الثآليل (warts أو verrucae) هِيَ زوائِد جلديَّة صغيرة تُسببها العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري human papillomavirus.

تنجُم الثآليل عن فيروسات الورم الحليمي البشري.

تظهر زوائد بارزة أو مُسطَّحة على أي جزءٍ من الجلد.

ومُعظم الثآليل لا تُسبِّبُ الألمَ.

يتعرَّف الأطبَّاء إلى الثآليل عن طريق مظهرها أو نادرًا عن طريق أخذ خزعة.

يُمكن إزالة الثآليل التي لا تختفي من تلقاء نفسها عن طريق استخدام مواد كيميائيَّة أو التجميد أو الحرق أو القطع.

تقي اللقاحات من بعض أنواع فيروس الورم الحليمي البشري التي تسبب الثآليل.

تنجُم الثأليل عن العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري.هناك أكثر من 100 نوع لفيروس الورم الحليمي البشري.

وقد تظهر الثآليل في أي عُمر، ولكنها أكثر شُيوعًا بين الأطفال وأقل شُيوعًا بين البالغين.قد تظهر على الشخص ثُؤلولة واحدة أو اثنتان أو المئات منها.

تكون الثآليل مُعدِية.ونظرًا إلى أنَّ الـمُخالَطة الـمُطوَّلة أو الـمُتكرِّرة ضرورية لانتشار الفيروس، تنتشر الثآليل من منطقة في البدن إلى أخرى في مُعظم الأحيان، ولكن يُمكنها أن تنتقل من شخصٍ إلى آخر أيضًا.يحتاج انتشارُ الثآليل إلى وُجود نُقاط ضعف في الجلد عادةً (مثل الخدوش أو السَّحجات)، ولكن يُمكن أن تكونَ نقاط الضعف هذه صغيرة جدًا.تُعدُّ المخالطة الجنسية كافيةً لانتشار ثآليل المنطقة التناسلية عادةً.

معظم الثآليل غير مُؤذِية للإنسان، بالرغم من أنَّها قد تكون مُزعجة بشكلٍ كبيرٍ،ويُستثنى من هذا أنواع مُعيَّنة من الثآليل التناسلية التي تحدُث بسبب أنواع فيروس الورم الحليمي البشري الذي يُمكنه أن يُسبب سرطانات الفم، أو الحلق، أو عنق الرحم، أو المناطق التناسلية.

أعراض الثآليل تُصنَّف الثآليل وفقًا لموضعها على الجلد وشكلها، فالبعضُ منها يظهر في تجمُّعاتٍ، بينما يظهر البعض الآخر على شكل زوائد معزولة مُنفرِدة. ومُعظم الثآليل غير مُؤلِمة، ولكن يُسبِّبُ البعض منها الألمَ عندَ اللمس.كما يُمكن أن تُسبِّب ثآليل القدمين الألمَ عند الوُقوف أو المشي. وقد تظهر بُقع سوداء على الثآليل، خُصُوصًا عند حلاقة المنطقة. الثآليلُ الشائعة الثآليل الشائعة التي تظهر عند جميع الأشخاص تقريبًا (تُسمَّى بالإنكليزيَّة أيضًا verrucae vulgaris) هي زوائِد صلبة ذات سُطوح خشنة غالبًا. وتظهر هذه الثآليل بشكلٍ دائريّ أو غير مُنتظَم، وبلونٍ رمادِيٍّ فاتِحٍ أو أصفر أو بنِّي أو رمادِيٍّ داكِنٍ، ويقل قطرُها عن سنتمترٍ واحِد عادةً. بشكلٍ عام، تظهر هذه الثآليلُ على المناطق التي تتعرَّض إلى الإصابة بشكلٍ مُتكرِّرٍ، مثل الركبتين والوجه والأصابِع والمرفقين.وقد تنتقل الثآليل الشائِعة إلى الجلد الـمُحِيط. الثؤلول الشائع إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة ثؤلولًا شائعًا كبيرًا على إصبع اليد. © Springer Science+Business Media الثآليلُ الأخمصيَّة plantar والثآليل الرَّاحيَّة palmar تظهر الثآليل الأخمصية على باطِن القدَم، حيثُ تُصبِحُ مسطَّحةً بسبب ضغط المشي عادةً، ويُحيط بها جلد متثخِّن. الثآليل الأخمصية إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة ثآليل أخمصية على أخمص القدم. Image provided by Thomas Habif, MD. بينما تظهر الثآليل الرَّاحيَّة على راحة اليد. الثآليل الراحيَّة إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة ثُؤلولين على راحة اليد. ARGENTUM/SCIENCE PHOTO LIBRARY تميل الثآليل الأخمصيَّة والثآليل الرَّاحيَّة إلى أن تكون قاسيةً ومُسطَّحةً وبسطوح خشِنة وحواف مُتبارِزة بشكلٍ واضِحٍ.وتُسبِّب هذه الثآليل الألمَ عند الجسّ عادةً، ويُمكن أن تكون الثآليل الأخمصية مؤلمة جدًا عند الوقوف أو المشي بسبب الضغط الذي يحدُث عليها. قد تظهر الثآليل على أعلى القدم أو على أصابع القدمين، حيث تكون بارزةً ولحميَّةً أكثر غالبًا. تكونُ الثآليل بلونٍ رمادِيٍّ أو بُنِّيٍ غالبًا مع مركزٍ صغيرٍ بلونٍ أسوَد. وعلى النَّقيض من مسامير الجلد corns والأثفان calluses، تميل الثآليل الأخمصيَّة إلى النَّزف من العديد من البقع الصغيرة، مثل رؤوس الدَّبابيس، عندما يحلِقُ الطبيب أو يقطع السطحَ بسكِّين. الثآليلُ الفسيفسائيَّة الثآليل الفُسيفُسائيَّة هي تجمُّعات من الثآليل الأخمصيَّة الأصغر تنضمّ مع بعضها بعضاً.ومثل الثآليل الأخمصيَّة الأخرى، غالبًا ما تكون مؤلمة عند الجسّ. الثآليل الـمُحِيطة بالظّفر periungal warts الثآليل المحيطة بالظّفر هي زوائِد ثخينة تُشبِهُ القرنبيط تظهر حَول الأظافر.(تُسمَّى الثآليل التي تنمو تحت الأظافر بالثآليل تحت الظفر). قد يفقد الظفر جُليدته cuticle، ويُمكن أن تحدُث عدوى جلدية أخرى (مثل الدَّاحس paronychia) حول الظفر. هذه الثآليلُ أكثر شُيوعًا بين الأشخاص الذين يعضُّون أظافرهم أو يعملون في مهنة تجعل من أياديهم رطبةً بشكلٍ مُزمِنٍ، مثل غسل الأطباق وتقديم المشروبات. الثآليلُ الخيطيَّة filiform warts الثآليلُ الخيطيَّة هي زوائِد طويلة وضيِّقة تشبه فروع الشجرة تظهر على الجفون والوجه والعنق أو الشفاه عادةً. لا يُسبِّبُ هذا النَّوع من الثآليل أيَّة أعراض وتسهُل معالجته عادةً. الثآليل الخيطية إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة ثؤلولاً خيطيًا على الأذن مع نتوءات تشبه الفرع. © Springer Science+Business Media الثآليلُ المسطَّحة تظهر الثآليل الـمُسطَّحة في مُقتبل العمر، وعادةً ما تكون في مجموعاتٍ بشكل بُقعٍ ملساء ذات سُطوحٍ مُنبسِطة وبلونٍ أصفر مائل للبنِّي، أو الورديّ، أو بلون الجلد، وهي أكثر شُيوعًا على الوجه وظاهر اليدين.كما يُمكن أن تظهر على علامات الخدوش أيضًا.تُعدُّ منطقة اللحية عند الرِّجال والساقين عند النِّساء من المناطق الشائعة للثآليل المسطَّحة أيضًا، حيث قد تنتشر بسبب الحلاقة. تكُون الثآليل المسطحة أكثر شُيوعًا عندَ الأطفال والبالغين اليافعين. ولا يُسبِّبُ هذا النَّوع من الثآليل أيَّة أعراض عادةً، ولكن تصعُب مُعالجتها غالبًا. الثآليلُ المسطَّحة إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة ثآليل مسطَّحة على الوجه مع العديد من العُقيدات المُسطَّحة بلون الجلد والمُبارزة. © Springer Science+Business Media الثآليلُ التناسلية تظهرُ الثآليل التناسلية التي تُسمَّى أيضًا بالثآليل المنقولة جنسيًا venereal warts أو الأورام اللقميَّة المستدقة condylomata acuminata، على القضيب والشَّرج والفرج والمهبل وعنق الرَّحم. ويُمكن ان تكون هذه الثآليل مُنبسِطةً وملساء ومخمليَّة الملمس أو غير منتظمة، وعلى شكل زوائد غير مُستَوِية ولها بنية تُشبه القرنبيط الصغير غالبًا. لا تسبب الثآليل التناسلية أعراضًا عادة، ولكنها غالباً ما تُسبِّب الحكة. الثآليل التناسلية على القضيب إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة منطقة حمراء مرتفعة على كرة العين. © Springer Science+Business Media ثآليل تناسلية حول فتحة المهبل الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Joe Millar عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. هل تعلم...

تشخيص الثآليل تقييم الطبيب

الخزعة في حالات نادرة يتعرَّف الأطباء إلى الثآليل من خلال مظهرها النموذجيّ، وقد تحتاج الزوائد على الجلد، والتي لا يُمكن التعرُّف إليها بشكلٍ مُؤكَّد، إلى إزالتها وتفحُّصها تحت المجهر (خزعة).

علاج الثآليل المواد الكيميائية الموضعيَّة

التجميد

الحرق أو القطع

مُعالجَات أخرى تَختفي العديدُ من الثآليل، خُصُوصًا النوع الشائع منها، من تلقاء نفسها خلال عامٍ أو عامين.ونظرًا إلى أنَّه من النادر أن تترك الثآليل ندبات عندما تشفى تلقائيًا، لا تحتاج إلى العلاج إلّا إذا سببت الألمَ أو الشدَّة النفسيَّة. تجري مُعالجة الثآليل التناسليَّة للوقاية من انتقالها إلى الشريك الجنسيّ (انظر علاج عدوى فيروس الورم الحليمي البشري). وقد تعود كل أنواع الثآليل من بعد إزالتها،وتُعدُّ الثآليل الأخمصيَّة أكثرها صعوبة للشفاء. يمكن التخلص من الثآليل بعدة طرق.تكون بعض هذه المعالجات أكثر فعالية لأنواع معينة من الثآليل. المواد الكيميائية تطبق مواد كيميائية موضعيًا على الجلد مباشرةًوهي تأتي في أشكال مختلفة، مثل الكريمات أو المواد الهلامية أو المستحضرات أو المحاليل. يُمكن تطبيق بعض المواد الكيميائيَّة من قِبل الشخص الذي لديه ثآليل، ولكن يجب تطبيق البعض الآخر من قبل الطبيب.وقد يُؤدِّي مُعظم هذه المواد الكيميائيَّة إلى حرق الجلد الطبيعيّ، ولذلك ينبغي اتباع تعليمات استخدامها بدقَّة عند تطبيقها في المنزل.تحتاج المواد الكيميائيَّة إلى تطبيقها لمرَّات مُتعدِّدة ولفترة تتراوح بين أسابيع وأشهر عديدة.قبل تطبيق المواد الكيميائية على الثؤلول ، يمكن في البداية نقع الثؤلول في الماء الساخن لتسهيل اختراقه.يجري كشط الثؤلولة إمَّا في المنزل أو في عيادة الطبيب لإزالة النسيج الميت قبل كل معالَجة. من الأمثلة على المواد الكيميائيَّة النموذجيَّة المستخدمة لمعالجة الثآليل حمض السالسيليك، وحمض التريكلوروسيتيك، و 5-فلورويوراسيل، وكاثاريدين، وتريتينوين، وراتينج البودوفيلين.تعمل بعض هذه المواد الكيميائية عن طريق التسبب في تقشر الجلد حول الثؤلول، أو عن طريق تخريب الثؤلول نفسه، مما يؤدي إلى ارتخائه وسقوطه.بينما تعمل مواد أخرى عن طريق تحفيز الجهاز المناعي للجسم لمكافحة الفيروس الذي سبب الثؤلول. التجميد (العلاج بالبرودة) قد يجري تجميد الثآليل بعددٍ من أنواع مسابر التجميد التجارية،ولكن، يُعدُّ النتروجين السائل الذي يُستخدَم كرذاذ أو يجري تطبيقه بمسحةٍ قطنيَّة أكثر فعَّاليةً. يُعدُّ التجميد طريقة آمنة عندما يقوم بها اختصاصي رعاية صحية مُحترِف يحمل التدريب المناسب.ولا تحتاج منطقة الثآليل إلى التخدير عادةً، ولكن قد يكون التجميد من دون تخدير مُؤلمًا جدًّا لا يتحمَّله الأطفال. تُستخدم المعالجة بالبرودة مع الثآليل الأخمصيَّة، والثآليل الخيطيَّة، والثآليل تحت الظفر. ويحتاج الأمر إلى معالجات مُتعدِّدة مُتقطِّعة كل شهر غالبًا، خُصُوصًا بالنسبة إلى الثآليل كبيرة الحجم. الحرق (الجراحة الكهربائية) والقطع قد يُستخدم الليزر لحرق الثآليل.وكما هيَ الحال في التجميد، عادةً ما تكون هناك حاجة إلى معالجات متعددة (انظر استخدام الليزر لعلاج المشاكل الجلدية). قد تتم إزالة الثؤلول من خلال كشطه وحرقه بإبرةٍ كهربائيَّةٍ (يُسمَّى هذا الإجراء التجريف والتجفيف الكهربيّ). كما يمكن إزالة الثؤلول جراحيًا إمَّا عن طريق حلقه بموس أو شفرة مشرط لقطعه. تكون هاتان الطريقتان فعالتان ولكنهما تُسبِّبان ألمًا أكثر وعادةً ما تتركان ندبة.يجري حقن مخدر عند تنفيذ بعض هذه الإجراءات. مُعالجَات أخرى يمكن حقن مستضد مصنوع بخميرة المبيضات بشكل مباشر في الثآليل، وخاصة الثآليل التي يصعب علاجها.يأتي هذا المستضد من الخميرة.عند حقنه في الثآليل، فإنه يسبب استجابة مناعية تحارب الفيروس. يمكن للقاح HPV الذي يقي من 9 سلالات من HPV أن يكون مفيدًا للأطفال الذين يعانون من الثآليل التي يصعب علاجها. كما يمكن مُعالجة الثآليل باستخدام دواء سيدوفوفير المضاد للفيروسات.