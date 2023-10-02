حرقُ الشمس

قبلَ التعرُّض إلى ضوء الشمس القويّ والمُباشر، ينبغي على الشخص تطبيق أحد مُستحضرات الوقاية من الشمس، وهو رُهيم أو غسول يحتوي على مواد كيميائيَّة تقي الجلد عن طريق فلترة الأشعة فوق البنفسجية.تعمل المُستحضرات الأقدم للوقاية من الشمس على فلترة الأشعة فوق البنفسجية من النوع ب فقط، بينما تعمل مُعظم المُستحضرات الأحدث على فلترة الأشعة فوق البنفسجية من النوع أ وبشكلٍ فعَّال أيضًا.

وهُناك أنواع كثيرة مُختلفة لهذه المُستحضرات، وهي تنطوي على الرُّهيمات والغسُولات والهُلام والرغوة والرذاذ والمساحيق والعيدان.لا تُؤمِّنُ منتجات الاسمرار الذاتيّ وِقايةً ملحُوظةً من التعرُّض إلى الأشعة فوق البنفسجية.

تحتوي مستحضرات الوقاية الكيميائية من الشمس على عدة مواد تعمل على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية.وتنطوي المُكَوِّنات التي تمتص الأشعة فوق البنفسجية على مُشتقَّات السيناميتات cinnamates والسَّاليسيلات salicylates ومُشتقَّات حمض بارا-أمينوبنزويك PABA.تعمل البنزوفينونات benzophenones على حجب الأشعة فوق البنفسجية من النَّوع أ والنوع ب.ويعمل مُركَّبا أفوبينزون avobenzone وإكامسول ecamsule على الفلترة في مجال الأشعة فوق البنفسجية من النَّوع أ، ويُمكن إضافتهما للحُصول على المزيد من الوقاية من هذا النوع من الأشعة فوق البنفسجية.

تحتوي مستحضرات الوقاية من الشمس الحاجزية أو المعدنية على مواد أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم، والتي تعكس كلاً من الأشعة فوق البنفسجية من النوع باء والأشعة فوق البنفسجية من النوع أ (وبذلك تمنعهما من الوصول إلى الجلد).جرت إعادة تحضير هذه المراهم البيضاء التي كانت لزجةً، بحيث تُشكِّلُ طبقةً أكثر شفافية مع الاستمرار في حجب كل ضوء الشمس عن الجلد تقريبًا.تمتاز هذه المُستحضرات الأحدث بلزوجةٍ ولون أكثر إرضاء، ممَّا يمكِّن من استخدامها في توليفةٍ مع حاصِراتٍ كيميائية تقليدية أخرى، وبذلك تُؤمِّنُ المزيدَ من الوقاية من الشمس لمُستحضرٍ مُعيَّن.كما تحتوي بعضُ مُستحضرات التجميل على أكسيد الزنك أو ثنائي أكسيد التيتانيوم أيضًا.

يُعتقد أنَّ جميع المُكَوِّنات الكيميائيَّة لمُستحضرات الوقاية من الشمس يجري امتصاصها من قِبل الجسم إلى حدٍّ ما.على الرغم من أن معظم المُكَوِّنات تُسبِّبُ تأثيرات جانبية بأدنى درجة، إلَّا أنَّ لبعضها مخاطر محتملة، وتجري حاليًا دراسة مُكوِّنات أخرى.تحتوي مُستحضرات الوقاية من الشمس الحاجزية التقليدية على جزيئات لا يمتصها الجسم، وتُعدُّ آمنة حاليًا.تصنع التركيبات الحديثة من مُستحضرات الوقاية من الشمس المعدنية مع جزيئات صغيرة جدًا (جُسيمات نانوية) قد يمتصها الجسم.ورغم الاعتقاد بأن هذه الجزيئات النانوية آمنة، إلا أنها لا تزال قيد الدراسة.قد يفضِّل الأشخاص الذين يشعرون بالقلق حول تأثيرات الجسيمات النانوية التي يمتصها الجسم، استخدامَ ما يُسمَّى واقيات الشمس المعدنية "غير النانوية".

في الولايات المتحدة، تُقيِّمُ هيئة الغذاء والدواء مُستحضرات الوقاية من الشمس بحسب عدد عامل الوقاية من الشمس فيها؛ وكلما كان رقم عامل الوقاية من الشمس أكبر، ازدادت الوِقاية.تُؤمِّنُ مُستحضرات الوقاية من الشمس، التي يتراوح تقييمها بين 2 إلى 14، أدنى درجات الوقاية؛ بينما تُؤمِّن التي يتراوح تقييمها بين 15 و29 وِقاية جيِّدة، وتُؤمِّن المُستحضرات التي يتراوح تقييمها بين 30 وأكثر أقصى قدر من الوِقاية.وبالنسبة إلى المنتجات التي تُؤمِّنُ الوقاية من حروق الشمس، ومن شيخُوخة الجلد بسبب ضوء الشمس، وتعمل أيضًا على التقليل من خطر سرطان الجلد، تُستخدم عليها لُصاقة تُشير إلى أنها واسعة الطيف وتحتوي على عامل الوقاية من الشمس من العدد 15 (أو أعلى).ولكن، يُحدِّدُ عامل الوقاية من الشمس فقط مقدار الوقاية من التعرُّض إلى الأشعة فوق البنفسجية من النوع ب.لا يوجد مقياس للوِقاية من الأشعة فوق البنفسجية من النوع أ.

وللحصول على أفضل وِقاية، ينبغي على الأشخاص استخدام مُستحضر للوقاية من الشمس واسع الطيف ومُقاوِم للماء مع عامل الوقاية من الشمس بتقييم 30 أو أعلى.ينبغي استخدامُ أونصة واحدة (حوالى 30 ميليلتر) لتغطية سطح الجسم بأكمله عند شخص بحجمٍ مُتوسِّطٍ؛

حيث يمكن أن تكون مُستحضرات الوقاية من الشمس غير مُفيدة إذا لم يجرِ تطبيق ما يكفي من المُنتَج، أو إذا جرى تطبيقه بشكلٍ مُتأخرٍ جدًّا (من الأفضل تطبيق هذه المُستحضرات قبل 30 دقيقةً من التعرُّض إلى الشمس)، وإذا لم تجرِ إعادة تطبيق المُستحضر من بعد السباحة او التعرُّق (حتى المُستحضرات التي تحمل لُصاقة تُشيرُ إلى أنّها مُقاومة للماء)، أو كل ساعتين في أثناء التعرُّض إلى الشمس.يقوم مُعظمُ الأشخاص بتطبيق أقلّ من نصف الكمية المنصوح بها لمُستحضر الوقاية من الشمس.

في بعض الأحيان، تسبب مُستحضرات الوقاية من الشمس تفاعلات تحسُّسية.قد يحدُث تفاعل عند الأشخاص مع مُستحضر الوقاية من الشمس بعدَ تطبيقه والخروج تحت الشمس (يُسمَّى تفاعل الحساسية للضوء photoallergic).يستطيع بعضُ اختصاصيي الأمراض الجلدية إجراءَ اختبارات لتشخيصِ مثل هذه التفاعلات للحساسية للضوء إذا كان سببُ التفاعل غيرَ واضح.

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