فقد غاماغلوبولين الدَّم المرتبط بالصبغي الجنسي

تكون الغلوبولينات المناعية القادمة من الأم مسؤولة عن وقاية الطفل من العدوى طيلة الأشهر الستة الأولى من حياته.وفي عمر 6 أشهر، تبدأ مستويات تلك الغلوبولينات المناعية بالانخفاض، وتحدث حالات عدوى متكررة عند الأطفال الرضع المصابين بالمرض، مثل السعال المتكرر، والعدوى الأنفية (التهاب الأنف)، و/أو العدوى في الأذن، والجلد، والجيوب، والرئتين.تنجم العدوى عادة عن البكتيريا مثل المكورات الرئوية pneumococci، والعُقديات streptococci، وبكتيريا Haemophilus .قد يُصاب الطفل أيضًا بعدوى فيروسية غير تقليدية في الدماغ.

تكون اللوزتان صغيرتان جدًا، ولا تتطوَّر العُقَد اللِّمفِية بسبب غياب الخلايا البائية المنتجة للغلوبولين المناعي، والتي تكون موجودة عادةً هناك.

يزيد فقدان غاماغلوبولين الدم المرتبط بالصبغي الجنسي X من خطر العدوى في المَفاصِل (التهاب المَفاصِل العدوائي)، وتوسع القصبات اللاعكوس بسبب الالتهاب المزمن في المَسالِك الهَوائيَّة، وبعض أنواع السرطان.

في حال تشخيص الحالة وعلاجها في وقت مبكر، فمن غير المتوقع أن يتأثر العمر المتوسط للمريض، ما لم تحدث عدوى الدماغ.