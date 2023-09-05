لمحةٌ عامةٌ عن عدوى الجلد الفطرية

عادةً ما تعيش الفطريات على المناطق الرَّطبة من الجسم، حيث تتلاقى سُطوح الجلد، مثل ما بين أصابع القدمين وفي منطقة الأعضاء التناسليَّة وتحت الثديين.الخمائر والعفن هي من أنواع الفطريات.

المبيضات والملاسيزية النخالية هي خمائر تُسبب عدوى فطرية شائعة.

البشروية، والبويغاء، والشعروية هي فطريات جلدية تُسبب العدوى الفطرية.والفطور الجلدية هي عفن (نوع من الفطريات).

ويعيشُ العديد من الفطريات فقط في الطبقة العليا من البشرة (الطبقة المُتقرِّنة)، ولا تخترق الجلد بشكلٍ أعمق.

يميل الأشخاص الذين يعانون من البدانة إلى الإصابة بهذه العدوى بسبب الزيادة في طيَّات الجلد لديهم، خُصُوصًا إذا أصبح الجلد في داخل الطيَّة مُلتهِبًا ومهترئًا (المذح intertrigo).كما يميل مرضى السكَّري إلى أن يُصبحوا أكثر عرضة للعدوى الفطرية أيضًا.

ومن اللافت للنظر أنَّ العدوى الفطرية في جزءٍ واحدٍ من الجسم يُمكن أن تُسبِّب طفحًا يظهر في أجزاء أخرى من الجسم غير مُصابة بالعدوى.فمثلاً، قد تُسبِّبُ العدوى الفطرية في القدم طفحًا يُسبِّبُ الحكَّة ومُتكتِّلاً على أصابع اليدين.تُسمى هذه الأنواع من الطفح بالفطريات الجلديَّة، وهي استجابات تحسُّسية للفطرياتزوهي لا تنجُم عن ملامسة المنطقة المُصابة.

تشخيص عدوى الجلد الفطرية الكُشاطات أو الزَّرعات الجلديَّة قد يشتبه الأطباء في عدوى فطرية عندما يُلاحظون طفحًا مُتقشِّرًا أحمر اللون ومتهيِّجًا في واحدة من المناطق المُصابة عُمومًا؛ ويُمكنهم تأكيد تشخيص الإصابة بعدوى الجلد الفطرية عادةً عن طريق كشط كمية صغيرة من الجلد وتفحُّصها تحت المجهر أو استخدام المستنبت الزرعي حيث تستطيع فطريات مُحدَّدة التكاثر، ويمكن التعرُّف إليها.