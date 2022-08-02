زراعة الأنسجة الأخرى

تُعد الطعوم الجلدية إحدى أشكال زراعة الأعضاء.يمكن استخدام الطعوم الجلدية عند الأشخاص الذين فقدوا مساحات واسعة من الجلد، بسبب حروق شديدة على سبيل المثال.تكون النسبة الأعلى لنجاح الطعوم الجلدية عند أخذ جلد سليم من إحدى مناطق جسم الشخص وزرعه في منطقة أخرى من الجسم نفسه.أما عند تعذر هذا الخيار، فيؤخذ الجلد من شخص آخر متبرع متوفى أو حتى من الحيوانات (مثل الخنازير)، أو قد يُستخدم جلد اصطناعي كتدبير مؤقَّت.تدوم مثل هذه الطعوم لوقت قصير فقط، ولكنها توفر بعض الحماية المؤقتة للمريض ريثما ينمو لديه جلد طبيعي ويُستخدم كطعم ذاتي.

يمكن زيادة مساحة الجلد المُتاح لإجراء الطعوم عن طريق تنمية أجزاء صغيرة من جلد الشخص في وسط مخبري أو عن طريق إجراء شقوق صغيرة في الطعم الجلدي بحيث يمكن تمطيطه لتغطيه مساحة أوسع.