية حتى بدون تحفيز من الهرمون المحفز للغدة الدرقية (TSH، وهو هرمون تنتجه الغُدَّة النُّخامِيَّة لتحفيز الغُدَّة الدرقية على انتاج الهرمونات الدرقية).وهكذا، فإن العقيدات تُفلت من الآليات التي تسيطر على عمل الغُدَّة الدرقية وتنتج الهرمونات الدرقية بكميات كبيرة.

يمكن للغدة الدرقية أن تصاب بالالتهاب، ويُسمى ذلك التهاب الغُدَّة الدرقية thyroiditis.قد يحدث الالتهاب بسبب عدوى فيروسية (التهاب الغُدَّة الدرقية تحت الحاد)، أو بسبب التهاب الغُدَّة الدرقية المناعي الذاتي الذي يحدث بعد الولادة (التهاب الغُدَّة الدرقية اللمفاوي الصامت silent lymphocytic thyroiditis)، أو في حالات نادرة بسبب التهاب مناعي ذاتي مزمن (التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو).في البداية، يُسبب الالتهاب فرط نشاط في الغُدَّة الدرقية، وذلك بالتزامن مع تحرر الهرمونات المخزنة في الغُدَّة الملتهبة.يتبع ذلك لاحقا الإصابة بقصور الغُدَّة الدرقية بسبب استنفاد الهرمونات المخزنة.وفي النهاية، تعود الغُدَّة إلى وظيفتها الطبيعية عند الأشخاص الذين يعانون من حالة تحت حادة وصامتة من التهاب الغدة الدرقية اللمفاوي.

تتضمن الأَسبَاب الأخرى لفرط نشاط الغُدَّة الدرقية كلاً مما يلي:

بعض الأدوية، بما في ذلك استخدام كميات مفرطة من هرمون الغدة الدرقية عن طريق الفم.

في حالات نادرة، فرط تحفيز الغُدَّة الدرقية بسبب فرط نشاط الغُدَّة النُّخامِيَّة

يمكن للأَدوِيَة واليود أن تُسبب فرط نشاط الغُدَّة الدرقية.تشتمل الأدوية على مثبطات الأميودارون، وإنترفيرون ألفا، ومثبطات مستقبلات الموت المُبرمَج (PD-1) (مثل نيفولوماب، و بيمبروليزوماب) و أليمتوزوماب، وفي حالات نادرة الليثيوم.يمكن لفرط مستويات اليود، الذي قد يحدث عند الأشخاص الذين يتناولون أنواعًا معينة من المقشعات، أو الذين يُعطّون عوامل التباين الحاوية على اليود من أجل التصوير بالأشعَّة السِّينية، أن تُسبب فرط نشاط الغُدَّة الدرقية عند الأشخاص الذين لديهم عقيدة خرجت عن سيطرة الهرمون المنبه للدرق ولديها القدرة على إنتاج كميات كبيرة من الهرمون الدرقي عندما تحصل على يود زائد، وبالتالي تصبح عقيدة درقية سامة.كما يمكن للإفراط في استخدام هرمون الغدة الدرقية عن طريق الفم أن يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية، وهو أحد أكثر الأسباب شيوعًا لانخفاض مستوى الهرمون المنبه للدرق وزيادة مستوى T4.

يمكن لفرط نشاط الغُدَّة النُّخامِيَّة أن يؤدي إلى إنتاج الكثير من الهرمون المحفز للغدة الدرقية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى فراط إنتاج الهرمونات الدرقية.ولكن مع ذلك، فإن هذا سبب نادر للغاية لفرط نشاط الغُدَّة الدرقية.