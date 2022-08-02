زراعة الأمعاء الدقيقة

قد يكون من الممكن زرع الأمعاء الدقيقة وحدها أو مع أعضاء أخرى، مثل الكبد، و/أو المعدة، أو/و البنكرياس.يمكن لهذه الإجراءات أن تكون معقدة جدًّا.

يقوم الجراح بإزالة الجزء المصاب من الأمعاء الدقيقة للمريض، ويستبدله بجزء سليم من الأمعاء الدقيقة للمتبرع.يجري وصل الأوعية الدموية للمريض بالأمعاء الجديدة، ووصل الأمعاء بالمسار الهضمي.

كما يجري وصل جزء من الأمعاء الدقيقة الجديدة إلى فتحة في الجدار البطني (الفغر اللفائفي ileostomy).تكن هذه الفتحة الأطباء من مراقبة مدى نجاح عملية الزرع، وتحري أية مشاكل.عادةً ما يكون من الممكن إغلاق الفتحة بعد فترة من الزمن.عند وجود الفغر اللفائفي، فإن الجسم يُصرف الفضلات عن طريق هذه الفتحة إلى كيس بلاستيكي.