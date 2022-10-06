تشبه التفاعلات التأقانية anaphylactoid reactions التفاعلات التأقية anaphylactic reactions.ولكن التفاعلات التأقانية قد تحدث بعد التعرض الأول للمادة المُهيجة للحساسية، وذلك على العكس من التفاعلات التأقية التي تحدث بعد التعرض الثاني للمادة المُهيجة للحساسية.

كما أن التفاعلات التأقانية ليست ردات فعل تحسُّسية، لأنها لا تنجم عن الغلوبولين المناعي IgE (أحد أنواع الأجسام المُضادَّة التي تُساهم في ردات الفعل التحسسية).وعوضًا عن ذلك، تحدث رد فعل مباشرة بسبب المادة.

تشمل المُهيجات الأكثر شُيُوعًا للتفاعلات التأقانية كلاً مما يلي:

المواد التي تحتوي على اليود ويمكن رؤيتها على صور الأشعة السينية (عوامل التباين الظَليلَة للأشعَّة)

الأسبرين وغيره من الأدوية المُضادَّة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)

الأفيونات opioids

الأجسام المُضادَّة وحيدة النسيلة (أجسام مُضادة مُصنّعة تستهدف أجزاء معينة من الجِهاز المَناعيّ وتُثبطها)

مُمارسه الرياضة

ينبغي على الأطباء تجنب استخدام عوامل التباين على للأشعَّة عند الأشخاص الذين تظهر لديهم ردود فعل تأقانية لهذه العوامل، إن كان ذلك ممكنًا.ولكن المشكلة تكمن في أن بعض الاضطرابات لا يمكن تشخيصها دون استخدام عوامل التباين.وفي مثل هذه الحالات، يستخدم الأطباء عوامل التباين الأقل تسببًا بالتفاعلات التأقانية.بالإضافة إلى ذلك، في بعض الأحيان تُعطى الأدوية التي تمنع التفاعلات التأقانية، مثل بريدنيزون وديفنهيدرامين، قبل حقن بعض عوامل التباين.