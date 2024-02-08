في هذه الحالة، يُسبب السرطان عادةً نمو زوائد صغيرة (عقيدات nodules) داخل الغُدَّة الدرقية.ولكن معظم العقيدات الدرقية لا تكون سرطانية.تكون العقيدات أكثر عرضة للتسرطن في الحالات التالية:

إذا كانت العقيدات صلبة بدلًا من أن تكون ممتلئة بالسوائل (كيسية)

إذا كانت العقيدات لا تُنتج هرمون الغُدَّة الدرقية

إذا كانت العقيدات قاسية

إذا كانت العقيدات تنمو بسرعة

إذا حدثت العقيدات عند رجل

يترافق مع تضخم العُقَد اللِّمفية في الرقبة

وعادة ما تكون الكتلة غير المؤلمة في الرقبة أول علامة على سرطان الغُدَّة الدرقية.قد يضغط سرطان ذو حجم أكبر على الأنسجة المجاورة في الرقبة، ممَّا يسبِّب بحة الصوت، أو السعال، أو صعوبة في التنفُّس.

عندما يعثر الطبيب على عقيدات في الغُدَّة الدرقية، فسوف يطلب إجراء عدة اختبارات.الاختبارات الأولى عموما هي الاختبارات الدموية لوظائف الغُدَّة الدرقية، حيث تكون المستويات الدَّموية من الهرمون المحفز للغدة الدرقية (TSH)، والهرمونات الدرقية T4 (ثيروكسين، أو رباعِي يودوثيرونين) وT3 (ثلاثي يودوثيرونين).وقد تجرى في بعض الأحيان اختبارات للكشف عن الأجسام المُضادَّة للغدة الدرقية.

إذا أظهرت اختبارات الدَّم وجود فرط نشاط في الغُدَّة الدرقية، فيُجرى تصوير للغدة الدرقية لتحديد ما إذا كانت العقيدات تنتج الهرمونات الدرقية أم لا.غالبًا ما تكون العقيدات المنتجة للهرمونات (العقيدات "الساخنة") سرطانية دائمًا.إذا لم تُشر الاختبارات إلى الإصابة بفرط نشاط في الغُدَّة الدرقية أو التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو، أو إذا كانت العقيدات من النوع غير "الساخن"، فغالبًا ما يقوم الطبيب بأخذ خزعة بواسطة إبرة دقيقة.

في خزعة الإبرة الدقيقة، يُجرى التصوير بالأمواج فوق الصوتية للعقيدة ثم تؤخذ عينة منها من خلال ابرة صغيرة وتُفحص تحت المجهر.إن هذا الإجراء ليس مؤلما جدًّا، ويمكن إجراؤه في عيادَة الطَّبيب، وقد يُستخدم في أثنائه مخدر موضعي وتخطيط الصدى لتوجيه مكان غرز الإبرة.

ويجري أيضًا التصوير بتخطيط الصدى لتحديد حجم العقيدات الكبيرة، وما إذا كانت صلبة أو مليئة السوائل، ولتحري وجود عقيدات أخرى، وما إذا كانت تنطوي على سمات تجعلها ذات خطورة عالية للسرطان.