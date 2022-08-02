زرع الخلايا الجذعية هو إزالة الخلايا الجذعية (خلايا غير متمايزة) من شخص سليم وحقنها في شخص يعاني من اضطراب دموي خطير.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الزرع).

الخلايا الجذعية هي خلايا غير متخصصة يمكن من خلالها إنتاج خلايا أخرى أكثر تخصصًا.ويمكن الحصول على الخلايا الجذعية من

الدم المأخوذ من الوريد

نقي العَظم (زراعة نقي العظم)

دم الحبل السري للطفل بعد ولادته (يُتبرّع به من قبل أمه)

يُفضل الدَّم على نقي العِظام كمصدر للخلايا الجذعية، لأن الإجراء أقل بضعًا، كما إن تعداد كريات الدم يعود إلى مستواه الطبيعي بسرعة أكبر.عادةً ما تُستخدم الخلايا الجذعية من الحبل السري عند الأطفال فقط، لأن دم الحبل السري لا يحتوي على ما يكفي من الخلايا الجذعية لاستخدامها عند البالغين.

ما هي الخلايا الجذعية؟

على الرغم من أن الخلايا الجذعية يمكنها من الناحية النظرية أن تتحول إلى أي نوع آخر من الخلايا، إلا أنه من الناحية العملية، يجري استخدام زراعة الخلايا الجذعية بشكل رئيسي كجزء من علاج اضطرابات الدم مثل ابيضاض الدم، وأنواع معينة من اللمفومة (بما في ذلك لِمفومَة هُودجكِين)، وفقر الدَّم اللاتنسُّجي، والثلاسيميا، وفقر الدم المنجلي.في بعض الأحيان، تُستخدم زراعة الخلايا الجذعية في حالات اضطرابات الاستقلاب الغذائي أو عوز المناعة الخلقية (مثل داء الورم الحبيبي المزمن).

قد يُجرى زرع الخلايا الجذعية أيضًا عند الأشخاص الذين يعالجون من حالات سرطانية معينة باستخدام جرعات كيميائية أو إشعاعية عالية.يمكن لبعض هذه المُعالجَات أن تخرِّب نِقي العَظم، والذي ينتج الخلايا الجذعية.يمكن في بعض الأحيان اللجوء إلى زرع الخلايا الجذعية من أجل استبدال خلايا نقي العظام التي تخربت بفعل علاج السرطانات ضمن الأعضاء، مثل سرطان الثدي أو الورم الأرومي العصبي (وهو حالة سرطانية شائعة عند الأطفال تتطور من النسيج العصبي).ويعكف الأطباء على تحري كيفية استخدام الخلايا الجذعية

يشفى حوالى 30-40% من الأشخاص المصابين بالورم اللمفي (اللمفوما) و20-50% من الأشخاص المصابين بابيضاض الدم (اللوكيميا) بشكل كامل بعد المعالجات، بما فيها المعالجة بزرع الخلايا الجذعية.يساعد هذا الإجراء في إطالة أمد الحياة عند الأشخاص الذين يعانون من الورم النخاعي المتعدد multiple myeloma.ولكنه يكون أقل فعالية عند علاج سرطان الثدي.

إجراء زراعة الخلايا الجذعية يمكن للخلايا الجذعية أن تكون مأخوذة من الشخص نفسه (زرع ذاتي autologous transplantation)

مأخوذة من متبرع (زرع خيفي allogeneic transplantation) إذا استخدمت خلايا من الشخص نفسه من أجل علاج السرطان، فينبغي جمع الخلايا الجذعية قبل المُعالجة الكِيميائيَّة أو الشعاعيَّة، لأن تلك العلاجات قد تُلحق الضرر بالخلايا الجذعية.يجري حقن الخلايا مَرَّةً أخرى في الجسم بعد العلاج. أما إذا جرى أخذ الخلايا الجذعية من متبرع، فينبغي إعطاء المريض أدوية لتَثبيط الجهاز المناعي (كابتات مناعة) قبل زرع الخلايا الجذعية. إذا كان الهدف من الخلايا الجذعية هو استبدال الخلايا التي تشكل الدَّم في نقِي عظم المُتلقي، فيُعطى الشخص مجموعة من الأدوية والمُعالجَات الشعاعية للقضاء على خلايا نقِي العِظام التي تمنع الخلايا المزروعة من البقاء حيّة. زراعة الخلايا الجذعية الذاتية فيديو العلاج بالخلايا الجذعية الخيفي... فيديو

الخلايا الجذعية من الدم يمكن الحصول على الخلايا الجذعية من الدم عند البالغين في العيادات الخارجية (دون الحاجة للتنويم في المستشفى).في البداية، وقبل بضعة أيام من الحصول على الخلايا الجذعية، يُعطى المُتبرِّع دواءً يحفز نقِي العِظام على تحرير المزيد من الخلايا الجذعية في مجرى الدم.بعد ذلك يجري سحب الدم بواسطة قثطرة يجري إدخالها في إحدى الذراع، ومن ثم تدويره في آلة خاصة تستخلص منه الخلايا الجذعية.تُعاد كمية الدَّم المتبقية إلى المتبرع من خلال القَثطَرة المُدخلة في الذراع الأخرى.عادةً ما يتطلب الأمر إجراء ست جلسات، تتراوح مدة كل جلسة منها 2-4 ساعات على مدى عدة أيام، حتى الحصول على كمية كافية من الخلايا الجذعية.يمكن الحفاظ على الخلايا الجذعية لاستخدامها لاحقًا عن طريق تجميدها.يمكن أيضًا الحصول على الخلايا الجذعية من الحبل السري للطفل بعد الولادة وتجميدها لاستخدامها في المستقبل.

الخلايا الجذعية من نقي العَظم لزراعة نقي العظام، ينبغي في البداية تخدير المُتبرع تخديرًا عامًا أو موضعيًا.ثم يقوم الأطباء بإزالة النقي من عظم الورك عند المتبرع بواسطة إبرة.يستغرق أخذ نِقي العَظم حوالى ساعة واحدة.

إلى المُتلقي يجري حقن الخلايا الجذعية في وريد المتلقي على مدى ساعة إلى ساعتين.تهاجر الخلايا الجذعية المحقونة إلى عظم المُتلقي، وتبدأ بالانقسام والتكاثر وإنتاج الكريات الدموية.

بعد زرع الخلايا الجذعية تُعطى أدوية للمريض بعد زرع الخلايا الجذعية، وذلك للوقاية من حدوث مُضَاعَفات (انظر أدناه). عادة ما يمكث المريض في المستشفى لمدة تتراوح بين شهر إلى شهرين. بعد الخروج من المستشفى، ينبغي على المريض إجراء زيارات متابعة للطبيب وفق مواعيد منتظمة.يحتاج معظم الأشخاص إلى سنة على الأقل للتعافي.