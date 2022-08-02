لمحة عامة عن زراعة الأعضاء

يمكن للمتبرع بالأنسجة أو الأعضاء أن يكون

شخصًا حيًا - سواءً كان يرتبط بصلة قرابة بالشخص أو لا

شخصًا متوفى (متبرع متوفى)

غالبًا ما تُفضل الأنسجة والأعضاء من المتبرعين الأحياء، لأنها تكون بحالة صحية أفضل عادةً.الخلايا الجذعية (سواءً من نقِي العِظام، أو دم الحبل السري، أو دم من أحد الأوردة) والكلى هي الأنسجة التي تؤخذ غالبًا من متبرعين أحياء.عادة ما يمكن التبرُّع بإحدى الكليتين بأمان، لأن الجسم يمكنه القيام بوظائفه الطبيعية بكلية واحدة فقط.كما يمكن للمتبرعين الأحياء التبرُّع بجزء فقط من الكبد أو الرئة أو البنكرياس.وعادة ما يَجرِي زرع الأعضاء المأخوذة من المتبرعين الأحياء في غضون دقائق من إزالتها.في الولايات المتحدة الأمريكية تمنع القوانين دفع مبلغ مالي من أجل التبرع بعضو، ولكن من المسموح به تقديم تعويض مالي بمقابل التبرع بالخلايا والنسج.

ومن الواضح أن بعض الأعضاء، مثل القلب، لا يمكن أن تؤخذ من متبرعين أحياء.

لا بد من وجود موافقة مُسبقة من الشخص المتوفى للسماح بأخذ أحد أعضائه والتبرع بها بعد وفاته.في كثير من الولايات الأمريكية يمكن للأشخاص الإشارة إلى استعدادهم للتبرع بالأعضاء على رخصة القيادة الخاصة بهم، على الرغم من أنه غالبًا ما تجرِي استشارة أفراد الأسرة قبل أخذ الأعضاء من متوفى، حتى مع وجود ما يُشير إلى استعداده للتبرع بأعضائه بعد وفاته.ويمكن أيضًا الحصول على إذن بالحصول على أعضاء من أقرب أفراد أسرة المتوفى في حال كانت رغبات المتوفى غير واضحة.قد يكون المانح بصحة جيدة قبل وفاته، ثم أصيب بحادث خطير أفضى إلى وفاته، وقد يكون المانح مصابًا بحالة طبية لا تؤثر في العضو المُتبرَّع به وأفضت إلى وفاته.لا يأخذ الأطباء بعين الاعتبار إمكانية الاستفادة من الأعضاء عند اتخاذ قرار بفصل أو عدم فصل أجهزة دعم الحياة (التنفس الاصطناعي) عن الأشخاص المُصابين بحالات لا يُرجى شفاؤها أو متوفين سريريًا.

يمكن لمُتبرع متوفى واحد أن يزود عدة أشخاص بالأعضاء اللازمة للزراعة.على سبيل المثال، يمكن للمتبرع واحد تقديم اثنين من القرنيات، والبنكرياس، واثنتين من الكلى، واثنين من الفصوص الكبدية، ورئتين، والأمعاء الدقيقة، والقلب.عندما يموت الشخص، فإن أعضاءه تفسد بسرعة.وقد لا تتمكن بعض الأعضاء من الحفاظ على صلاحيتها سوى لساعات قليلة خارج الجسم.في حين يمكن لأعضاء أخرى أن تحافظ على صلاحيتها للزرع لبضعة أيام إذا ما جرى حفظها في وسط بارد.