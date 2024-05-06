تقيُّح الجلد الغنغرينيّ (yoderma gangrenosum) هو اضطراب جلدي التهابيّ مُزمن مجهول السبب، يسبب قروحًا كبيرة على الجلد.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن فرط الحساسية واضطرابات الجلد التفاعلية).

لا يزال سببه مجهولًا، ولكن قد يحدث هذا الاضطراب بعد التعرض لإصابة أو عند الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات معينة.

يبدأ هذا الاضطراب بكتل صغيرة أو بثور تُصبح قروحًا مفتوحةً.

ويستنِدُ التَّشخيص إلى مظهر القروح عادةً.

وتنطوي المعالجة على الضمادات والرهيمات والأدوية.

لا يُعرف سبب تقيُّح الجلد الغنغرينيّ، ولكن يميل الأشخاص إلى أن تكون لديهم اضطرابات كامنة مُعيَّنة بما في ذلك داء المعي المتهيج، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والسرطانات، واضطرابات الدم.

عند الإصابة بتقيُّح الجلد الغنغرينيّ، يبدو أنَّ الجهاز المناعي يتفاعل مع الجلد ذاته،وعلى العكس من العديد من مشاكل الجلد الالتهابيَّة، التي تنجُم عن الخلايا اللمفاويَّة (نوع من خلايا الدم البيضاء) أو الأجسام المُضادَّة (البروتينات)، أو كليهما، ينطوي تقيُّح الجلد الغنغرينيّ على اضطراب وظيفة نوع آخر من خلايا الدم البيضاء التي تسمَّى العَدِلات (انظر لمحة عامة عن الجهاز المناعي).

ويُمكن أن يحدث على مناطق الجلد التي تعرَّضت إلى الإصابة أو خضعت إلى جراحةٍ مُؤخَّرًا؛ولذلك، تتفاقم المناطق التي أصابتها الحالة عادةً إذا جرى أخذ خزعة منها (عينة من الجلد تُؤخذ لتفحُّصها)، أو جرت إزالة النُّسُج الميتة لتنظيف المنطقة المُصابة.

يُصيب تقيُّح الجلد الغنغرينيّ الأشخاص الذين يبلغون من العمر 55 عامًا على الأقل.

أعراض تقيُّح الجلد الغنغريني في معظم الأحيان، يبدأ تقيُّح الجلد الغنغرينيّ على شكل كتلة حمراء قد تُشبه البثرة أو لدغة الحشرة،وقد يبدأ على شكل نفطة، ولكن على نحو أقل شيوعًا؛ثُمَّ تُصبح الكتلة أو النفطة قرحة مفتوحة مُؤلمةً تتوسَّع بشكلٍ سريعٍ.وتكون حواف القروح متبارزةً وبلونٍ داكنٍ أو أرجوانيّ.ويُمكن أن تنمو القروح مع بعضها بعضًا، وتُشكِّل قروحًا أكبر.كثيراً ما تترك القرحات ندباتٍ على الأشخاص بعد تعافيها. ومن الشائع أن يُعاني المرضى من الحمَّى وشعور عام بالتوعُّك (malaise). تقيُّح الجلد الغنغرينيّ إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة قرحة مفتوحة ذات حواف مرتفعة داكنة إلى أرجوانية على الساق. © Springer Science+Business Media كما يُمكن أن يُصيب تقيُّح الجلد الغنغرينيّ مواضع أخرى من الجسم، مثل جدار البطن حول فغرة القولون أو فتحة فغر اللفائفيّ عند المصابين بالداء المعويّ الالتهابيّ، أو في منطقة الأعضاء التناسليَّة أو الإليتين.وبالنسبة إلى بعض أشخاص تقيُّح الجلد الغنغرينيّ، تُصاب مناطق من غير الجلد، مثل العظام، أو الرئتين، أو القلب، أو الكبد، أو العضلات.

تشخيص تقيُّح الجلد الغنغرينيّ تقييم الطبيب يستنِدُ الأطباء عند تشخيص تقيُّح الجلد الغنغرينيّ إلى مظهر القروح واستبعاد أمراض أخرى تُسبب تشكُّل القروح على الجلد.يُشير تفاقُم القروح من بعد رضح أو إجراء جراحي بسيط (مثل الخزعة الجلدية) إلى تشخيص الإصابة بتقيُّح الجلد الغنغرينيّ بقوَّة. وقد يحتاج التشخيصُ إلى أخذ عَيِّنَة من الجلد وتفحُّصها تحت المجهر (تسمى خزعة جلدية)، على الرغم من أنَّ هذا الإجراء قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة بشكلٍ مُؤقَّت.