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الكتل الكظريَّة غير الوظيفيَّة

حسبAshley B. Grossman, MD, University of Oxford; Fellow, Green-Templeton College
تمت مراجعته رجب 1445
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الكتل الكظريَّة غير الوظيفيَّة هي حالات نُموُّ سرطانية أو غير سرطانية في الغدَّتين الكُظريتين لا يوجد لها نشاط هرموني.

    (انظر أيضًا لمحة عامة عن الغدتين الكظريَّتين).

    قد تكون الكتل الكظريَّة الغير وظيفيَّة حالات نمو غير سرطانيَّة أو سرطانات،تكون بعض الكتل صلبة، وتكون بعضها كيسات (جيوب من الأنسجة التي تحتوي على سائل ممتزج أحيانًا بمواد نسجية).بينما تنجم كتلٌ أخرى عن حالات نزفٍ أو عدوى.

    لا تظهر عند الأشخاص أيَّة أعراضٍ عادةً إلا إذا كانت الكتلة ناجمة عن نزفٍ شديدٍ، حيث يشعر الأشخاص بألمٍ في البطن وقد يعانون من الضعف أو الدوخة.

    يجري اكتشاف الكتل عندما يخضع الأشخاص إلى تصوير مقطعي محوسَب أو تصوير بالرنين المغناطيسي لمشاكل صحيَّة أخرى غالبًا.في معظم الحالات، يمكن أن تُشير طرائق التصوير الدقيقة إلى ما إذا كانت الكتلة سرطانية أو غير سرطانية.عند اكتشاف الكتلة، يُجري الأطباء اختبارات دمويَّة لقياس وظائف الغدة الكظرية.

    تستنِدُ المُعالجة إلى حجم الكتلة،حيث يجري استئصال الكتل التي يزيد حجمها عن نحو إنش ونصف (4 سنتمترات) عن طريق الجراحة عادةً.وتُتركُ الكتل التي يقل حجمها عن ثلاث أرباع الإنش (2 سنتمتر) من دون معالجة عادةً، ويخضع الأشخاص إلى اختبارات دموية لمعرفة ما إذا بدأت الكتلة بإفراز كمية فائضة من الهرمونات.يخضع المرضى الذين لديهم كتل بأحجام في وسط الأحجام المذكورة سابقًا ولديهم مستويات طبيعية من الهرمون، إلى اختبارات دمويَّة منتظمة وإلى فحوصات تصوير أيضًا لمعرفة ما إذا كانت الكتلة تنمو.قد يستدعي الأمر إزالة كتلة صغيرة إذا

    • بدأت تنمو وأصبح حجمها أكبر من 1½ إنش (4 سم).

    • تبدأ مستويات الهرمون بالارتفاع وتسبب الأَعراض.

    • تميل الكتلة لأن تكون سرطانية.

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    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.