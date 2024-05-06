الوَرم الحُبيبيّ الحلقيّ

تكون الكتل حمراء عادةً، ولكنها قد تميل بعض الشيء إلى اللون الأزرق أو الأسمر المائل إلى الأصفر أو لون الجلد المحيط.قد تبدو الحدبات بلونٍ أفتح من الجلد المُحيط عند الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة.

قد يكون عند الشخص كتلة واحدة أو عدَّة كتل.قد تُسببُ الكتل الألم عند الجسّ، ولكنها لا تُسبِّبُ ألمًا أو حكَّة عادةً.تتشكل الكتلُ في معظم الأحيان على القدم والساقين واليدين أو الأصابع عند الأطفالِ والبالغين.

تتوسَّع الكتل نحو الخارج غالبًا لتُشكِّل حلقات.وقد يكون مركز كل حلقة رائقًا أو غائرًا بعض الشيء، وشاحبًا أو بلونٍ بنيٍّ فاتِحٍ أحيانًا.وبالنسبة إلى بَعض الأشخاص، تنتشر الحلقات على الجلد.