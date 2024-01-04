داء باجيت الصدر هُو نوعٌ من سرطان الثَّدي يحدُث في قنوات الحليب تحت الحلمة ولكنه يظهر على الجلد أولاً.

يحدث داء باجيت الصدر في الحلمة بشكلٍ رئيسيٍّ، وينجُم عن سرطان في قنوات حليب الثَّدي الذي ينتشر إلى جلد الحلمة.وهو يُصِيبُ الرِّجال والنِّساء معًا.قد يكتَشِفُ الشخصُ أو الطبيب أو قد لا يكتشفانٍ السَّرطان الكامِن.

يُصِيب داء باجيت الصدر مناطق أخرى من غير الثَّدي أحيانًا (يُسمَّى داء باجيت خارِجَ الثَّدي).حيث يُمكن أن يُصِيب منطقة أعلى الفخذ أو منطقة الأعضاء التناسليَّة أو حول الشَّرج، وذلك نتيجة لسرطانٍ ينشأ في الغدد العرقية في النَّسيج تحت الجلد أو حتى في البنى القريبة مثل المثانة والشرج والمستقيم.

كما يُشيرُ مُصطَلح داء باجيت أيضًا إلى داء عظمي استقلابي لا علاقة له بحلمة الثدي يُسمى داء باجيت العظميينبغي عدمُ الخلط بين هذين المرضين الـمُختلفين.

أعراض داء باجيت الصدر يبدو الجلد عند الإصابة بداء باجيت الصدر بلونٍ أحمر وينزّ سائلاً ويكون مُتقشِّرًا، ويُشبه التهاب الجلد ولكن مع حواف حادَّة.من الشائع أن يُعاني المريضُ من الحكَّة والألم. داءُ باجيت الحلمة إخفاء التفاصيل بالنسبة إلى داء باجيت الحلمة، تمتد الكارسينومة القنوية اللابدة فوق الحلمة والهالة وتُسبب التقشُّر والحكة والألم الحارق في الحلمة المصابة. DR M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

تشخيص داء باجيت الصدر الخزعة نظرًا إلى أنَّ داء باجيت يُشبه التهاب الجلد الشائع إلى حدٍّ كبيرٍ، تُعدُّ الخزعة ضروريَّة لتشخيص الحالة،وفي أثناء هذا الإجراء، تَجرِي إزالة قطعة صغيرة من الجلد لتفحصِّها تحت المجهر. ومثلما هي الحالُ بالنسبة إلى الأنواع الأخرى من السرطان، بمجرد تأكيد تشخيص داء باجيت الصدر، يقوم الأطبَّاء بفحصٍ واختباراتٍ لمعرفة ما إذا انتشر السرطان.

علاج داء باجيت الصدر معالجة سرطان الثدي الكامن، بما في ذلك استئصال الحلمة والهالة

بالنسبة إلى داء باجيت خارِجَ الثَّدي، تحتاجُ الحالة إلى جراحة أو العلاج بالليزر تجري مُعالَجة داء باجيت الصدر مثلما هي الحالُ بالنسبة إلى الأنواع الأخرى من سرطان الثدي عادةً، حيث يجري استئصال الحلمة والمنطقة الجلدية المصطبغة حول الحلمة (الهالة) جراحيًا. يُعالج داء باجيت خارج الثدي عن طريق استئصال الورم بأكمله من خلال الجراحة، أو بالأدوية التي تُطبَّق على الجلد، أو العلاج الشعاعي، أو العلاج بالليزر.