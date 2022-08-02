تنطوي عملية زراعة القلب على نزع قلب سليم من جسد شخص متوفى ومن ثم نقله إلى جسد شخص يعاني من اضطراب قلبي شديد لم يعد من الممكن علاجه بفعالية سواءً بشكل دوائي أو جراحي.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن الزرع.)

تقتصر عمليات زراعة القلب على الأشخاص الذين يعانون واحدًا من الاضطرابات التالية عند فشل المعالجات الدوائية أو الجراحية الأخرى:

لا يمكن إجراء زراعة القلب بمفردها إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط دم رئوي شديد (ارتفاع ضغط الدم في شرايين الرئتين) لا يستجيب للعلاج الدوائي.ومن المرجَّح أن يكون هؤلاء الأشخاص مرشحين لعملية زرع القلب والرئة معًا.

يمكن في بعض المراكز الطبية استخدام قلوب اصطناعية تحافظ على حياة الشخص لبضعة أسابيع أو أشهر ريثما يجري العثور على قلب مناسب للزراعة.كما يمكن استعمال قلوب اصطناعية قابلة للزرع (تُسمى الأجهزة المُساعدة للبطين أو اختصارًا VADs) والتي يمكنها ضخ الدم إلى أنحاء الجسم لمساعدة الأشخاص ريثما يجري العثور على قلب مناسب للزراعة أو تستعمل عند الأشخاص غير المرشحين لزراعة القلب.تُستخدم هذه الأجهزة بشكل متزايد كبدائل طويلة الأجل.وبالنتيجة، فقد تقلصت الحاجة نوعًا ما لإجراء زراعة القلب.

الجهاز المساعد البطيني الأيسر فيديو

تنجح عمليات زراعة القلب في 95% من الحالات في تحسين حياة الشخص بشكل جوهري، بحيث يصبح قادرًا على ممارسة التمارين الرياضية والقيام بالنشاطات المختلفة أفضل مما كان يقوم بها قبل عملية زراعة القلب.كما يعود 70% من المرضى إلى أعمالهم ووظائفهم بدوام كامل.وينجح حوالى 85-90% من مرضى زراعة القلب في البقاء على قيد الحياة لسنة واحدة على الأقل.

المتبرِّعين تؤخذ جميع القلوب المُستخدمة في زراعة القلب من متبرعين توفوا مؤخرًا.ينبغي أن يكون عمر المتبرع أقل من 60 عامًا، ولا يعاني من أمراض قلبية تاجية أو غيرها من أمراض القلب.ينبغي أن تتطابق الزمرة الدموية وحجم القلب بين المتبرع والمتلقي. ينبغي زراعة القلب المُتبرّع به في غضون 4-6 ساعات.

إجراء زراعة القلب يخضع كل من المتبرعين والمتلقين لتحري ما قبل الزرع.يُجرى هذا الفحص للتأكد من أن العضو سليم بما فيه الكفاية لإجراء عملية الزرع، وأن المتلقي لا يعاني من أية حالات طبية تمنع إجراء عملية الزرع. يُجرى أولًا شق جراحي في الصدر يُستأصل عبره معظم أجزاء القلب المُتضرر، ولكن يُبقي الأطباء على إحدى حجرات القلب (أحد الأذينين).بعد ذلك يقوم الأطباء بوضع القلب المُتبرع به مكان القلب المُستأصل. يستغرق الإجراء ما بين 3 إلى 5 ساعات.غالبًا ما تتطلب العملية بقاء المريض في المستشفى لمدة تتراوح بين 7-14 يومًا. يبدأ الأطباء بإعطاء المريض الأدوية التي تُثبط الجهاز المناعي (كابتات المناعة) بما في ذلك الستيرويدات القشرية، في نفس يوم إجراء العمل الجراحي.يمكن لهذه الأدوية أن تساعد في تقليل خطر رفض القلب المزروع في جسم المُتلقي.