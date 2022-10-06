الحساسية المُستمرة على مدار السنة

البخاخات الأنفية الحاوية على الستيرويدات القشرية

مضادَّات الهيستامين

مزيلات الاحتقان

العلاج المناعي بالمُستأرجات في بعض الأحيان

الجراحة في بعض الأحيان، بالنسبة للسلائل (البوليبات) الأنفية

يُعد تجنب مُهيحات الحساسية الطريقة الأمثل للعلاج والوقاية من الحساسية.

يكون العلاج الدوائي للحساسية الحولية مشابهًا للعلاج الدوائي للحساسية الموسمية.ويشمل على بخاخات الأنف الحاوية على الستيرويدات القشرية، ومضادَّات الهيستامين، ومزيلات الاحتقان.

عادةً ما تكون بخاخات الأنف الحاوية على الستيرويدات القشرية فعالة جدًّا، وينبغي استخدامها أولاً.تكون الآثار الجانبية لمعظم هذه البخاخات محدودة، على الرغم من أنها قد تسبب النزف والألم في الأنف.

يمكن استخدام مضادَّات الهيستامين التي تؤخذ عن طريق الفم أو تكون بشكل بخاخات أنفية، وذلك بدلًا بخاخات الأنف الحاوية على الستيرويدات القشرية أو بالإضافة لها.غالبًا ما تُستخدم مضادَّات الهيستامين مع مزيلات الاحتقان، مثل السودوإيفيدرين pseudoephedrine، وتؤخذ عن طريق الفم.

كما تتوفر العديد من المشاركات الدوائية بين مضادَّات الهيستامين ومزيلات الاحتقان، وتكون بشكل أقراص يمكن صرفها دون الحاجة إلى وصفة طبية.ولكن، ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدَّم عدم استخدام مُزيلات الاحتقان إلا إذا أوصى الطبيب بذلك، وتحت مراقبته.كما ينبغي عدم الجمع بين مثبطات أوكسيداز أحادي الأمين (نوع من مضادَّات الاكتئاب) ودواء يحتوي على مشاركة دوائية بين مضادَّات الهيستامين ومزيلات الاحتقان.ينبغي عدم إعطاء المشاركة الدوائية المضادة للهيستامين والمضادة للاحتقان للأطفال الصغار.

قد تترك مضادَّات الهيستامين آثارًا جانبية، وخاصة التأثيرات المضادَّة للفعل الكوليني anticholinergic effects.وتشمل الآثار المُضادَّة للفعل الكوليني كلًا من النعاس، وجفاف الفم، وعدم وضوح الرؤية، والإمساك، وصعوبة في التبول، والتَّخليط الذهنِي، وخفة الرأس.

كما تتوفر مزيلات الاحتقان بشكل قطرات أنفية أو بخاخات، ويمكن صرفها دون الحاجة لوصفة طبية.لا ينبغي استخدام مزيلات الاحتقان لأكثر من بضعة أيام، وذلك لأن استخدامها بشكل مستمر لمدة أسبوع أو أكثر قد يؤدي إلى تفاقم أو إطالة أمد احتقان الأنف (تأثير ارتدادي) وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى الاحتقان المزمن.

تميل الآثار الجانبية إلى أن تكون أقل عددًا وشدةً عند استخدام البخاخات الأنفية، وذلك بالمقارنة مع الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم.

يمكن لأدوية أخرى أن تكون مفيدة أحيانًا.يتوفر الكرومولين (أحد مثبتات الخلايا البدينة) بشكل رذاذ أنفي، ويمكن أن يساعد في تخفيف سيلان الأنف، ولكن صرفه يحتاج إلى وصفة طبية.ولكي يكون فعالاً، ينبغي استخدامه بانتظام.

قد يكون من المفيد استخدام أزيلاستين (مضادَّات هيستامين ومثبت للخلايا البدينة) و إبراتروبيوم (دواء يثبط الأستيل كولين)، وكلاهما يكون بشكل بخاخ أنفي لا يمكن صرفه إلا بموجب وصفة طبية.ولكن قد يكون لهذه الأدوية آثار مضادَّة للفعل الكوليني مماثلة لتلك الناجمة عن مضادَّات الهيستامين التي تؤخذ عن طريق الفم، وخاصة النعاس.

يساعد دواء مونتيلوكاست، وهو مثبط ليوكوترين لا يمكن صرفه إلا بموجب وفة طبية، على تخفيف الالتهاب وسيلان الأنف.يُفضل استخدامها فقط عندما تكون العلاجات الأخرى غير فعالة.تنطوي الآثار الجانبية المحتملة على التخليط الذهني، والقلق، والاكتئاب، وحركات العضلات غير الطبيعية.

يساعد غسل الجيوب بانتظام بواسطة الماء الدافئ والملح (محلول ملحي) على حل المخاط والتخلص منه وترطيب بطانة الأنف.تسمى هذه التقنية بغسل الجيوب sinus irrigation.

إذا لم تُجدِ هذه المُعالجَات نفعًا، فيمكن تناول الستيروئيدات القشرية عن طريق الفم أو عن طريق الحقن لفترة قصيرة (لمدة تقل عن 10 أيام عادةً).أما إذا أخذت الستيرويدات القشرية عن طريق الفم أو بواسطة الحقن لفترة طويلة، فقد تترك آثارًا جانبية خطيرة.

العلاج المناعي بالمُستأرجات (إزالة الحساسية) إذا كانت المُعالجَات الأخرى غير فعالة، فقد يعود العلاج المناعي بالمُستأرجات بالفائدة على بعض الأشخاص. إزالة الحساسية هي محاولة لتدريب الجهاز المناعي للشخص على عدم الاستجابة لمسببات الحساسية.يُعطى الشخص جرعات أكبر تدريجيًا من المادة المسببة للحساسية.تكون الجرعة الأولى صغيرة جدًا بحيث لا تسبب ردة فعل لدى الشخص المُصاب بالحساسية.إلا أن الجرعة الصغيرة تبدأ بجعل الجهاز المناعي للشخص مُعتادًا على المواد المسببة للحساسية.ثم تجري زيادة الجرعة تدريجيًا.وتكون كل زيادة صغيرة جدًّا بحيث لا يستجيب الجهاز المناعي لها.تجري زيادة الجرعة إلى أن لا يستجيب الشخص لنفس الكمية من المواد المسببة للحساسية التي سببت الأعراض في السابق. يُستطب العلاج المناعي في الحالات التالية: عندما تكون الأَعرَاض شديدة

عندما لا يمكن تجنب مسببات الحساسية

عندما لا تُجدي الأدوية المُستخدمة عادة في علاج التهاب الأنف التحسُّسي أو التهاب الملتحمة التحسسي في السيطرة على الأَعرَاض ينطوي العلاج المناعي للحساسية على مدار السنة على إعطاء جرعات متزايدة تدريجيًا من المواد المسببة للحساسية تحت اللسان أو حقنها في الجلد.وبما أن إزالة الحساسية تسبب في بعض الأحيان تفاعلات تأقية خطيرة، فينبغي على الشخص البقاء في عيادَة الطَّبيب لمدة لا تقل عن 30 دقيقة بعد إعطاء الحقنة.إذا لم تظهر لديهم ردة فعل بعد الجرعة الأولى، فيمكنهم أخذ جرعات لاحقة في المنزل. ينبغي أن يبدأ العلاج المناعي لحمى القش بعد انتهاء موسم غبار الطلع، وذلك بهدف التحضير للموسم التالي.حيث إن البدء بالعلاج المناعي في أثناء موسم غبار الطلع يؤدي إلى تأثيرات جانبية أكبر، وذلك لأن المواد المسببة لحساسية غبار الطلع تكون قد حفزت الجهاز المناعي مسبقاً.يكون العلاج المناعي أكثر فعالية عندما يستمر على مدار السنة.