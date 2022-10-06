ويوجد نمطان رئيسيَّان من كثرة الخلايا البدينة:

كثرة الخلايا البدينة الجلدي (يحدث بشكل رئيسي في الجلد)

كثرة الخلايا البدينة الجهازي (يُصيب الأعضاء الأخرى غير الجلد)

عادة ما يحدث اضطراب كثرة الخلايا البدينة الجلدي عند الأطفال.قد تتراكم الخلايا البدينة فقط ككتلة واحدة في الجلد (mastocytoma)، وعادة قبل عمر 6 أشهر.وفي حالات أكثر شيوعًا، قد تتجمع الخلايا البدينة في العديد من مناطق الجلد، وتُشكل بقعًا بنية حمراء صغيرة أو انتفاخات (تحدبات bumps) (تسمى الشرى الصباغي urticaria pigmentosa).يمكن في حالات نادرة أن يتفاقم الشرى الصباغي إلى اضطراب كثرة الخلايا البدينة الجهازي عند الأطفال، ولكن قد يحدث ذلك بمعدلات أعلى عند البالغين.

عادةً ما يحدث اضطراب كثرة الخلايا البدينة الجهازي عند البالغين.تتجمع الخلايا البدينة عادةً في نِقي العَظم (حيث يَجرِي إنتاج خلايا الدم)كثيرًا ما تتراكم الخلايا البدينة في الجلد، والمعدة، والأمعاء، والكبد، والطحال، والعُقَد اللِّمفِية.قد تستمر الأجهزة في العمل، مع خلل بسيط فيها.ولكن إذا تراكمت الكثير من الخلايا البدينة في نِقي العَظم، فقد يَجرِي إنتاج القليل فقط من كريات الدم، وقد تَحدُثَ اضطرابات دم خطيرة، مثل سرطان الدم.وإذا تراكمت الكثير من الخلايا البدينة في الأعضاء، فسوف يتعطل عمل تلك الأعضاء.يمكن للمشاكل الناتجة عن ذلك أن تكون مهددة للحياة.

صور الشرى الصباغي الشرى الصباغي (عند الرضع) تُظهر هذه الصورة تحدبات بنية محمرة تغطي جسم طفل رضيع مُصاب بكثرة الخلايا البدينة mastocytosis. © Springer Science+Business Media الشرى الصباغي (عند الأطفال) تُظهر هذه الصورة بقع بنية محمرة على ظهر طفل بعمر المردسة © Springer Science+Business Media الشرى الصباغي (في الساق) تتحول هذه البقع المصطبغة باللون الأصفر إلى البني المحمر إلى شرى عند فركها، مما يُشير إلى إصابة جهازية بكثرة الخلايا البدينة. ... قراءة المزيد © Springer Science+Business Media الشرى الصباغي (في الصدر) قد يحدث الشرى الصباغي كتحدبات حمراء على الجلد. © Springer Science+Business Media الشرى الصباغي في كثرة الخلايا البدينة، قد تتشكل بقع صغيرة بنية مُحمرّة أو تحدبات على الجلد (يُطلق عليها اسم الشرى الصباغي). By permission of the publisher.From Joe E, Soter N.In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, edited by I Freedberg, IM Freedberg, and MR Sanchez.Philadelphia, Current Medicine, 2001. الشرى الصباغي (عند الرضع) تُظهر هذه الصورة تحدبات بنية محمرة تغطي جسم طفل رضيع مُصاب بكثرة الخلايا البدينة mastocytosis. © Springer Science+Business Media الشرى الصباغي (عند الأطفال) تُظهر هذه الصورة بقع بنية محمرة على ظهر طفل بعمر المردسة © Springer Science+Business Media الشرى الصباغي (في الساق) تتحول هذه البقع المصطبغة باللون الأصفر إلى البني المحمر إلى شرى عند فركها، مما يُشير إلى إصابة جهازية بكثرة الخلايا البدينة. ... قراءة المزيد © Springer Science+Business Media الشرى الصباغي (في الصدر) قد يحدث الشرى الصباغي كتحدبات حمراء على الجلد. © Springer Science+Business Media الشرى الصباغي في كثرة الخلايا البدينة، قد تتشكل بقع صغيرة بنية مُحمرّة أو تحدبات على الجلد (يُطلق عليها اسم الشرى الصباغي). By permission of the publisher.From Joe E, Soter N.In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, edited by I Freedberg, IM Freedberg, and MR Sanchez.Philadelphia, Current Medicine, 2001.

تحدث مُتلازمة تنشيط الخلايا البدينة (Mast cell activation syndrome- MCAS) عندما تصبح الخلايا البدينة مفرطة النشاط وتحرر محتوياتها، التي تشتمل على الهستامين وغيره من المواد التي تُسبِّب أعراض الالتهاب والحساسية.وهكذا، فإن متلازمة تنشيط الخلايا البدينة، وبخلاف كثرة الخلايا البدينة، لا تنجم عن تراكم الخلايا البدينة الزائدة في الجلد والأنسجة الأخرى.ولكن، يمكن للأَعرَاض أن تتشابه مع تلك الناجمة عن كثرة الخلايا البدينة.وقد تنطوي على تسرع ضربات القلب، والإغماء، والشرى، واحمرار الوجه، والغثيان، والقيء، والتشوش الذهني.قَد تحدث الأعراضُ بشكلٍ متكرر ومفاجئٍ.ينبغي تشخيص متلازمة تنشيط الخلايا البدينة استنادًا إلى الأعراض المميزة، ونتائج الاختبارات المعملية، وتراجع الأعراض كاستجابة لعلاج متلازمة تنشيط الخلايا البدينة.يُعالج الأشخاص عادةً بمضادَّات الهيستامين، ومثبطات الليكوترين، ومثبتات الخلايا البدينة.من غير الواضح ما إذا كانت متلازمة تنشيط الخلايا البدينة تتفاقم إلى كثرة الخلايا البدينة.