سرطان الغُدَّة الدرقية

لا يزال سبب سرطان الغُدَّة الدرقية غير معروف، ولكن بما أن الغُدَّة الدرقية حساسة جدًّا للإشعاع، فقد يُسبب التعرض للأشعة حدوث تغيرات سرطانية فيها.يكون سرطان الغُدَّة الدرقية أكثر شُيُوعًا بين الأشخاص الذين جَرَى علاجهم بالإشعاع في مناطق الرأس أو الرقبة أو الصدر، وذلك بهدف علاج سرطانات حميدة غالبًا في عمر الطفولة (على الرغم من أن المُعالجَة الشعاعيَّة للحالات غير السرطانية لم تعد مستخدمة).
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الغُدَّة الدرقية).
عقيدات الغُدَّة الدرقية
في هذه الحالة، يُسبب السرطان عادةً نمو زوائد صغيرة (عقيدات nodules) داخل الغُدَّة الدرقية.ولكن معظم العقيدات الدرقية لا تكون سرطانية.تكون العقيدات أكثر عرضة للتسرطن في الحالات التالية:
إذا كانت العقيدات صلبة بدلًا من أن تكون ممتلئة بالسوائل (كيسية)
إذا كانت العقيدات لا تُنتج هرمون الغُدَّة الدرقية
إذا كانت العقيدات قاسية
إذا كانت العقيدات تنمو بسرعة
إذا حدثت العقيدات عند رجل
يترافق مع تضخم العُقَد اللِّمفية في الرقبة
وعادة ما تكون الكتلة غير المؤلمة في الرقبة أول علامة على سرطان الغُدَّة الدرقية.قد يضغط سرطان ذو حجم أكبر على الأنسجة المجاورة في الرقبة، ممَّا يسبِّب بحة الصوت، أو السعال، أو صعوبة في التنفُّس.
عندما يعثر الطبيب على عقيدات في الغُدَّة الدرقية، فسوف يطلب إجراء عدة اختبارات.الاختبارات الأولى عموما هي الاختبارات الدموية لوظائف الغُدَّة الدرقية، حيث تكون المستويات الدَّموية من الهرمون المحفز للغدة الدرقية (TSH)، والهرمونات الدرقية T4 (ثيروكسين، أو رباعِي يودوثيرونين) وT3 (ثلاثي يودوثيرونين).وقد تجرى في بعض الأحيان اختبارات للكشف عن الأجسام المُضادَّة للغدة الدرقية.
إذا أظهرت اختبارات الدَّم وجود فرط نشاط في الغُدَّة الدرقية، فيُجرى تصوير للغدة الدرقية لتحديد ما إذا كانت العقيدات تنتج الهرمونات الدرقية أم لا.غالبًا ما تكون العقيدات المنتجة للهرمونات (العقيدات "الساخنة") سرطانية دائمًا.إذا لم تُشر الاختبارات إلى الإصابة بفرط نشاط في الغُدَّة الدرقية أو التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو، أو إذا كانت العقيدات من النوع غير "الساخن"، فغالبًا ما يقوم الطبيب بأخذ خزعة بواسطة إبرة دقيقة.
في خزعة الإبرة الدقيقة، يُجرى التصوير بالأمواج فوق الصوتية للعقيدة ثم تؤخذ عينة منها من خلال ابرة صغيرة وتُفحص تحت المجهر.إن هذا الإجراء ليس مؤلما جدًّا، ويمكن إجراؤه في عيادَة الطَّبيب، وقد يُستخدم في أثنائه مخدر موضعي وتخطيط الصدى لتوجيه مكان غرز الإبرة.
ويجري أيضًا التصوير بتخطيط الصدى لتحديد حجم العقيدات الكبيرة، وما إذا كانت صلبة أو مليئة السوائل، ولتحري وجود عقيدات أخرى، وما إذا كانت تنطوي على سمات تجعلها ذات خطورة عالية للسرطان.
أنواع سرطان الغُدَّة الدرقية
تتطور سرطانات الغدة الدرقية من أنواع مختلفة من الخلايا الموجودة في الغدة الدرقية:
الخلايا الجريبيَّة، التي تفرز الهرمون الدرقي
الخلايا المجاورة للجريب (C)، التي تفرز هرمون الكالسيتونين
تكون السرطانات التي تنشأ من الخلايا الجريبية أكثرَ شيوعًا.وتشتمل على
السرطان الدرقي الحليمي
السرطان الدرقي الجريبي
السرطان الدرقي المتعلق بالخلية المنتبجة
السرطان الدرقي الكشمي
تكون معظم سرطانات الغُدَّة الدرقية من السرطانات الحليمية أو الجريبية.يكون السرطان الدرقي المتعلق بالخلية المنتبجة أقل شيوعًا بكثير.تكون السرطانات الحليمية، والجريبية، والمتعلقة بالخلية المنتبجة بطيئة النمو عادةً.في المقابل، تنمو الكارسينومة الدرقية الكشميَّة بسرعةٍ أكبر.
ينشأ سرطان الغدة الدرقية النخاعي من الخلايا المجاورة للجريب.وهو ينمو ببطء عادةً ولكنه قد ينتشر إلى العقد اللمفية في الرقبة في وقت مبكر من تطوُّره.
السرطان الدرقي الحليمي
يُعد السرطان الدرقي الحليمي papillary thyroid cancer النوع الأكثر شيوعًا من سرطانات الغُدَّة الدرقية، ويمثل ما نسبته 80 إلى 90٪ من جميع سرطانات الغُدَّة الدرقية.يُصيب هذا السرطان النساء بنسبة أعلى من الرجال بثلاثة أضعاف.يكون السرطان الحليمي أكثر شُيُوعًا في الشريحة العمرية بين 30 و60 عامًا، ولكنه ينمو وينتشر بسرعة أكبر عند البالغين الأكبر سنًا.
يواجه المرضى الذين تلقوا معالجة شُّعاعيَّة في الرقبة (لحالة غير سرطانية غالبًا في مرحلة الطفولة أو لحالات سرطانية أخرى في مرحلة البلوغ) الخطر الأكبر للإصابة بالسرطان الحليمي.
ينمو السرطان الحليمي داخل الغُدَّة الدرقية، ولكنه قد ينتشر في بعض الأحيان (نقائل ورمية metastasizes) إلى العُقَد اللِّمفيَّة القريبة.وفي حال إهماله بدون علاج، فقد ينتشر السرطان الحليمي إلى مواضع أبعد من الجسم.
يُعد السرطان الحليمي من السرطانات القابلة للعلاج دائمًا.
بالنسبة للعقيدات كبيرة الحجم (وخاصة تلك التي تزيد عن 4 سم)، يجري استئصال معظم أو كامل الغُدَّة الدرقية عادة.وغالبًا ما يُعطى اليود المشع لتخريب أية أنسجة درقية متبقية أو سرطانية.كما يعطى الهرمون الدرقي أيضًا بجرعات كبيرة لتَثبيط نمو أي من أنسجة الغُدَّة الدرقية المتبقية.
يجري استئصال العقيدات التي يقل حجمها عن 1.5 إنش (4 سنتيمتر)، واستئصال أنسجة الغُدَّة الدرقية المحيطة بها مباشرة (lobectomy and isthmusectomy)، على الرغم من أن العديد من الخبراء يوصي باستئصال الغُدَّة الدرقية بشكل كامل (thyroidectomy).
يقترح الأطباء الترصد النشط للأشخاص الذين يعانون من سرطانات درقية حليمية صغيرة جدًا والتي لا يُحتمل بأن تنتشر إلى الأنسجة القريبة.في أثناء الترصد النشط، يخضع الشخص لفحص بالأمواج فوق الصوتية للغدة الدرقية كل 6 أشهر لتحري أي انتشار للسرطان.
السرطان الدرقي الجريبي
يشكل السرطان الدرقي الجريبي نَحو 4٪ من جميع سرطانات الغدة الدرقية، ويكون أكثر شُيُوعًا بين البالغين الأكبر سنًا.كما يكون السرطان الجريبي أكثر شُيُوعًا في المناطق التي يكون فيها عوز اليود أكثر شيوعًا.
يكون سرطان الغدة الدرقية الجريبي أكثر ميلًا للانتقال إلى أعضاء أخرى في الجسم بالمقارنة مع السرطان الحليمي.يميل السرطان الجريبي إلى الانتشار (نقائل ورمية) من خلال مجرى الدم، ونقل الخلايا السرطانية إلى أجزاء مختلفة من الجسم.
يُعالج السرطان الجريبي جراحيًا عن طريق إزالة أكبر قدر ممكن من الغُدَّة الدرقية وتخريب أية أنسجة درقية متبقية، بما في ذلك النقائل الورمية، إذا كانت موجودة، باستخدام اليود المشع.وعادة ما يكون السرطان الجريبي قابلًا للعلاج، ولكن بشكل أقل من السرطان الحليمي.
كارسينومة الغدة الدرقية المتعلقة بالخلية المنتبجة
يكون السرطان الدرقي المتعلق بالخلية المنتبجة (كان يُسمى سابقًا سرطان خلايا هيرثله) مسؤولًا عن حوالى 3 إلى 5% من إجمالي السرطانات الدرقية.يميل السرطان المتعلق بالخلية المنتبجة بشكل أكبر للانتشار إلى أجزاء الجسم الأخرى.وكثيرًا ما يكون مآله سيئ.يستلزم علاج السرطان المتعلق بالخلية المنتبجة إستئصال أكبر جزء ممكن من الغدة الدرقية.
السرطان الدرقي الكشمي
يشكل السرطان الدرقي الكشمي حَوالى 1٪ من إجمالي سرطانات الغُدَّة الدرقية، ويكون أكثر شُيُوعًا بين البالغين الأكبر سنًّا.يكون أكثر شُيُوعًا بعضَ الشيء بين النساء الأكبر سنًا.تنجم العديد من الحالات عن طفرة جينية مُحدَّدة.ينمو هذا السرطان بسرعة كبيرة، وعادة ما تنجم عنه كتلة كبيرة مؤلمة في الرقبة.كما يميل هذا السرطان إلى الانتشار في جميع أنحاء الجسم.
قد تنطوي مُعالَجَة السرطان الكَشميَّ على جراحة لاستئصال الغُدَّة الدرقية (وأحيَانًا الأنسجة المُحيطة)، أو المُعالجة الشعاعيَّة، أو المُعالجة الكِيميائيَّة، أو مشاركة بين ذلك.يموت الكثير من المصابين بالسرطان الكشمي في غضون سنة واحدة، حتى وإن جرى علاجهم.إلا أنَّ عقاقير السرطان الأحدث، بما فيها الأدوية التي تُسمَّى مثبِّطات نقاط التحقق، تبدو واعدة بمآل أفضل عند الأشخاص المصابين بسرطان الغدة الدرقية الكَشمي.لا يكون اليود المشع مفيدًا في مُعالَجَة هذا النوع من السرطان.
السرطان الدرقي النخاعي
تشكل السرطانات الدرقية النخاعية ما نسبته 4% تقريبًا من إجمالي السرطانات التي تصيب الغُدَّة الدرقية، وتبدأ عادةً في الغُدَّة الدرقية، ولكن في نوع مختلف من الخلايا التي تنتج هرمون الغُدَّة الدرقية.يعود أصل هذا السرطان إلى الخلية C، والتي تتواجد عادةً في جميع أنحاء الغُدَّة الدرقية وتفرز هرمون الكالسيتونين calcitonin، مما يساعد على التحكم في مستوى الكالسيوم في مجرى الدم.ينتج السرطان الدرقي النخاعي كميات مفرطة من هرمون الكالسيتونين.وبما أن سرطان الغُدَّة الدرقية النخاعي قد ينتج أيضًا هرمونات أخرى، فقد يسبب أعراضًا غير مَألوفَة.
يميل هذا السرطان إلى الانتشار (نقائل ورمية metastasize) من خلال الأَوعِيَة اللِّمفية إلى العُقَد اللِّمفِية، ومن خلال الدَّم إلى الكبد والرئتين والعظام.قد يحدث السرطان الدرقي النخاعي بالتزامن مع أنواع أخرى من سرطانات الغدد الصماء، وذلك في ما يسمى مُتلازمة الورم الصَّمَّاوي المتعدد.
يستلزم العلاج اسئتصال الغُدَّة الدرقية جراحيًا.قد تستدعي الحاجة إجراء عمليات جراحية إضافية لتحديد ما إذا كان السرطان قد انتشر إلى العُقَد اللِّمفِية.لا يُستخدم اليود المشع في مُعالَجَة هذا النوع من السرطان.يُعالج أكثر من ثلثي الأشخاص الذين يعانون من سرطان الغُدَّة الدرقية النخاعي كجزء من مُتلازمة الورم الغدي الصَّمَّاوي المتعدد.
نظرًا إلى أنَّ السرطان الدرقي النخاعي غالبًا ما يكون عائليًا، يخضع الأشخاص لاختبارات جينية لتحديد الطفرة الجينية المسببة للسرطان.إذا جَرَى التعرُّف إلى طفرة، فقد يوصي الأطباء بإجراء المزيد من الاختبارات لأفراد العائلة، وقد يخضع بعض أفراد العائلة لاستئصال الغُدَّة الدرقية قبل أن يحدث السرطان.