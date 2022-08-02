زراعة الكبد هي الاستئصال الجراحي لكبد سليم أو أحيانًا جزء من كبد سليم من شخصٍ حيٍّ ومن ثمَّ نقله إلى شخص يعاني من فشل كبدي.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن الزرع.)

تُعد زراعة الكبد النوع الثاني الأكثر شُيُوعًا من عمليات زرع الأعضاء.تُعد زراعة الكبد الخيار الوحيد المتبقي أمام الأشخاص المصابين بفشل وظائف الكبد.

يمكن الحصول على كبد كامل فقط من مُتبرع متوفى، أما المتبرع الحي فيمكن أن يتبرع بجزء من كبده فقط.يمكن تخزين الكبد المتبرع به لمدة تصل إلى 18 ساعة.

يموت الكثير من الأشخاص في انتظار الحصول على كبد مناسب، ويبقى ما نسبته 86-90٪ من أشخاص زراعة الكبد على قيد الحياة لمدة سنة واحدة على الأقل

بعد سنة واحدة تكون النسبة: 90 إلى 95٪

وبعد 3 سنوات تصبح النسبة: 80 إلى 85%

وبعد 5 سنوات تصبح النسبة: حوالى 75٪

معظم المتلقين هم الأشخاص الذين تضرر الكبد لديهم بسبب تليف الكبد (حيث تحل أنسجة متندبة مكان أنسجة الكبد الطبيعية)، وغالبا ما يكون ذلك بسبب العدوى بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي.تتضمن الأَسبَاب الأخرى لزراعة الكبد كلاً من التهاب الأقنية الصفراوية المُصلِّب الأولي primary sclerosing cholangitis (تندب في الأقنية الصفراوية يُفضي إلى تليف الكبد)، واضطرابات الكبد المناعية الذاتية، وفي الأطفال، التخريب الجزئي أو الكامل للأقنية الصفراوية (رتق القناة الصفراوية biliary atresia) واضطرابات التمثيل الغذائي.

لا يمكن للمرضى الذين تضرر الكبد لديهم بسبب اضطراب استعمال الكحول تلقي كبد بديل إلا إذا توقفوا عن تناول الكحول.تُجرى زراعة الكبد أيضًا لبعض الأشخاص الذين يعانون من حالة غير متقدمة كثيرًا من سرطان الكبد.

على الرغم من أن التهاب الكبد سي واضطرابات المناعة الذاتية تميل إلى أن تتكرر في الكبد المزروع، إلا أن فرص البقاء على قيد الحياة لا تزال جيدة.

يخضع كل من المتبرعين والمتلقين لتحري ما قبل الزرع.يُجرى هذا الفحص للتأكد من أن العضو سليم بما فيه الكفاية لإجراء عملية الزرع، وأن المتلقي لا يعاني من أية حالات طبية تمنع إجراء عملية الزرع.

المتبرِّعين تؤخذ جميع أعضاء الكبد المتبرع بها من أشخاص متوفين دماغيًا، ولكن قلوبهم لا تزال تنبض.ينبغي أن تتطابق الزمرة الدموية وحجم القلب بين المتبرع والمتلقي.لا تتطابق الزمرة النسيجية دائمًا بين المتبرع والمُتلقي. قد تُجرى بعض عمليات زراعة الكبد بواسطة أعضاء مأخوذة من متبرعين أحياء، يقدمون جزءًا من الكبد، وهو أمر ممكن لأن مجرد وجود جزء من كبد سليم يعد كافيًا.كما إن هنالك عددًا قليلًا من عمليات الزرع التي تُجرى بواسطة أعضاء أخذت من أشخاص متوفين دماغيًا، وتوقفت قلوبهم عن النبض.ولكن، غالبًا ما يتلف الكبد المأخوذ من هؤلاء المتبرِّعين بسبب انقطاع التروية الدموية عنه.

إجراء زراعة الكبد يجري أولًا استئصال الكبد المتضرر من خلال شق جراحي في البطن، ثم يجري وصل الكبد الجديد مع الأوعية الدموية والأقنية الصفراوية للمريض المُتلقي.عادة، ما تستدعي العملية إجراء نقل دم للمريض. تستمر العملية حوالى 4.5 ساعة أو أكثر، ويضطر المريض للبقاء في المستشفى لمدة تتراوح بين 7-12 يوم. يبدأ إعطاء المريض الأدوية التي تُثبط الجهاز المناعي (كابتات المناعة) بما في ذلك الستيرويدات القشرية، في نفس يوم إجراء الزراعة.يمكن لهذه الأدوية أن تساعد في تقليل خطر رفض الكبد المزروع في جسم المُتلقي.يتطلب زرع الكبد جرعات أقل من مثبطات المناعة، بالمقارنة مع عمليات زرع أعضاء أخرى.