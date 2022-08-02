زراعة الكبد هي الاستئصال الجراحي لكبد سليم أو أحيانًا جزء من كبد سليم من شخصٍ حيٍّ ومن ثمَّ نقله إلى شخص يعاني من فشل كبدي.
(انظُر أيضًا لمحة عامة عن الزرع.)
تُعد زراعة الكبد النوع الثاني الأكثر شُيُوعًا من عمليات زرع الأعضاء.تُعد زراعة الكبد الخيار الوحيد المتبقي أمام الأشخاص المصابين بفشل وظائف الكبد.
يمكن الحصول على كبد كامل فقط من مُتبرع متوفى، أما المتبرع الحي فيمكن أن يتبرع بجزء من كبده فقط.يمكن تخزين الكبد المتبرع به لمدة تصل إلى 18 ساعة.
يموت الكثير من الأشخاص في انتظار الحصول على كبد مناسب، ويبقى ما نسبته 86-90٪ من أشخاص زراعة الكبد على قيد الحياة لمدة سنة واحدة على الأقل
بعد سنة واحدة تكون النسبة: 90 إلى 95٪
وبعد 3 سنوات تصبح النسبة: 80 إلى 85%
وبعد 5 سنوات تصبح النسبة: حوالى 75٪
معظم المتلقين هم الأشخاص الذين تضرر الكبد لديهم بسبب تليف الكبد (حيث تحل أنسجة متندبة مكان أنسجة الكبد الطبيعية)، وغالبا ما يكون ذلك بسبب العدوى بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي.تتضمن الأَسبَاب الأخرى لزراعة الكبد كلاً من التهاب الأقنية الصفراوية المُصلِّب الأولي primary sclerosing cholangitis (تندب في الأقنية الصفراوية يُفضي إلى تليف الكبد)، واضطرابات الكبد المناعية الذاتية، وفي الأطفال، التخريب الجزئي أو الكامل للأقنية الصفراوية (رتق القناة الصفراوية biliary atresia) واضطرابات التمثيل الغذائي.
لا يمكن للمرضى الذين تضرر الكبد لديهم بسبب اضطراب استعمال الكحول تلقي كبد بديل إلا إذا توقفوا عن تناول الكحول.تُجرى زراعة الكبد أيضًا لبعض الأشخاص الذين يعانون من حالة غير متقدمة كثيرًا من سرطان الكبد.
على الرغم من أن التهاب الكبد سي واضطرابات المناعة الذاتية تميل إلى أن تتكرر في الكبد المزروع، إلا أن فرص البقاء على قيد الحياة لا تزال جيدة.
يخضع كل من المتبرعين والمتلقين لتحري ما قبل الزرع.يُجرى هذا الفحص للتأكد من أن العضو سليم بما فيه الكفاية لإجراء عملية الزرع، وأن المتلقي لا يعاني من أية حالات طبية تمنع إجراء عملية الزرع.
المتبرِّعين
تؤخذ جميع أعضاء الكبد المتبرع بها من أشخاص متوفين دماغيًا، ولكن قلوبهم لا تزال تنبض.ينبغي أن تتطابق الزمرة الدموية وحجم القلب بين المتبرع والمتلقي.لا تتطابق الزمرة النسيجية دائمًا بين المتبرع والمُتلقي.
قد تُجرى بعض عمليات زراعة الكبد بواسطة أعضاء مأخوذة من متبرعين أحياء، يقدمون جزءًا من الكبد، وهو أمر ممكن لأن مجرد وجود جزء من كبد سليم يعد كافيًا.كما إن هنالك عددًا قليلًا من عمليات الزرع التي تُجرى بواسطة أعضاء أخذت من أشخاص متوفين دماغيًا، وتوقفت قلوبهم عن النبض.ولكن، غالبًا ما يتلف الكبد المأخوذ من هؤلاء المتبرِّعين بسبب انقطاع التروية الدموية عنه.
إجراء زراعة الكبد
يجري أولًا استئصال الكبد المتضرر من خلال شق جراحي في البطن، ثم يجري وصل الكبد الجديد مع الأوعية الدموية والأقنية الصفراوية للمريض المُتلقي.عادة، ما تستدعي العملية إجراء نقل دم للمريض.
تستمر العملية حوالى 4.5 ساعة أو أكثر، ويضطر المريض للبقاء في المستشفى لمدة تتراوح بين 7-12 يوم.
يبدأ إعطاء المريض الأدوية التي تُثبط الجهاز المناعي (كابتات المناعة) بما في ذلك الستيرويدات القشرية، في نفس يوم إجراء الزراعة.يمكن لهذه الأدوية أن تساعد في تقليل خطر رفض الكبد المزروع في جسم المُتلقي.يتطلب زرع الكبد جرعات أقل من مثبطات المناعة، بالمقارنة مع عمليات زرع أعضاء أخرى.
مضاعفات زراعة الكبد
يمكن لعملية زراعة الكبد أن تُسبب مُضَاعَفات مختلفة.
الرفض
حتى إذا كانت الزمرة النسيجية للأعضاء المزروعة متطابقة بشكل وثيق مع الزمرة النسيجية للمريض، فإن جسم المُتلقي يرفض الأعضاء المزروعة عادة ما لم تتخذ تدابير لمنع هذا الرفض، على العكس من عملية نقل الدم.ينجم الرفض عن هجوم الجهاز المناعي للشخص المُتلقي على العضو المزروع، والذي يتعرف عليه الجهاز المناعي على أنه مادة أجنبية.يمكن أن يكون الرفض خفيفًا وسهل التحكم به، أو شديدًا، ممَّا يؤدِّي إلى تخريب العضو المزروع.
عادةً ما يكون رفض الكبد المزروع أقل شدة بالمقارنة مع حالات رفض أعضاء أخرى، مثل الكلى والقلب.ولكن، من الضروري أخذ كابتات مناعة بعد عملية الزرع.
إذا أصيب المريض المُتلقي بتضخم الكبد، أو الغثيان، أو الألم، أو الحمى، أو اليرقان، أو اضطراب وظيفة الكبد (تُشخص عن طريق اختبارات الدم)، فيمكن للطبيب تحري الأمر عن طريق أخذ خزعة باستخدام إبرة وفحصها مخبريًا.تساعد نتائج اختبار الخزعة على تحديد ما إذا كان الجسم قد رفض الكبد المزروع، وما إذا كان من الضروري تعديل العلاج المثبط للمناعة.
قد يكون من الممكن علاج الرفض باستخدام بالستيرويدات القشرية، أو غيرها من كابتات المناعة إذا لم تكن الستيرويدات القشرية فعالة (مثل الغلُوبُولين المُضاد للمفاويات antithymocyte globulin).وفي حال فشل جميع الأدوية في السيطرة على رفض الكبد المزروع، فقد يعمد الأطباء إلى زراعة كبد جديد، إن كان متوفرًا.
التهاب الكبد
غالبًا ما يكون السبب لزراعة الكبد هو تليف الكبد بسبب التهاب الكبد الفيروسي.كما إن مثبطات المناعة، الضرورية في منع رفض الكبد المزروع، تجعل الجسم أقل قدرة على الدفاع عن نفسه ضد العدوى.ونتيجة لذلك، تتكرر التهابات الكبد B أو C لدى جميع مرضى زراعة الكبد تقريبًا.ومع ذلك ، فإن الأدوية المضادة للفيروسات تكون فعالة في علاج التهاب الكبد الذي يحدث عند متلقي زراعة الكبد.
المُضَاعَفات الأخرى
قد تحدث بعض مُضَاعَفات زراعة الكبد في غضون شهرين.على سبيل المثال، قد تتعظل وظيفة الكبد، أو تسد الجلطات الدموية الأوعية الدموية المتجهة إلى الكبد أو الصادرة عنه، أو قد تتسرب العصارة الصفراء bile من الأقنية الصفراوية.عادةً ما تُسبب المضاعفات التي تحدث مباشرةً بعد الزرع الحمى، وانخفاض ضغط الدم، وظهور نتائج غير طبيعية في الاختبارت المُجراة لتقييم الكبد.
في وقت لاحق، يكون الاختلاط الأكثر شيوعًا هو التندب وتضيق الأقنية الصفراوية.يمكن لهذا الاضطراب أن يُسبب اليرقان، وتحول لون البول إلى اللون الداكن، وتحول لون البراز إلى اللون الفاتح، وحكة معممة في جميع أنحاء الجسم.قد يكون من الممكن أحيانًا إعادة فتح الأقنية الصفراوية المتضيقة، ولكن غالبًا ما يكون من الضروري إعادة زرع كبد جديد.