سرطانَة خلايا ميركل

سرطانة خلايا ميركل هي نوع نادر وسريع الانتشار من أنواع سرطان الجلد، تَميلُ إلى أن تُصِيب كبار السنّ من أصحاب البشرة البيضاء.

خلايا ميركل هِيَ خلايا طبيعيَّة في البشرة (الطبقة الخارجيَّة للجلد)،تعمل هذه الخلايا في الغالب كمستقبلات للَّمس، وهي تنتج هرمونات معينة.تنجم سَرطانة خلايا ميركل عن نمو غير مضبوط للخلايا في الجلد التي تشترك في بعض الخصائص مع خلايا ميركل الطبيعية.

ويجري تشخيصُ سرطانة خلايا ميركل بمتوسِّط عُمر 75 عامًا،كما تُصِيب أيضًا الأشخاص اليافعين الذي لديهم ضعف في جهاز المناعة.يزيد التعرُّضُ إلى الشمس من خطر هذه السرطانة، وكذلك الأمر عند وُجود سرطانٍ آخر.قد تكون الفيروسة التوراميَّة لخليَّة ميركل عاملاً يُسهِمُ في الإصابة بسرطانة خلايا مِركل.وينتشِرُ هذا النوعُ من السرطان إلى العُقَد اللِّمفِية عادةً.

أعراض سرطانة خلايا ميركل يظهر السرطانُ على شكل كتلةٍ صلبة لامِعة وبلون الجلد أو بلونٍ أحمر مائل إلى الزُّرقة غالبًا.تميل أنواع السرطان إلى النموّ بسرعة ومن دون أن تُسبِّب الألم أو الإيلام عند الجسّ tenderness.وبالرغم من أنَّ سرطانة خلايا ميركل يُمكن أن تُصِيب أي جزء من الجلد، إلّا أنَّها أكثر شُيوعًا على الجلد الذي تعرَّض إلى ضوء الشمس بشكلٍ مُزمِنٍ (مثل الوجه والذِّراعين).

تشخيص سرطانة خلايا ميركل الخزعة يجري أخذ خزعة لتأكيد تشخيص سرطانة خلايا ميركل،وفي أثناء هذا الإجراء، تَجرِي إزالة قطعة صغيرة من الجلد لتفحصِّها تحت المجهر. وبالنسبة إلى معظم الأشخاص، يكون مآل سرطانة خلايا ميركل ضعيفًا؛ لأنَّه عند تشخيص الحالة، تكون قد انتشرت مُسبقًا.

الوقاية من سرطانة خلايا ميركل نظرًا إلى أنَّ التعرُّض إلى أشعَّة الشمس يُمكن أن يُسبِّبَ سرطانة خلايا ميركل، يُمكن الوِقاية منها عن طريق اتِّباع الخطوات التالية: تجنُّب الشمس: مثل البقاء في الظلّ والتقليل من النشاطات في الهواء الطلق بين الساعة العاشرة صباحًا والرَّابعة مساءً (عندما تكون أشعة الشمس في أقوى درجاتها )، وتجنُّب حمامات الشمس واستخدام أسرَّة تسمير البشرة

ارتداء ملابس واقية: مثل القمصان طويلة الأكمام والسراويل والقبَّعات ذات الحواف العريضة

استخدام مُستحضرات الوِقاية من الشمس: على الأقل عامل الوقاية من الشمس 30 (SPF) مع استخدام مُستحضرات الوقاية من الأشعَّة فوق البنفسجيَّة من النَّوع A والنَّوع B وفقًا للتوجيهات، مع إعادة تطبيقها كل ساعتين وبعدَ السباحة أو التعرُّق، ولكن لا يجري استخدامها عند التعرُّض إلى الشمس لفترةٍ طويلةٍ

علاج سرطانة خلايا ميركل الاستئصال الجراحي للورم

المُعالجَة الشعاعيَّة واستئصال العُقَد اللِّمفِية عادةً

المُعالجة الكِيميائيَّة أحيَانًا ينطوي علاج سرطانة خلايا ميركل على الجراحة عادةً، حيث يجري استئصال الورم وتتبعه مُعالجة شُعاعيَّة عادةً، ومن ثمَّ استئصال الغدد اللمفية أو أخذ خزعة منها، أو كليهما معًا. إذا انتشر السرطان أو عادَ من جديد، قد ينصح الأطباء بالمُعالجة الكِيميائيَّة.