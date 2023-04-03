لمحة عامة عن الغُدَّة النخاميَّة

يتعطل أداء الغُدَّة النُّخامِيَّة لعدة أسباب، ويكون عادةً نتيجة حدوث ورم غير خبيث (ورم حميد).قد يتسبَّب الورم في إنتاجٍ مفرطٍ لواحدٍ أو أكثر من هرمونات الغُدَّة النُّخامِيَّة، أو قد يضغط الورم على خلايا الغُدَّة النُّخامِيَّة الطبيعية، ممَّا يؤدِّي إلى نقص إنتاج هرمون أو أكثر من هرمونات الغُدَّة النُّخامِيَّة.

كما قد يسبِّب الورم تضخم الغُدَّة النُّخامِيَّة مع أو من دون تأثير في إنتاج الهرمونات.تحدث في بعض الأحيان زيادةٌ في إنتاج هرمونٍ من هرمونات الغُدَّة النُّخامِيَّة، وقصورٌ في إنتاج هرمونات أخرى في آن واحد بسبب ضغط الورم.

تملأ كميات فائضة من السَّائِل النخاعي الحيِّز المحيط بالغُدَّة النُّخامِيَّة وتضغط عليها (وهذا ما يؤدِّي إلى مُتلازمة السرج الفارغ empty sella syndrome) في بعض الأحيان.ويمكن أن يؤدي الضغط على الغُدَّة النُّخامِيَّة إلى حدوث زيادة أو نقصٍ في إنتاج الهرمونات.

يؤدي حدوث تغيّر طفيف أو كبير في أحد هرمونات الغُدَّة النُّخامِيَّة إلى ظهور مجموعة مختلفة من الأَعرَاض.

يُسبب فرط إنتاج هرمونات الغدة النخامية اضطرابات، تتضمن

تُسبب قلة إنتاج هرمونات الغدة النخامية اضطرابات، تتضمن

يمكن للأطباء تشخيص اضطرابات الغُدَّة النُّخامِيَّة باستخدام عدة اختبارات.يمكن لاختبارات التصوير، وبشكل خاص التصوير بالرنين المغناطيسي، أن تظهر ما إذا كانت الغُدَّة النُّخامِيَّة قد تضخمت (على سبيل المثال، في حال وجود ورم نخامي) أو ضمرت (على سبيل المثال، في حال قصور النخامية)يمكن أن تُحدِّد مثل هذه الفحوصات ما إذا كان ورم موجوداً في الغدة عادةً.

يمكن للأطباء قياس مستويات هرمونات الغُدَّة النُّخامِيَّة عن طريق اختبار الدَّم عادةً.يختار الأطبَّاءُ الهرمونات التي يريدون قياسها اعتمادًا على أعراض الشخص.وفي بعض الأحيان، لا يكون من السهل تفسير مستويات هرمونات الغُدَّة النُّخامِيَّة ودراستها، حيث تختلف اختلافًا كبيرًا في أثناء اليوم وفقًا لاحتياجات الجسم.بالنسبة لتلك الهرمونات، لا يُعطي قياس عينة دم عشوائية معلومات مفيدة.

وبالنسبة لبعض تلك الهرمونات، يعطي الأطباءُ مادة من شأنها أن تؤثر عادة في إنتاج الهرمونات، ثم يقاس مستوى الهرمون؛فعلى سَبيل المثال، يؤدي حقن الطبيب الأنسولين إلى ارتفاع مستويات الهُرمُونُ المُوَجِّهُ لقِشرِ الكُظر وهرمون النمو والبرولاكتين أيضًا.ولذلك، بدلًا من قياس مستويات هرمون النمو مباشرة، يقيس الأطباء غالبًا هرمونًا آخر، مثل عامل النمو 1 الشَّبيه بالأنسولين.يجري إنتاج هرمون النمو على شكل دفعات ومستوياته تنخفض بسرعة، ولكن مستويات عامل النمو 1 الشبيه بالأنسولين تعكس ما ينتج من هرمون النمو الكلِّي يوميًّا.ولهذه الأَسبَاب جميعها، تُعَدّ دراسة نتائج اختبارات الدم للكشف عن مستويات هرمونات الغُدَّة النُّخامِيَّة عملية معقدة.