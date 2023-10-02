تفاعُلاتُ الحساسية للضوء

هناك أكثر من 100 مادة، سواءٌ أَجَرَى ابتلاعها أم تطبيقها على الجلد، تُعرف بقدرتها على التسبُّب بتفاعلات جلدية تُحدِثها الشمس.هناك عدد محدود منها يسبب تفاعلات أكثر (انظر الجدول بعض الأدوية والموادّ التي تجعل الجلد حسَّاسًا لضوء الشمس).هناك نوعان للحساسية للضوء الناجمة عن مواد كيميائية، وهما: التسمُّم الضوئيّ والحساسية الضوئية.

بالنسبة إلى التسمُّم الضوئيّ، يُعاني الأشخاص من الألم، ويحدث لديهم احمرار والتهاب، وأحيانًا تغيُّر في لون الجلد إلى البنيّ أو الرماديّ الأزرق في المناطق التي تعرَّضت إلى ضوء الشمس لفترةٍ قصيرة.وتُشبه هذه الأَعرَاضُ أعراضَ حروق الشمس، ولكن يختلف التفاعل عن حروق الشمس من ناحية أنَّه يحدُث بعد ابتلاع الشخص أدوية مُعيَّنة فقط (مثل تتراسيكلين أو مدرَّات البول)، أو مركبات كيميائية أو تطبيقها على الجلد (مثل العطور وقطران الفحم) .تحتوي بعضُ النباتات (مثل الليمون الحامض والكرفس والبقدونس) على مركَّبات تُسمَّى الفوروكومارينات furocoumarins، وهي تجعل الجلد عند بعض الأشخاص أكثرَ حساسية لتأثيرات الأشعة فوق البنفسجية.ويسمى هذا التفاعل التهاب الجلد الضوئيّ النباتيّ المنشأ phytophotodermatitis.تظهر جميع تفاعلات التسمُّم الضوئيّ فقط على مناطق الجلد التي تعرَّضت إلى الشمس،وهي تحدُث خلال ساعاتٍ من التعرُّض إلى الشمس عادةً.

بالنسبة إلى الحساسية الضوئيَّة، يُؤدِّي تفاعُل تحسُّسي إلى احمرار الجلد وتقشُّر وحكَّة، وإلى فقاعات جلدية وبُقع تُشبِهُ الشرى أحيانًا.ويُمكن أن ينجُم هذا النوع من التفاعُل عن غسولات ما بعد الحلاقة ومُستحضرات الوقاية من الشمس والسلفوناميدات sulfonamides.وتكُون المواد التي تسبب الحساسية الضوئية قادرةً على فعل هذا فقط بعد تعرُّض الشخص إلى المادَّة وضوء الشمس معًا (لأن ضوء الشمس هو الذي يجعل المادة قادرة على تحريض الحساسية الضوئيَّة).يُمكن أن تُؤثِّر تفاعُلات الحساسية الضوئية في مناطق الجلد التي لم تتعرَّض إلى الشمس أيضًا،وهي تحدُث خلال فترةٍ تتراوح بين 24 إلى 72 ساعةً من التعرُّض إلى الشمس عادةً.