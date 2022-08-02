لمحة عامة عن زراعة الأعضاء

زراعة الأعضاء هي عملية إزالة الخلايا، أو الأنسجة، أو الأعضاء الحية من الجسم، ثم نقلها مَرَّةً أخرى إلى نفس الجسم أو إلى جسم آخر.
النوع الأكثر شُيُوعًا من زراعة الأعضاء هو نقل الدَّم.وتستخدم عمليات نقل الدَّم في علاج الملايين من الأشخاص كل عام.ويُشير مصطلح زراعة الأعضاء بشكل أكثر شيوعًا إلى زراع الأعضاء أو الأنسجة الصلبة.
تتكون عملية زراعة الأعضاء من:
أنسجة الشخص نفسه
أنسجة من توأم حقيقي، بيحث تتطابق جيناته تمامًا مع جينات الشخص
أنسجة من شخص لا تتطابق جيناته تمامًا مع جينات الشخص
في حالات نادرة، أنسجة من كائنات غير بشرية (مثل الخنزير)
يمكن للأنسجة المزروعة أن تكون
خلايا، كما هيَ الحال في زراعة الخلايا الجذعية
جزءًا من عضو، كما هيَ الحال في بعض أنواع زراعة الكبد أو زراعة الرئة
عضوًا بأكمله، كما هيَ الحال في زراعة القلب أو زراعة الكلى
أكثر من نسيج واحد (يُسمى زراعة الأعضاء المتعددة أو المركبة)
خلافًا لنقل الدم، تتضمن عملية زراعة الأعضاء إجراء علمية جراحية كبرى، واستخدام الأدوية لتَثبيط الجهاز المناعي، وتنطوي العملية على إمكانية رفض العضو المزروع، بالإضافة إلى العديد من المُضَاعَفات الخطيرة التي قد تُفضي إلى الموت.ولكن، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فشل في أحد أعضائهم الحيوية، فقد توفر زراعة الأعضاء الفرصة الأخيرة للبقاء على قيد الحياة.
يمكن لبعض عمليات زراعة الأعضاء، مثل زراعة اليد أو الوجه، أن تحسن كثيرا من نوعية حياة الشخص، ولكنها لا تُجرى لإنقاذه من الموت.لا تختلف مضاعفات أو مخاطر هذه العمليات عن مضاعفات أو مخاطر العمليات الأخرى من زراعة الأعضاء.وهي متخصِّصة بشكلٍ كبيرٍ وتُجرى في أحيان قليلة ولكنَّها لم تعد تعتبر على أنها تجريبيَّة.
المتبرعون للزراعة
يمكن للمتبرع بالأنسجة أو الأعضاء أن يكون
شخصًا حيًا - سواءً كان يرتبط بصلة قرابة بالشخص أو لا
شخصًا متوفى (متبرع متوفى)
غالبًا ما تُفضل الأنسجة والأعضاء من المتبرعين الأحياء، لأنها تكون بحالة صحية أفضل عادةً.الخلايا الجذعية (سواءً من نقِي العِظام، أو دم الحبل السري، أو دم من أحد الأوردة) والكلى هي الأنسجة التي تؤخذ غالبًا من متبرعين أحياء.عادة ما يمكن التبرُّع بإحدى الكليتين بأمان، لأن الجسم يمكنه القيام بوظائفه الطبيعية بكلية واحدة فقط.كما يمكن للمتبرعين الأحياء التبرُّع بجزء فقط من الكبد أو الرئة أو البنكرياس.وعادة ما يَجرِي زرع الأعضاء المأخوذة من المتبرعين الأحياء في غضون دقائق من إزالتها.في الولايات المتحدة الأمريكية تمنع القوانين دفع مبلغ مالي من أجل التبرع بعضو، ولكن من المسموح به تقديم تعويض مالي بمقابل التبرع بالخلايا والنسج.
ومن الواضح أن بعض الأعضاء، مثل القلب، لا يمكن أن تؤخذ من متبرعين أحياء.
لا بد من وجود موافقة مُسبقة من الشخص المتوفى للسماح بأخذ أحد أعضائه والتبرع بها بعد وفاته.في كثير من الولايات الأمريكية يمكن للأشخاص الإشارة إلى استعدادهم للتبرع بالأعضاء على رخصة القيادة الخاصة بهم، على الرغم من أنه غالبًا ما تجرِي استشارة أفراد الأسرة قبل أخذ الأعضاء من متوفى، حتى مع وجود ما يُشير إلى استعداده للتبرع بأعضائه بعد وفاته.ويمكن أيضًا الحصول على إذن بالحصول على أعضاء من أقرب أفراد أسرة المتوفى في حال كانت رغبات المتوفى غير واضحة.قد يكون المانح بصحة جيدة قبل وفاته، ثم أصيب بحادث خطير أفضى إلى وفاته، وقد يكون المانح مصابًا بحالة طبية لا تؤثر في العضو المُتبرَّع به وأفضت إلى وفاته.لا يأخذ الأطباء بعين الاعتبار إمكانية الاستفادة من الأعضاء عند اتخاذ قرار بفصل أو عدم فصل أجهزة دعم الحياة (التنفس الاصطناعي) عن الأشخاص المُصابين بحالات لا يُرجى شفاؤها أو متوفين سريريًا.
يمكن لمُتبرع متوفى واحد أن يزود عدة أشخاص بالأعضاء اللازمة للزراعة.على سبيل المثال، يمكن للمتبرع واحد تقديم اثنين من القرنيات، والبنكرياس، واثنتين من الكلى، واثنين من الفصوص الكبدية، ورئتين، والأمعاء الدقيقة، والقلب.عندما يموت الشخص، فإن أعضاءه تفسد بسرعة.وقد لا تتمكن بعض الأعضاء من الحفاظ على صلاحيتها سوى لساعات قليلة خارج الجسم.في حين يمكن لأعضاء أخرى أن تحافظ على صلاحيتها للزرع لبضعة أيام إذا ما جرى حفظها في وسط بارد.
هل تعلم...
توافق الأعضاء وتوزيعها
في الولايات المتحدة، تقوم منظمة وطنية (الشبكة المتحدة للتبرع بالأعضاء United Network for Organ Sharing) بمطابقة الأعضاء المتوفرة من المتبرِّعين مع حاجات المرضى المُتلقين من خلال استخدام قاعدة بيانات حاسوبية.تشتمل قاعدة البيانات على جميع الأشخاص الذين هم على قائمة الانتظار لزرع الأعضاء، بالإضافة إلى معلومات حول زمرهم الدموية والأنواع النسيجية، وبعد المسافة عن مستشفى المتبرع، ومدى شدة أمراضهم.يمكن تضمين معلومات أخرى استنادًا إلى العضو الذي يحتاجه الشخص.عندما تتوفر الأعضاء، يَجرِي إدخال معلوماتها ضمن النظام، ومطابقة الاحتياجات.ثم يَجرِي توزيع الأعضاء بعد استيفاء معايير زرع نوع معين من الأعضاء.
تحريات ما قبل زراعة الأعضاء
بما أن زراعة الأعضاء هي عملية محفوفة بالمخاطر، والأعضاء المُتبرِّع بها نادرة، فيَجرِي فحص المتلقين المحتملين وتحري جميع العوامل التي قد تؤثِّر في احتمال نجاح العملية.
التطابق النسيجي
عادةً ما يقوم الجهاز المناع بمهاجمة الأنسجة الغريبة، بما في ذلك النسج المزروعة.ويسمى هذا التفاعل بالرفض.يتفعل رفض الأعضاء عندما يتعرف الجهاز المناعي على جزيئات معينة موجودة على أسطح الخلايا الموجودة في النسيج المُتبرع به على أنها جزيئات أجنبية.تسمى هذه الجزيئات بالمستضدات.
بالنسبة لنقل الدم، فإنه من السهل نسبيًا تجنب رفض الخلايا المتبرع بها، وذلك لأن خلايا الدَّم الحمراء تمتلك ثلاثة مستضدات رئيسية فقط على أسطحها.تحدد هذه المستضدات زمرة الدَّم وتسمى A و B و Rh.قبل نقل الدم، يُجرى اختبارٌ للتأكد من أن المستضدات في الدَّم المتبرِّع به والدم في جسم المتلقي متطابقين بشكل كامل.
أما بالنسبة لـزراعة الأعضاء فهناك الكثير من المستضدات التي تساهم في العملية.تسمى هذه المستضدات بمستضدات الكريات البيض البشرية human leukocyte antigens (HLA)، أو مُعقد التوافق الكبير major compatibility complex (MHC).وهي موجودة على سطح كل خلية من خلايا الجسم.يمتلك كل شخص لديه زمرة HLA فريدة من نوعها، والتي تحدد نوع الأنسجة.من الناحية المثالية، ينبغي أن تتطابق الزمرة النسيجية للشخص المتبرِّع بشكل كامل مع الزمرة النسيجية للشق المُتلقي.ولكن التطابق النسيجي الكامل هو أمر نادر للغاية، وقد لا يستطيع بعض الأشخاص الانتظار حتى توفر أعضاء متوافقة نسيجيًا بشكل كامل معه.في هذه الحالات، قد يستخدم الأطباء نسيجًا غير متوافق بشكل كامل مع نسيج المريض، ولكنه قريب إليه بقدر الإمكان.يُقلل التقارب بين الزمرة النسيجية للمُتبرع والمتلقي من احتمال رفض النسيج المزروع وشدة الرفض، ويُحسن من النتيجة على المدى الطويل.ولكن، بما أن العلاجات الكابتة للمناعة قد أصبحت أكثر فعالية في الآونة الأخيرة، فقد تراجع خطر فشل زرع الأعضاء بسبب عدم التوافق النسيجي.
قبل إجراء الزرع، يجري فحص دم المتلقي وتحري وجود أجسام مضادة لنسيج المُتبرع..قد يكون الجسم قد أنتج مثل هذه الأجسام المُضادَّة ردا على عملية نقل دم، أو عملية زرع أعضاء سابقة، أو حمل بطفل.في حال وجود مثل هذه الأجسام المُضادَّة، فقد يتعذر إجراء الزرع، لأنه سوف يحدث رفض فوري وشديد للنسج المزروعة.قد يلجأ الأطباء إلى استبدال البلازما وحقن الغلوبولينات المناعية عن طريق الوريد بهدف التخلص من الأجسام المضادة أو كبتها، وبذلك يُصبح الزرع ممكنًا عند عدم توفر زمرة نسيجية مُقاربة.تُستخدم للحقن غلُوبُولينات مناعية جرى أخذها من دم شخص يتمتع بجهاز مَناعيّ طبيعي.
فحص المتبرِّعين
يجري فحص المتبرِّعين للتحري عن السرطانات والالتهابات، والتي يمكن أن تنتقل في أثناء عملية الزرع.يقوم الأطباء بتحري أية إصابة بالسرطان عند الشخص المتبرع عن طريق إجراء مراجعة شاملة لتاريخه الطبي، وفحص العضو المُتبرَّع به في غرفة العمليات في وقت انتعاش الجهاز.لا تُقبل الأعضاء التي تحتوي على سرطانات.أما استخدام أعضاء من متبرعين سبق لهم الإصابة بالسرطان في أعضاء أخرى، فيُحدده ما إذا كانت الخلايا السرطانية لا تزال موجودة أو لا، أو ما إذا كانت انتشرت إلى الجهاز المُراد زراعته أو لا.
تكون معظم حالات العدوى البكتيرية واضحة للأطباء بناءً على تقييم الصحة العامة للمتبرِّع، وغالبا ما يجري تشخيصها ومعالجتها حتى قبل قرار التبرع.إذا كانت معالجة تلك الحالات مناسبة، فغالبًا ما يكون زرع الأعضاء آمنًا، على الرغم من أن المتلقي قد يعطى علاجات إضافية بالمضادَّات الحيوية.
وللوقاية من انتقال العدوى الفيروسية، التي غالبًا ما تكون غير واضحة، يقوم الأطباء عادة باختبار دم المتبرِّع لتحري أنواع معينة من العدوى الفيروسية.وتشمل هذه الحالات تلك الناجمة عن الفيروس المضخم للخلايا cytomegalovirus (CMV)، وفيروس إبشتاين-بار (EBV)، والتهاب الكبد B و C، وفيروس العَوَز المَناعي البَشَري (HIV)، والفيروس المنمي للّمفاويات التائية البشرية human T-cell lymphotropic virus (HTLV).قد تمنع بعض أنواع العدوى الفيروسية عند المُتبرّع، مثل عدوى فيروس العوز المناعي البشري، إتمام عملية الزرع ما لم تتم السيطرة على العدوى.أما أنواع العدوى الفيروسية الأخرى، مثل تلك الناجمة عن الفيروس المضخم للخلايا أو إبشتاين بار، وحالات عدوى التهاب الكبد C التي حدثت مؤخرًا، فلا تمنع الزرع، ولكن يجب أن يُعطى المتلقي أدوية مُضادَّة للفيروسات.
بالإضافة إلى التقييم الكامل للصحة الجسدية، يخضع المتبرِّعون الأحياء أيضًا إلى تقييم نفسي اجتماعي شامل لمشاكل الصحة النفسية؛ وما إذا كانوا قد دخنوا في الماضي أو يدخنون حاليًا، واستعمال الكحول أو تعاطي المخدرات؛ والقدرة على فهم مخاطر التبرُّع وتقديم الموافقة المستنيرة دون إكراه؛ والموارد الكافية والدعم في أثناء التعافي.
فحص المُتلقّي
كذلك يَجرِي فحص المُتلقي من السرطانات وأنواع العدوى، وتقييم صحته العامة.وبما أن متلقي العضو المزروع يُعطى كابتات المناعة بجرعات عالية عند إجراء عملية الزرع، فإن المرضى الذين يعانون من حالات عدوى نشطة أو سرطانات لا يمكنهم الخضوع لعملية زرع قبل السيطرة على هذه الحالات أو علاجها.يمكن لأخذ كابتات المناعة أن يُفاقم حالة العدوى أو السرطان.
أما المرضى الذين يعانون من تدهور الصحة العامة، أو بعض الإصابات الفيروسية، أو غيرها من المشاكل الصحية، بالإضافة إلى المشكلة في العضو الذي يحتاج إلى زرع، فيتراجع احتمال نجاح عملية الزرع لديهم.ويستند قرار إجراء عملية الزرع أو عدمها إلى حالة كل شخص، بما في ذلك السن.
من الضروري إجراء فحص نفسي واجتماعي للشخص، لأن استخدام الأدوية والعلاجات مدى الحياة، وإجراء زيارات المتابعة للطبيب بهدف الحفاظ على العضو المزروع هو أمر مُرهق تمامًا، وقد لا يكون جميع الأشخاص على استعداد أو قادرين على الامتثال لذلك.بالإضافة إلى الممرضات والأطباء، يشارك الأطباء النفسيون والاختصاصيون الاجتماعيون في مساعدة الأشخاص وأسرهم على فهم الالتزام طويل الأجل والصعوبات الكثيرة التي تنطوي عليها عملية الزرع.من الضروري فهم جميع العوامل المحيطة بالشخص والتي تؤثر فيه من أجل تحديد ما إذا كان زرع الأعضاء هو الإجراء الأمثل بالنسبة له أم لا.
كبت الجهاز المناعي
حتى إذا كانت الزمرة النسيجية للأعضاء المزروعة متطابقة بشكل وثيق مع الزمرة النسيجية للمريض، فإن جسم المُتلقي يرفض الأعضاء المزروعة عادة ما لم تتخذ تدابير لمنع هذا الرفض، على العكس من عملية نقل الدم.ينجم الرفض عن هجوم الجهاز المناعي للشخص المُتلقي على العضو المزروع، والذي يتعرف عليه الجهاز المناعي على أنه مادة أجنبية.يمكن أن يكون الرفض خفيفًا وسهل التحكم به، أو شديدًا، ممَّا يؤدِّي إلى تخريب العضو المزروع.
يمكن عادةً السيطرة على الرفض باستخدام الأدوية الكابتة للمناعة، والتي تثبط الجهاز المناعي وقدرة الجسم على التعرف على المواد الغريبة وتدميرها.يؤدي استخدام كابتات المناعة إلى زيادة فرص بقاء العضو المزروع.
ينبغي الاستمرار في استخدام الأدوية الكابتة للمناعة مدى الحياة.عادةً ما تكون الجرعات العالية من كابتات المناعة ضرورية فقط في الأسابيع الأولى بعد الزرع، أو في أثناء نوبات الرفض.بعد ذلك، يمكن لجرعات صغيرة من كابتات المناعة أن تكفي عادةً للوقاية من الرفض (جرعات المداومة).قد يكون من الضروري تقليل جرعة الدواء الكابت للمناعة إذا أصيب المريض بعدوى خطيرة أو إذا سبب الدواء تأثيرات جانبية مزعجة، ولكن ذلك سوف يزيد من خطر رفض العضو المزروع.
في حال ظهور علامة أولية على رفض العضو المزروع، فسوف يقوم الطبيب بزيادة جرعة الدواء الكابت للمناعة، أو تغيير نوعه، أو إضافة دواء جديد كابت للمناعة.
تستهدف الأنواع المختلفة للأدوية الكابتة للمناعة أجزاءً مختلفة من الجهاز المناعي.وبالتالي، قد يكون من الضروري استخدام عدة أدوية معًا.يمكن لبعض الأدوية الكابتة للمناعة، مثل الستيرويدات القشرية، أن تثبط كامل الجهاز المناعي.في حين أن أدويةً أخرى تثبط إنتاج أو نشاط كريات الدم البيضاء بطرق مختلفة.تساعد الكريَّات البيض الجسم على التعرف على الخلايا الأجنبية وتدميرها، مثل الخلايا الموجودة في العضو المزروع.
الحمل وزرع الأعضاء
العديد من مثبطات المناعة تكون غير آمنة للأجنة، لذلك لا يمكن القيام بعملية زرع الأعضاء خلال فترة الحمل.ولكن، فإن بعض النساء اللواتي تلقين عملية زرع قد يكن قادرات على الحمل، وإنجاب أطفال أصحاء بمجرد استقرار وظيفة العضو المزروع.وقد يكون من الممكن تعديل جرعات كابتات المناعة التي يأخذنها بشكل خاص، أو تبديلها إذا لزم الأمر.
المُضَاعَفات بعد زراعة الأعضاء
تشمل المُضَاعَفات التي يمكن أن تحدث بعد زرع الأعضاء ما يلي:
رفض العضو المزروع
العدوى
السرطان
تصلب الشرايين
مشاكل في الكلى
النقرس
داء الطُّعم حِيال الثَّوي Graft-versus-host disease
تخلخل العظام osteoporosis
يمكن لاستخدام كابتات المناعة أن يؤدي إلى بعض المُضَاعَفات.بالإضافة إلى كبت رد فعل الجهاز المناعي تجاه العضو المزروع، فإن هذه الأدوية تقلل أيضًا من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى وتخريب الخلايا السرطانية.وبالتالي، يزداد خطر إصابة المريض بالعدوى وبعض أنواع السرطان.
رفض العضو المزروع
إذا رفض الجسم العضو الجديد، فغالبًا ما يحدث الرفض بعد الزرع، ولكن قد يحدث أيضًا بعد أسابيع أو شهور أو حتى سنوات.
تتباين أعراض الرفض بناءً على العضو الذي جَرَى زرعه، وتوقيت حدوث الرفض.يحدث الرفض الحاد بعد الزرع مباشرة ويُسبب أعراضًا تشتمل على الحمى، والقشعريرة، والغثيان، والتعب، والتغيرات المفاجئة في ضغط الدم.يحدث الرفض المزمن عادةً في وقتٍ لاحق، ويُمكن أن يُسبب ضررًا مستمرًا منخفض الشدة للعضو المُتبرَّع به.
العدوى
هناك عدة عوامل تزيد من خطر العدوى عند متلقي العضو المزروع:
الجراحة
استخدام مثبطات المناعة
المُصابون باضطراب يُلحق الضرر بالجهاز المناعي (اضطرابات عوز المناعة)
مشاكل الجهاز المناعي الناجمة عن تعطل العضو الذي استدعى عملية الزرع
العدوى التي قد تتطور عند متلقي العضو المزروع، وتتضمن نفس الحالات تلك التي قد تحدث لدى أي شخص يتعافى من الجراحة.وتشمل حالات العدوى هذه كلاً من العدوى في موقع الجراحة، والعدوى ضمن العضو المزروع، والالتهاب الرئوي، وعدوى المسالك البولية.
كما يواجه أشخاص زراعة الأعضاء خطر الإصابة بعدوى غير تقليدية (عدوى انتهازية) والتي تؤثر بشكل رئيسي في الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي.قد تنجم العدوى الانتهازية عن:
البكتيريا (مثل Listeria أو Nocardia)
الفيروسات (مثل الفيروس المضخم للخلايا، أو فيروس بي كيه، أو فيروس إبشتاين بار)
الفطريات (مثل Pneumocystis jirovecii أو Aspergillus)
الطفيليَّات (مثل Toxoplasma)
بعد عملية الزرع، يُعطى معظم الأشخاص أدوية مُضادَّة للميكروبات للمساعدة في الوقايَة من العَدوَى.بعد 6 أشهر، يتراجع خطر العدوى إلى ما كان عليه قبل زرع العضو الجديد لدى نَحو 80٪ من الأشخاص.
السرطان
يزداد خطر الإصابة ببعض السرطانات عند استخدام مثبطات المناعة لفترة طويلة، كما يزداد خطرها بعد إجراء الزرع.تتضمن هذه السرطانات كلاً من سرطانات الجلد، والورم اللمفي، وسرطان عنق الرحم، وساركومة كابوسي.
يُشبه العلاج تلك السرطانات علاج الأشخاص الذين لم تُجرَ لديهم عملية زرع.ولكن قد يلجأ الأطباء في أثناء علاج للسرطان إلى إيقاف المريض عن تناول مثبطات المناعة أو خفض جرعاتها.
تصلب الشرايين
قد تحدث الإصابة بـتصلب الشرايين (ترسب مواد دهنية في الشرايين) لأن بعض مثبطات المناعة تُسبب زيادة مستويات الكوليسترول والدهون الأخرى.قد تتراكم هذه الدهون في جدران الشرايين أو تقلل أو تحجب تدفق الدم، ممَّا يسبِّب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
عادةً ما يحدث تصلب الشرايين بعد حوالى 15 عامًا من زراعة الكلى.
المشاكل الكلوية
تتطور المشاكل الكلوية لدى حوالى 15-20٪ من أشخاص زراعة الأعضاء، وخاصة زراعة الأمعاء الدقيقة.تتراجع قدرة الكلى على التخلص من الفضلات، فتتراكم هذه الفضلات في الدم.
تشمل العَوامِل التي قد تسهم في حدوث المشاكل الكلوية كلاً من:
الجرعات العالية من مثبطات المناعة (وخاصة السيكلوسبورين cyclosporine و تاكروليموس tacrolimus)
الإجهاد البدني المرافق لجراحة الزرع
النقرس
يُعد النقرس من الحالات الشائعة، وخاصة بعد زراعة القلب أو زراعة الكلى.قد يكون النقرس شديدًا، ويتفاقم بسرعة، خاصة إذا تناول الشخص المصاب بالنقرس السيكلوسبورين أو التاكروليموس قبل عملية الزرع.
داء الطُّعم حِيال الثَّوي
يحدث داء الطُّعم حِيال الثَّوي graft-versus-host disease يحدث عندما تهاجم الكريَّات البيض (الطُّعم graft) القادمة من المُتبرع أنسجة المريض المُتلقي (المضيف host).يكون هذا الاضطراب أكثر شُيُوعًا عند مرضى زراعة الخلايا الجذعية، ولكنه قد يحدث أيضًا عند زراعة الكبد أو الأمعاء الدقيقة.
قد تشمل الأَعرَاض كلاً من الحُمَّى، والطفح الجلدي، واليرقان، والقيء، والإسهال، وألَم البَطن، ونَقص الوَزن، وزيادة خطر العدوى.يمكن لهذه التفاعلات أن تكون قاتلة.ولكن، يمكن لبعض الأدوية، مثل ميثيلبردينيزولون methylprednisolone أن تشفي أو تقلل من شدة داء الطُّعم حِيال الثَّوي عند المتلقي.
هشاشة العظام وتعثر النمو
يؤدي استخدام مثبطات المناعة (وخاصة الستيرويدات القشرية) إلى هشاشة العظام وذلك عند الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام قبل الزرع.يشمل هؤلاء المصابين بالأشخاص الذين يعيشون حياةً ساكنة، أو المدخنين، أو المدمنين على الكحول، أو المصابين بالكلى.
قد يؤدي استخدام كابتات المناعة عند الأطفال، إلى تعثر النمو.
يقوم الأطباء بتحري هشاشة العظام عند معظم الأشخاص قبل إجراء عملية الزرع.في بعض الأحيان يصف الأطباء الفيتامين D أو الأدوية التي تقي من تدني الكثافة العظميَّة (مثل البيسفوسفونات bisphosphonates) وذلك للمساعدة في منع نقص الكثافة العظميَّة.
المُضَاعَفات عند المُتبرِّع
يمكن للمتبرعين الأحياء أيضًا أن يواجهوا خطر المضاعفات.تتضمن بعض هذه المضاعفات تلك التي قد تحدث بعد أي عمل جراحي، مثل العدوى والنزف.وتعتمد بعض المضاعفات الأخرى على طبيعة العضو المُتبرَّع بهكما قد يكون المتبرِّعون أيضًا عرضةً لخطر المُضَاعَفات العاطفية والنفسية، لذلك تقوم فرق الزرع بتقييم المُرشحين للتبرع بعناية قبل اختيار أحدهم.
للمزيد من المعلومات
نورد فيما يلي مصدرًا باللغة الإنجليزية قد يكون مفيدًا.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذا المصدر.
الشبكة المتحدة لمشاركة الأعضاء: معلومات حول كيفية مطابقة الأعضاء المُتبرع بها مع المرشحين للزرع