الحُمامى العَقِدة erythema nodosum هي شكلٌ من أشكال التهاب السبلة الشحمية (التهاب طبقة الدهون تحت الجلد) يؤدِّي إلى ظهور كتل تُسبِّب الألم عند الجسّ وبلون أحمر أو أرجوانيّ (عُقيدات) تحت الجلد، وهي تظهر غالبًا فوق عظمي الظنبوب وأحيانًا على الذراعين ومناطق أخرى.

تنجُم هذه الحالة عادةً عن تفاعل دوائيّ وعدوى بكتيرية وفطرية أو فيروسيَّة أو اضطراب آخر مثل الداء المعويّ الالتهابيّ.

تنطوي الأَعرَاضُ النموذجية على الحُمَّى وآلام المفاصل وكتل مُؤلمة حمراء ذات مظهر مُحدَّد وكدمات على منطقة الظنبوب.

ويستند التَّشخيص إلى الأَعرَاض، ولكن قد يحتاج الطبيب إلى نتائج الاختبارات التي تقترح سببًا محتملًا، مثل تصوير الصدر بالأشعَّة واختبارات الدم والخزعة.

يتوقَّف المرضى عن تناول الأدوية المشتبه فيها، وتجري مُعالجة الحالات الكامنة أو العدوى، ويجري التخفيفُ من الألم عن طريق الراحة في السرير ومُضادات الالتهاب غير الستيرويديَّة، والستيرويدات القشرية أحيانًا.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن فرط الحساسية واضطرابات الجلد التفاعلية).

يُعدُّ الأشخاص في العقد الثاني والثالث من العمر، خُصُوصًا النساء، أكثر عرضةً لهذا الاضطراب، ولكنه قد يحدث في أي عمر.

وفي كثير من الأحيان، تكون الحمامى العَقِدة عرضًا لمرضٍ آخر أو تفاعلاً دوائيًّا، ولكن لا يُعرف سببها عند نسبةٍ تصِل إلى نصف الأشخاص.

تنطوي المحفزات الأكثر شيوعًا على التالي

تنطوي المحفزات الأخرى المحتملة على أنواع العدوى البكتيرية الأخرى (مثل السل)، والعدوى الفيروسية (مثل التهاب الكبد B)، وأدوية متنوِّعة (مثل المُضادات الحيوية التي تحتوي على السلفا وأقراص منع الحمل) والحمل، وداء بهجت، والعديد من أنواع السرطان.

أعراض الحُمامى العقدة تكون عُقيدات الحُمامَى العَقِدة مؤلمة عند جسها وعادةً ما تظهر على الساقين.وهي تُشبه الكتل والكدمات المتبارزة والتي تتغير تدريجيًا من من اللون الورديّ إلى الأحمر أو البنفسجيّ وإلى البنيّ المائل إلى الزرقة. وتشيعُ الحمَّى وآلام المفاصل. الحُمامى العَقِدة إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة تحدبات مرتفعة (عقد) ناجمة عن الحمامى العقدة. Photo provided by Thomas Habif, MD.

تشخيصُ الحُمامى العَقِدة تقييم الطبيب

خزعة في بعض الأحيان تُعدُّ العقيدات المؤلمة علامةً يستند إليها الطبيب عند التشخيص عادةً. وفي بعض الأحيان، تَجرِي إزالة العقيدة وتفحُّصها تحت المجهر (خزعة) لتأكيد التَّشخيص. ويُمكن أن تنطوي الاختباراتُ الأخرى التي يتم إجراؤها للبحث عن أسبابٍ أخرى على تصوير الصدر بالأشعَّة واختبارات الدَّم واختبار الجلد للسل.