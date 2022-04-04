الطفح الدوائيّ

مراجعة الطبيب لكلّ الوصفات الطبية الحالية والأدوية التي تُباعُ من دونِ وصفةٍ طبيةٍ

ينبغي إيقاف الأدوية التي من المحتَمل جدًّا أن تكون السبب في التفاعُل وذلك لمعرفة ما إذا كان الطفح سيزول

خزعة من الجلد في بعض الأحيان

قد تكون معرفة ما إذا كان الدواء هُو السبب صعبةً، لأنَّه يُمكن أن ينجُم الطفح عن مُجرَّد كمية صغيرةٍ جدًّا من الدواء، ويُمكن أن يحدُث من بعد فترةٍ طويلةٍ من بعد أوَّل مرَّة تناول فيها الشخص الدواء؛ كما يُمكن أن يستمرّ الطفح لأسابيع أو أشهُر بعد أن يتوقَّف الشخص عن تناوله.يقع كل دواء تناوله الشخص ضمن دائرة الشبهات، وينطوي هذا على الأدوية التي تُباع من دون وصفةٍ طبيةٍ، مثل قطرات العين وقطرات الأنف والتَّحاميل ومُنتجات الأعشاب، ولذلك يتفحَّص الطبيب كل الوصفات والأدوية التي تُباع من دون وصفةٍ طبيةٍ ويتناولها الشخص في الآونة الأخيرة.يُحاول الأطباءُ تحديد ما إذا بدأ الطفح الجلدي بعد فترةٍ وجيزةٍ من بدء الشخص في أخذ دواء.من المحتمل أن يجري إيقاف الدواء الذي من المحتمل أنه يسبب الطفح الجلدي وذلك لمعرفة ما إذا كان الطفح الجلدي سيزول.

وفي بعض الأحيان، تنطوي الطريقة الوحيدة لتحديد الدواء الذي يُسبِّب الطفح على الطلب من الشخص إيقاف تناول جميع الأدوية ما عدا الأدوية الدَّاعمة للحياة.يَجرِي استبدال الأدوية غير المتعلِّقة بالمعالجة الكيميائيَّة كلَّما أمكن.وإذا لم تكن هناك مثل هذه البدائل، يبدأ الشخص بتناول الأدوية من جديد واحدًا بعد الآخر لمعرفة أيّ دواء يُسبِّبُ التفاعل،ولكن، يُمكن أن تكون هذه الطريقة محفوفةً بالمخاطر إذا كان لدى الشخص تفاعل تحسُّسي شديد للدواء.

يقوم الأطباء في بعض الأحيان بتطبيق مواد مُسبِّبة للتفاعل على الجلد، تُسمَّى المواد المسببة للحساسية، (يُسمَّى ذلك اختبار الرقعة patch testing)، والتي قد تكون مفيدة لتشخيص حالات محددة من االطفح الجلدي.تؤخذ في بعض الأحيان عَيِّنَة من الجلد ويجري فحصها تحت المجهر (تسمى خزعة الجلد)، خُصُوصًا إذا كان الأطباء يشتبهون في أنَّ الشخص لديه واحد من التفاعلات الدوائيَّة الأكثر شدَّةً أو غير المألوفة.