كارسينومة الخلايا الحرشفية في الموقع

سرطانة الخلايا الحرشفية في الموقع هي شكل مُبكِّرٌ للسَّرطانة الحرشفية الخلايا التي تقتصر على الطبقة الخارجية للجلد (البشرة)، ولم تجتاح بعدُ الطبقاتِ الأعمق للجلد.

من الشائع جدًّا أن تحدث سرطانة الخلايا الحرشفية في الموقع (كانت تسمى سابقًا داء بوين) على مناطق الجلد التي تعرَّضت إلى أشعَّة الشمس، ولكنها قد تحدُث في أي مكانٍ آخر.

قد يكون هناك العديد من السرطانات أو عدد قليل فقط.يكون الجلد المصاب بلون بنيّ مائل إلى الأحمر ومُتوسِّفًا أو مُتقشِّرًا ومُنبسطًا، ويُشبه أحيانًا رقعة لداء الصدفيَّة أو التهاب الجلد أو عدوى فطريَّة تُسمَّى السَّعفة.

داء بوين Bowen disease الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

تشخيص سرطانة الخلايا الحرشفية في الموقع الخزعة الخزعة هِيَ الإجراء المعياري لتأكيد تشخيص سرطانة الخلايا الحرشفية في الموقع.وفي أثناء هذا الإجراء، يقوم الطبيب بإزالة قطعة صغيرة من الوَرم لتفحُّصها تحت المجهر.

علاج سرطانة الخلايا الحرشفية في الموقع استئصال السرطان قد يستأصل الأطباءُ السرطانَ في العيادة من خلال كشطه وحرقه بإبرةٍ كهربائيَّةٍ (يُسمَّى هذا الإجراء التجريف curettage والتجفيف الكهربيّ electrodesiccation)، أوعن طريق قطعه.قد يقضي الأطبَّاءُ على الخلايا السرطانيَّة من خلال تطبيق البرد الشديد (الجراحة بالبرودة)، أو تطبيق الكهرباء (الكي الكهربائي)، أو تطبيق العلاج الكيميائي على الجلد.

الوقاية من سرطانة الخلايا الحرشفية في الموقع نظرًا إلى أنَّ سَرطانة الخلايا الحرشفية تبدو مرتبط بالتعرُّض إلى الضوء فوق البنفسجي، ينصح الأطبَّاءُ باتباع عددٍ من التدابير للحدّ من التعرُّض إلى هذه الأشعَّة ابتداءً بالطفولة المُبكِّرة. تجنُّب الشمس: مثل البقاء في الظلّ والتقليل من النشاطات في الهواء الطلق بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة مساءً (عندما تكون أشعة الشمس في أقوى درجاتها)، وتجنُّب حمامات الشمس واستخدام أسرَّة تسمير البشرة

ارتِداء ملابس واقية: مثل القمصان طويلة الأكمام والسراويل والقبَّعات ذات الحواف العريضة

استخدام مُستحضرات الوقاية من الشَّمس: على الأقل عامل الوقاية من الشمس 30 (SPF) مع استخدام مُستحضرات الوقاية من الأشعَّة فوق البنفسجيَّة من النَّوع A والنَّوع B وفقًا للتوجيهات مع إعادة تطبيقها كل ساعتين ومن بعد السباحة أو التعرُّق، ولكن لا يجري استخدامها بهدف التعرُّض إلى الشمس لفترةٍ طويلةٍ