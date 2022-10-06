تنجم الحساسية الموسمية seasonal allergies عن التعرض للمواد المحمولة جوًا (مثل غبار الطلع) التي تظهر فقط في أوقات معينة من السنة.

تُسبب الحساسية الموسمية حكة في الجلد، وسيلانًا أنفيًا، وعُطاسًا، وفي بعض الأحيان حكة واحمرار في العينين وسيلان الدموع منهما.

يمكن للطبيب عادة تشخيص هذه الحساسية عند ظهور أعراض نموذجية (مثل سيلان الأنف، والحكة في الأنف، والحكة في العينين) وذلك في أثناء موسم معين.

تساعد بخاخات الأنف الحاوية على الستيرويدات القشرية ومضادَّات الهيستامين ومزيلات الاحتقان على تخفيف الأَعرَاض.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن ردات الفعل التحسسية.)

تُعد الحساسية الموسمية حالة شائعة، وتُسمى أيضًا بحمى القش hay fever.وتحدث الحساسية الموسمية فقط في أوقات معينة من السنة، ولا سيما في الربيع أو الصيف أو الخريف، وذلك بحسب المادة التي يتحسس منها الشخص.وتظهر الأَعرَاض بشكلٍ رَئيسيَ في الغشاء المبطن للأنف، ممَّا يَتسبَّب في التهاب الأنف التحسُّسي allergic rhinitis، أو الغشاء المبطن للأجفان والمغطي لبياض العينين (الملتحمة)، مما يؤدِّي إلى التهاب الملتحمة التحسُّسي allergic conjunctivitis.

يُعد مصطلح حمى القش مضللًا على نحو ما، وذلك لأن الأَعرَاض لا تحدث في فصل الصيف فقط (عندما يَجرِي جمع القش في العادة) بل قد تحدث في أي فصل، كما إنها لا تشمل الحمى.حمى القش هي ردة فعل تجاه غبار الطلع والأعشاب.وتتباين مستويات غبار الطلع المُسبب لحمى القش بحسب الموسم:

الربيع: الأشجار عادةً (مثل البلوط، والدردار (elm)، والنغت (alder)، والتامول (birch)، والزان (beech)، والحور (poplar)، والخصيفية (ash)، والزيتون)

الصيف: الأعشاب (مثل البرمودا، والتيموثي، وعشب الربيع الحلو، والأوركارد، وعشب جونسون) والأعشاب الضارة (مثل الشوك الروسي والبلانتين الإنجليزي)

الخريف: عشبة الرجيد

كما تتباين مواسم الطلع في أجزاء البلد الواحد بتباين الفصول.ففي غرب الولايات المتحدة، يُعَدّ الأرز الجبلي (العرعر) أحد المصادر الرئيسية لغبار الطلع الشجري، ابتداءً من شهر كانون الأول/ديسمبر وحتإلى آذار / مارس.أما في مناطق الجنوب الغربي القاحلة، فتلوث الأعشاب الجو لمدة أطول بكثير، وفي الخريف، يمكن أن لغبار الطلع الناجم عن الأعشاب الضارة، مثل الدغل العشبي والشوك الروسي أن يُسبب حمى القش.قد يتحسس الشخص لواحد أو أكثر من أنواع غبار الطلع، لذلك فقد يبدأ موسم حساسية غبار الطلع عنده من أوائل الربيع وحتى أواخر الخريف.كما تنجم الحساسية الموسمية أيضًا عن أبواغ العفونة، والتي يمكن أن تكون محمولة جوًا لفترات طويلة من الزمن في أثناء فصل الربيع والصيف والخريف.

قد يحدث التهاب الملتحمة التحسُّسي عندما تتماس المواد المحمولة جوًا، مثل غبار الطلع، مع العينين مباشرة.

أعراض الحساسية الموسمية قد تُسبب الحساسية الموسمية حكةً في الأنف، أو قبة الحنك، أو مؤخرة الحلق، أو العين.يمكن للحكة أن تبدأ تدريجيًا أو بشكل مفاجئ.يحدث السَّيَلان الأنفي، ممَّا يؤدِّي إلى خروج مفرزات سائلة رائقة، ويمكن أن تتراكم في الأنف وتسده.يمكن لاحتقان الأنف أن يُسبب عدوى أذنية عند الأطفال.يمكن لبطانة الأنف أن تتورم وتصبح ذات لون أحمر مزرق. كما يمكن للجيوب أن تنسد أيضًا، ممَّا يسبِّب الصُّدَاع وعدوى الجيوب أحيانًا (التهاب الجيوب sinusitis).يُعد العطاس من الأعراض الشائعة. يمكن للعينين أن تدمعا، وأحيانًا بشكل كبير، وتصابان بالحكةقد يتحول بياض العينين إل اللون الأحمر، وتصبح الأجفان محمرة ومتورمة.يمكن لارتداء العدسات اللاصقة أن يزيد من تهيج العينين أكثر. تشمل الأَعرَاض الأخرى كلاً من السعال، والأزيز التنفُّسي (وخاصة عند الأشخاص الذين يعانون أيضًا من الربو) وأحيَانًا التهيج واضطرابات النوم. تتباين شدة الأَعرَاض مع تقلب فصول السنة. التهاب الأنف التحسُّسي الصورة يعاني الكثير من المصابين بالتهاب الأنف التحسسي من الربو أيضًا (الذي يؤدي إلى أزيز تنفسي)، والذي قد ينجم عن نفس مُهيجات الحساسية التي تُحفز الإصابة بالتهاب الأنف التحسُّسي والتهاب الملتحمة.

تشخيص الحساسية الموسمية تقييم الطبيب

الاختبار الجلدي أو اختبار الغلُوبُولين المناعي النوعي للمستضد في بعض الأحيان ويستند تشخيص الحساسية الموسمية إلى الأَعرَاض، ومراقبة الظروف التي تحدث فيها، أي ما إذا كانت تحدث في مواسم معينة.يمكن للمعلومات التالية أن تساعد الأطباء أيضًا على تحديد المادة المُثيرة للحساسية. لا يستدعي الأمر عادةً إجراء اختبار، ولكن في بعض الأحيان، قد يَجرِي فحص المفرزات الأنفية لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على الحمضات eosinophils (إحدى أنواع الكريَّات البيض التي تُنتج بأعداد كبيرة عند حدوث رد فعل تحسُّسي).

اختبار الحساسية يمكن لاختبارات وخز الجلد أن تساعد على تأكيد التَّشخيص وتحديد العامل المُسبب للحساسية.ولإجراء هذه الاختبارات، يَجرِي وضع قطرة من كل مُستخلص على جلد الشخص، ومن ثم وخزه بواسطة إبرة من خلال القطرة.ثم يراقب الطبيبُ المريضَ ويتحرى حدوث تفاعل الانتبار والوهيج wheal and flare reaction (تورم شاحب ومرتفع قليلًا تحيط به منطقة حمراء) يُجرى اختبار الغلوبولين المناعي النوعي للمُستضد (IgE)، وذلك في حال كانت نتائج الاختبار الجلدي غير واضحة.في هذا الاختبار، يَجرِي سحب عَيِّنَة من الدَّم وفحصها.