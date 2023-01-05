اضطرابات الطحال وعوز المناعة

يُعد الطحال عضوًا ضروريًا لقيام الجهاز المناعي بوظائفه.يقوم الطحال بتصفية الدم، وإزالة وتخريب البكتيريا والكائنات المعدية الأخرى في مجرى الدم.كما يقوم أيضًا بإنتاج الأجسام المُضادَّة (الغلوبولينات المناعية).(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات العوز المناعي).

يزداد خطر العدوى البكتيرية عند الأشخاص الذين يعانون من فقدان ولادي للطحال، أو إصابة في الطحال تفقده وظيفته، أو استئاصل طحال بسبب مرض آخر.

يحتاج المرضى الذين فقدوا الطحال لأخذ لقاحات المكورات الرئوية ولقاحات المكورات السحائية بشكل خاص.قد يحتاج هؤلاء المرضى إلى أخذ هذه اللقاحات في أوقات مختلفة عن الجدول الزمني المعتاد للقاحات الطفولة.

كما يُعطى المرضى الذين ليس لديهم طحال أو يعانون من مشكلة فيه المضادات الحيوية عند ظهور أول علامة على الإصابة بعدوى.ينبغي على الأطفال الذين ليس لديهم طحال تناول المضادَّات الحيوية (عادة البنسلين أو الأمبيسلين) بشكل مستمر حتى عمر 5 سنوات على الأقل، وذلك للوقاية من حدوث عدوى في مجرى الدم.وإذا كانوا مصابين أيضًا باضطراب عوز مناعي، فقد يُضطروا إلى تناول هذه المضادَّات الحيوية مدى الحياة.