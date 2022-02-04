حب الشباب (العدّ)

حبّ الشباب acne هُو حالة جلديَّةٌ شائِعةٌ تُسبِّبُ البُثور وتشوُّهات أخرى على الوجهِ والجزء العلويّ من جذع الإنسان.
يحدُث حبّ الشباب بسبب تراكُم خلايا الجلد الميتة والبكتيريا والزّهم الجافّ dried sebum، ممَّا يُؤدِّي إلى انسداد جُريبات الشَّعر hair follicles في الجلد.
تتشكَّل الرؤوس السوداء blackheads والرؤوس البيضاء whiteheads والبثُور والكيسات cysts وأحياناً الخراجَّات على الجلد، وتظهرعلى الوجهِ أو الصَّدر أو الكتفينِ أو الظهر عادةً.
ويحتاج الأطبَّاء إلى تفحُّص الجلد لتشخيص الإصابة بحبّ الشباب.
تنطوي طرائق العلاج الشائعة على استخدام مُضادَّاتٍ حيويَّة ومُستحضراتٍ تُطبَّق على الجلد بالنسبة إلى الحالات الخفيفة من حبّ الشباب، بينما تُستخدم المُضادات الحيويَّة التي تُؤخذ عن طريق الفم بالنسبة إلى الحالات المتوسِّطة، ودواء إيزوتريتينوين isotretinoin عن طريق الفم بالنسبة إلى الحالات الشديدة.
يُعدُّ حب الشباب هو المرض الجلدي الأكثر شُيوعًا في الولايات المتحدة، حيث يُصِيبُ 80% من مُختلف الشرائح البشرية في مرحلةٍ ما من العُمر.
أسباب حب الشباب
يحدُث حبّ الشباب نتيجة تفاعُلٍ بينَ الهرمونات وزيوت الجلد والبكتيريا، ممَّا يُؤدِّي إلى التهاب جُريبات الشَّعر (المسامات في الجلد حيث ينمو الشَّعر).يتميز حبُّ الشباب بأنواع عديدة من تشوهات الجلد (الآفات).وهي تختلف في الحجم والشدَّة، ويكون بعضُها أعمق في الجلد بالمقارنة مع أنواع اخرى:
الرؤوس السَّوداء (الزُّؤان المفتوح)
الرؤوس البيضاء (الزُّؤان المُغلق)
البثور (زؤان مُلتهب مُغلق)
كُتل صلبة بارزة (الحطاطات)
كُتل سطحيَّة تحتوي على القيح (التبثرات)
كُتل قاسية أعمق تحتوي على القيح (العقيدات)
جيوب أكبر تحتوي على القيح (الكيسات)
جُيوب أكبر وأعمق تحتوي على القيح (الخراجات) في بعض الأحيان
كلٌّ من الكيسات والخراجات هي جُيوب تحتوي على القيح، ولكن تُعدُّ الخراجات أكبر وأعمق بعض الشيء.
تُوجَد الغُدد الزُّهمِيَّة التي تُفرِزُ مادَّة دهنيَّة (الزُّهم sebum) في الأدمة dermis، أي الطبقة المتوسِّطة من الجلد،وتتَّصِلُ هذه الغدد بجُريبات الشَّعر.يخرج الزُّهمُ مع خلايا الجلد الميتة من الغدد الزُّهميَّة وجُريبات الشعر نحو سطح الجلد عبر المسامّ pores.
ويُصاب الشخصُ بحبّ الشباب عندما يُؤدِّي تجمُّع الزُّهم الجاف وخلايا الجلد الميتة والبكتيريا إلى انسداد جُريبات الشَّعر، ممَّا يحُول دون خروج الزُّهم عبر مسامّ الجلد.
يظهر الرأس الأسود (الزؤان المفتوح) إذا كان الانسداد غير مُكتملٍ.
يظهر الرَّأس الأبيض (الزُّؤان المُغلق) إذا كان الانسِداد كاملاً.
البثرة هي رأسٌ أبيض مُلتهب.تُعزِّزُ جُريبة الشعر المسدودة والمليئة بالزُّهم من النمو الزائد لبكتيريا البروبيونية العدية Cutibacterium acnes (التي كانت تُسمى سابقًا Propionibacterium acnes) والتي تُوجد في جُريبة الشعر بشكلٍ طبيعيٍّ.تُفكِّك هذه البكتيريا الزُّهمَ إلى موادّ تُهيِّجُ الجلد،ويُسبِّبُ الالتهابُ النَّاجم عنها عُقيدات تُعرَف ببثور حبّ الشباب.أمَّا الالتهاب الأعمق فيُسبِّبُ كيسات وخرَّاجات أحيانًا.
إنَّ المُحرِّض الأكثر شُيوعاً لحبّ الشباب هُو
حيثُ يظهر حبّ الشباب بشكلٍ رئيسيٍّ في أثناء فترة البلوغ، وذلك لأنَّ الزيادة في مُستويات الهرمونات، خُصوصًا الهرمونات الأندروجينيَّة androgens (مثل التستوستيرُون)، تُحرِّضُ الغدد الزُّهميَّة، ممَّا يُؤدِّي إلى زيادةٍ في إفراز الزُّهم.وعندما يصل الشَّخص إلى بِداية ومُنتصف العقد الثاني من عُمره، تبدأ مُستويات الهرمونات لديه بالتراجع عادةً، بحيث يقلّ حبّ الشباب أو يختفي.ولكن، قد تستمر الإصابة بحب الشباب لدى العديد من النِّساء في العقد الرَّابع من العمر.
ويُمكن لحالاتٍ أخرى تتعلَّق بالتغيُّرات الهرمونيَّة أن تُؤثِّرَ في ظُهور حبّ الشباب أيضًا:
الحمل أو الحيض
متلازمة المبيض مُتعدِّد الكيسات
أدوية مُعيَّنة
مُنتَجات مُعيَّنة تُطبَّق على الجلد
الملابس الضيقة جدًا
الرُّطوبة المرتفِعة والتعرُّق
قد يظهر حبّ الشباب مع كل دورة طمثية عند النساء الأصغر سنًا، وقد يختفي أو يتفاقم بشكلٍ ملحوظ في أثناء الحمل.متلازمة المبيض مُتعدِّد الكيسات هي اضطراب هرموني يمكن أن يُعرقل الطمث، ويُحرِّض أو يُفاقِم من حبّ الشباب.ويُمكن أن يُؤدِّي استخدام أدوية مُعيَّنة، خُصوصًا الستيرويدات القشريَّة والستيرويدات الابتنائيَّة anabolic steroids، إلى تفاقُم حبّ الشباب أو حدوث هجمات flare-ups.وقد تُفاقم مُستحضرات تجميليَّة ومُطهِّرات وغَسُولات مُعيَّنة من حبّ الشباب، وذلك لأنَّها تُؤدِّي إلى انسداد مسامات الجلد.ويُمكن للملابس الضيقة جدًّا والرطوبة المرتفعة والتعرُّق أن تُحرِّض حبّ الشباب.
يختلف حب الشباب من ناحيَّة الشدَّة بين مُعظم الأشخاص بشكلٍ طبيعيٍّ، فهو يتفاقم أحيانًا ويتحسَّن في أحيانٍ أخرى، ولذلك يصعُب تحديد العوامل التي قد تُسبِّب انتشاره.ويتفاقم حبّ الشباب في الشتاء ويتحسَّن في الصيف عادةً، وربَّما يعود هذا إلى التأثيرات المضادَّة للالتهاب، والتي تُوجد في ضوء الشَّمس.ولكن، ليست هناك علاقة بين حبّ الشباب وغسل الوجه غير الكافي، والاستمناء، والنشاط الجنسي.من غير الواضح ما إذا كانت منتجات الحليب، واتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات البسيطة أو المصنعة والسكريات (نظام غذائي يحفز زيادة نسبة السكر في الدَّم) تساهم في حدوث حب الشباب.
هل تعلم...
أعراض حبّ الشباب
يظهر مُعظم حبّ الشباب على الوجه، ولكنه يشيع أيضًا على العُنق والكتِفَينِ والظهر وأعلى الصَّدر.تُسبِّبُ الستيرويدات الابتِنائيَّة حبّ الشباب على الكتفين وأعلى الظهر عادةً.
وهناك 3 مستويات لشدَّة حبّ الشباب:
حب الشباب الخفيف
حب الشباب المتوسِّط
حب الشباب الشَّديد
ولكن، يُمكن حتى للمستوى الخفيف من حبّ الشباب أن يُسبِّب الانزعاج للإنسان، خُصوصًا المراهقين الذين يرون كل بثرة تحديًّا تجميليًّا رئيسيًّا.
مُقارنة حب الشباب الخفيف بحبّ الشَّباب الشديد
بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهمحب الشباب الخفيف، يظهر لديهم القليل فقط من الرؤوس السوداء أو البيضاء غير الملتهِبة، أو عدد متوسِّط من البثور الصغيرة خفيفة التهيُّج.كما قد تظهر تبثرات pustules تُشبِه البثرات برؤوسٍ صفراء.تظهر الرؤوسُ السوداء على شكل عقيداتٍ صغيرة بلون البشرة وذات مركز داكن اللون،وكذلك يكون مظهرُ الرؤوس البيضاء، ولكن من دون اللون الداكن في المركز.وتُسبِّبُ البثور انزعاجًا خفيفًا، ولها مركز أبيض اللون تُحِيطُ به منطقة صغيرة من الجلد المُحمَرّ.
وبالنسبة إلى الذين لديهمحب الشباب المُتوسِّط، يظهر لديهم المزيد من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والبُثور والتبثرات.
أمَّا بالنسبة إلى الذين لديهمحب الشباب الشَّديد، فتظهر لديهم إمَّا أعداد كبيرة جدًّا من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والتبثرات والتبثرات أو حبّ الشباب الكيسيّ العميق.وعند الإصابة بحبّ الشباب الكيسيّ، تظهر عند الشخص كيسات كبيرة الحجم، وحمراء اللون، ومؤلمة، مع عُقيدات مليئةٍ بالقيح قد تلتحِم تحت الجلد وتُشكِّل خرَّاجاتٍ أكبر ينزُّ منها القيح.
لا يترك حبّ الشباب الخفيف ندباتٍ عادةً،ولكن، يُؤدِّي عصر البثرات أو محاولة فتحها بطرقٍ أخرى إلى زيادة الالتِهاب وعمق الإصابة في الجلد، ممَّا يجعل التندُّب أكثر احتمالاً.تتمزَّق الكيساتُ والخرَّاجات في الحالات الشديدة من حبّ الشباب غالبًا، وتترك ندبات بعد شفائِها عادةً.وقد تكون الندبات على شكل ثُقوب صغيرة جدًّا وعميقة (تُشبه الثقوب التي يُحدِثها معول الثلج icepick scars)، أو وهداتٍ (حفر) pits واسعةٍ وبأعماق مُختلِفة، أو فجواتٍ كبيرةٍ غير منتظَمة.تستمر ندباتُ حب الشباب مدى الحياة، وتُؤثِّر بشكلٍ كبيرٍ في الشكل الجمالي عند بعض الأشخاص، ويُمكن أن تُصبِح مصدرًا للشدَّة النفسيَّة.وقد تكون النَّدبات بلونٍ داكن.
عادةً ما يُسبِّبُ حبّ الشباب رؤوسًا بيضاء (السهم)، ورؤوسًا سوداء، وبثرات.
Image provided by Thomas Habif, MD.
تُظهر هذه الصورة رؤوسًا سوداء كبيرة (زؤان مفتوح) ورؤوسًا بيضاء (زؤان مغلق).
© Springer Science+Business Media
تُظهر هذه الصورة رؤوسًا سوداء (زؤان مفتوح) في الأذن.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
عادةً ما يُسبِّبُ حبّ الشباب رؤوسًا بيضاء (السهم)، ورؤوسًا سوداء، وبثرات.
Image provided by Thomas Habif, MD.
تُظهر هذه الصورة رؤوسًا سوداء كبيرة (زؤان مفتوح) ورؤوسًا بيضاء (زؤان مغلق).
© Springer Science+Business Media
تُظهر هذه الصورة رؤوسًا سوداء (زؤان مفتوح) في الأذن.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
حب الشباب الـمُكبَّب هُو الشكل الأكثر شدَّة لحبّ الشباب، ويُسبِّب ندباتٍ شديدةٍ ومُضاعفاتٍ أخرى تنجُم عن الخرَّاجات.يمكن أن يظهر حبُّ الشباب الشديد على الذراعين والبطن والأرداف، وحتى فروة الرأس.
حب الشباب الخاطِفوتقيُّح جلد الوجه (يُسمى العدّ الخاطف rosacea fulminans أيضًا)، هُما نوعان نادران من حبّ الشباب الشديد الذي يظهر فجأةً عادةً، وقد تكون هناك صِلة بينهما.
تشخيص حب الشباب
تفحُّص الجلد
يستنِدُ الأطبَّاء في تشخيص حبّ الشباب إلى تفحُّص الجلد،حيث يبحثون عن أعراضٍ مُعيَّنة مثل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، للتأكُّد من أنَّ الشخص لديه حب الشباب، وليس اضطرابًا جلديًّا آخر، مثل العدّ الوردِيّ rosacea.
وبعدَ تأكيد التشخيص، يُصنِّف الأطبَّاء شدَّة الحالة على أنَّها خفيفة أو متوسِّطة أو شديدة، وذلك استنادًا إلى عدد وأنواع الآفات lesions.
مآل حب الشباب
يخفّ حبّ الشباب مهما كانت شدَّته بشكلٍ تلقائيّ عند وُصول الشخص إلى بداية ومُنتصف العقد الثاني من العمر، ولكن يستمر عند البعض إلى غاية العقد الرابع من العمر، وتنطوي هذه الشريحة على النساء عادةً.وتظهر آفاتُ حب الشباب الخفيفة والعرضيَّة والمنفرِدة عندَ بعض البالغين.
ويشفى حبّ الشباب الخفيف من دون أن يتركَ ندبات عادةً،ويشفى حبُّ الشباب الذي يتراوَح بين المتوسِّط إلى الشديد، ولكنه يترك ندبات غالبًا.
يُمكن أن يُسبِّب حبّ الشباب الكثير من الشدَّة النَّفسية عند المراهقين ويُحرِّض العُزلة الاجتماعيَّة،وقد يتطلَّب الأمرُ استشارة اختصاصيّ أحيانًا.
علاج حب الشباب
بالنسبة للرؤوس البيضاء والرؤوس السَّوداء، يُستخدم رهيم تريتينوين و/أو بيروكسايد البينزويل.
وبالنسبة إلى حبّ الشباب الخفيف، ينطوي مُعالَجَة الجلد على رهيم تريتينوين ومع بيروكسيد البينزويل أحيانًا أو مُضاد حيوي يطبق على الجلد، أو كليهما
بالنسبة إلى حبّ الشباب المتوسِّط، تُستخدم توليفة من المُضادات الحيوية عن طريق الفم مع مُعالَجَة الجلد المُستخدَم لحب الشباب الخفيف
أمَّا بالنسبة إلى حبّ الشباب الشديد، فيُستخدم دواء إيزوتريتينوين عن طريق الفم
تُستخدم حُقن الستيرويدات القشرية لعلاج حبّ الشباب الكيسيّ
وتُعدُّ العناية العامَّة لحب الشباب بسيطة جدًا،حيث يجب غسل المنطقة المصابة برفق لمرَّة واحدة أو اثنتين في اليوم بصابون لا يحتوي على مكوِّنات تُؤدِّي إلى تهيُّج الجلد.لا يُؤدِّي استخدامُ الصابون المضادّ للبكتيريا أو الصابون الخشِن على البشرة abrasive، والمسحات الكحوليَّة وتنظيف المنطقة المصابة بشدَّة وبشكلٍ متكرِّرٍ إلى أيَّة منفعة إضافية، وقد ينجم عن هذا المزيد من تهيُّج الجلد.
كما ينبغي أن تكون مُستحضرات التجميل ذات أساسٍ مائيّ، فالمنتجاتُ التي تحتوي على الكثير من الدهون يُمكن أن تُفاقِم من حبّ الشباب.
يجب اتِّباع نظام غذائيّ صحِّي ومتوازن (انظر الاحتياجات الغذائية).في حال كانت مُعالَجَة حبّ الشباب غير فعالة عند المراهقين، فيمكن تجربة اتباع نظام غذائي فقير بالكربوهيدرات البسيطة أو المعالجة والسكريات (نظام غذائي يُحفز انخفاض سكر الدم) ومدخول قليل من الحليب، ولكن فعالية هذه الإجراءات في علاج حب الشباب غير مؤكدة.
هل تعلم...
تكون بعضُ أنواع مُعالَجَة حبّ الشباب نافعةً لأشخاصٍ مُحدَّدين؛فمثلاً، قد تُعطى موانع الحمل الفمويَّة للنساء اللواتي لديهنَّ حبّ الشباب،ويحتاج هذا العلاجُ إلى أكثر من 6 أشهر حتى يُؤدِّي إلى نتائج.كما قد يُساعد دواء سبيرونولاكتون Spironolactone (دواء يحصر عمل هرمون الألدوستيرون) على مُعالَجَة حالات بعض النِّساء.كلاسكوتيرون هو دواء آخر يثبط تأثيرات بعض الهرمونات، ويمكن استخدامه لعلاج حب الشباب لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر.وقد ساعدت طُرق العلاج المختلفة التي تستخدم الضوء الأشخاصَ الذين لديهم التهاب (مع بثرات أو تبثرات).
تستنِدُ مُعالَجَة حبّ الشباب إلى شدَّة الحالة،فحبّ الشباب الخفيف يحتاج إلى أبسط مُعالَجَة مُمكنة، بحيث تؤدِّي إلى أدنى درجات خطر التأثيرات الجانبيَّة،بينما تحتاج الحالاتُ الأكثر شدَّة، أو التي لا تستجيب إلى العلاج الأوَّلي، إلى عِلاجٍ إضافيٍّ.ويجب أن تنطوي خطَّة العلاج على التثقيف والدَّعم وأكثر الخيارات عمليَّةً للشخص دائمًا،وقد يحتاج الأمرُ إلى استشارة الاختصاصيّ.
حبُّ الشباب الخفيف
تُستخدم الأدويةُ الموضعيَّة التي تُطبَّق على الجلد لعلاج حبّ الشباب الخفيف،وهي تعمل إمَّا عن طريق القضاء على البكتيريا (المضادَّات الحيويَّة)، أو تجفيف مسام الجلد أو فتحها (الأدوية الحالَّة للزؤان comedolytics).يمكن للرهيمات الأقدَم، التي تُباعُ من دون وصفةٍ طبيةٍ وتحتوي على حمض الساليسيك أو الريزورسينول (مُضادّ للمكروبات) أو الكبريت، أن تكون مفيدة من خلال تجفيفِ البثور والتسبُّب في تقشيرٍ خفيفٍ.
ويُعدُّ دواء تريتينوين من أكثر الأدوية الموضعيَّة التي تحتاج وصفة طبية شُيوعًا لعلاج الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء.وهو فعَّال جدًا، ولكنه يُسبِّب تهيُّج الجلد ويزيد من حساسيَّته لضوء الشمس،ولذلك، يتوخَّى الأطباء الحذر عند استخدامه، حيث يصفونه لعددٍ قليل من المرَّات وبتراكِيز منخفِضة في البداية، ويُمكن زيادة عدد المرَّات والتراكيز معًا بشكلٍ تدريجيٍّ.يُستخدَم دواء أدابالين adapalene وحمض الأزيليك azelaic acid وحمض الغليكوليك glycolic أو حمض الساليسيليك salicylic بشكلٍ موضعيّ مع المرضى الذين لا يتحمَّلون دواء تيرتينوين.
وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يُعانون أيضًا من الالتِهاب مع وجود بثرات أو تبثرات، تُقدَّم إليهم توليفة من دواء تريتينوين مع بيروكسيد بنزويل ومُضادّ حيويّ موضعيّ، أو كليهما.ويُعدُّ كلينداميسين clindamycin وإيريثروميسين erythromycin من أكثر المضادَّات الحيويَّة الموضعيَّة الموصوفة شُيوعًا.تُعدُّ رغوة مينوسكلين ودابسون من المضادَّات الحيوية الموضعية الأخرى.ينبغي عدمُ استخدام المضادَّات الحيوية الموضعية إلا عندما تؤخذ كتوليفةٍ مع دواء ريتينويد، مثل تريتينوين، أو بيروكسايد البنزويل.ويتوفَّر بيروكسيد البنزويل بوصفة طبيَّة أو من دونها،بينما قد يُستخدَم حمض الغليكوليك بدلاً من دواء تريتينوين أو كتوليفةٍ معه، ولكنه لم يعد شائع الاستخدام.
يُمكن إزالة الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء من قِبل الطبيب (نزع)، وذلك عن طريق استخدام أداة تُسمَّى نازعة الزؤان، بإبَرٍ مُعقَّمة.
كما يُمكن استخدام المضادَّات الحيوية التي تُؤخذ عن طريق الفم، مثل دوكسيسيكلين ومينوسيكلين وتتراسيكلين وإيريثرومايسين، لدى الأشخاص الذين لديهم الكثير من حبّ الشباب إلى درجة يصعب تدبيره من خلال الأدوية الموضعيَّة وحدها.
حبّ الشباب المتوسِّط
يُعالَج حبُّ الشباب المتوسِّط بالمضادَّات الحيويَّة عن طريق الفم،وتنطوي المضادَّات الحيويَّة الموضعيَّة على دوكسيسيكلين ومينوسيكلين وتتراسيكلين وساريساكلين.ومن الخيارات الأخرى أزيثروميسين، وإريثروميسين، وتريميثوبريم/سلفاميثاكسازول.يستخدم الأشخاص علاجًا موضعيًا ومُضادًا حيويًا عن طريق الفم بالنسبة إلى حبّ الشباب الخفيف عادةً.وقد يحتاج المرضى إلى تناول المضادَّات الحيوية لمدة 12 أسبوعًا تقريبًا للوصول إلى أقصى حدٍّ من المنافِع،
وعند الإمكان، يتوقَّفون عن تناوُل المضادَّات الحيوية عن طريق الفم ويستخدمون العلاج الموضعيّ وحدَه لتدبير الحالة.ولكن، يُمكن أن يعود حبّ الشباب بعد العلاج لفترةٍ قصيرةٍ، ولذلك قد يحتاج الأمر إلى الاستمرار في العلاج لأشهرٍ أو سنواتٍ.
تُصاب النساء اللواتي يتناوَلن المضادَّات الحيويَّة لفترةٍ طويلةٍ بعدوى الخمائرالمهبليَّة vaginal yeast infection أحيانًا، وهي حالة قد تتطلَّب علاجًا.
بالنسبة إلى النِّساء اللواتي لا ينتفعن من تناول المضادَّات الحيويَّة عن طريق الفم، قد يُقدَّم إليهنَّ موانع الحمل الفمويَّة ودواء سبيرونولاكتون أو كلاهما.
حبّ الشَّباب الشَّديد
بالنسبة إلى معظم الحالات الشديدة لحبّ الشديد، والتي لا تفيد فيها المضادَّات الحيويَّة، يُعدُّ دواء إيزوتريتينوين isotretinoin الذي يُؤخذ عن طريق الفم العلاجَ الأفضل،وهو الدَّواءُ الوحيد الذي من المحتمل أن يشفي من حبّ الشباب، وهو ينتمي إلى دواء تريتينوين الموضعيّ.ولكن، يُمكن أن يسبب دواء إيزوتريتينوين تأثيرات جانبيَّة خطيرة جدًا،حيثُ يُمكن أن يُسبِّب الضرر للأجنَّة المُتخلِّقة، ولذلك يجب على النِّساء اللواتي يتناولنه أن يستخدمنَ على الأقلّ شكلين من أشكال موانع الحمل قبل وفي أثناء ومن بعد العلاج، حتى لا يُصبِحن حوامل.ومن المحتمل أيضًا أن تظهر تأثيرات جانبية أخرى أقلّ خطورة.
يستمر العلاج من 16 إلى 20 أسبوعًا عادةً، ولكن يحتاج إلى فترةٍ أطول أحيانًا.
يُعطي الأطباء لأشخاص حبّ الشباب المُكبَّب مُضادَّات حيوية عن طريق الفم،وإذا لم تنفع المضادَّات الحيوية، يُعطونهم دواء إيزوتريتينوين والستيرويدات القشرية عن طريق الفم.
يُعطي الأطباء لأشخاص حبّ الشباب الخاطف ستيرويدات قشرية ومضادات حيوية عن طريق الفم.
يعطي الأطباء الأشخاص المصابين بتقيح جلد الوجه الستيرويديات القشرية والأيزوتريتينوين عن طريق الفم.
الأدوية المستخدَمة لعلاج حب الشَّباب
الأدوية
بعض التأثيرات الجانبية
ملاحظات
يقتل البكتيريا (يطبَّق على الجلد)
الكلينداميسين clindamycin
الإسهال (نادرًا)
ينبغي تجنُّبه بالنسبة إلى المصابين بالدَّاء المعويّ الالتهابيّ
دابسُون Dapsone
اصفرار الجلد المؤقت عند استخدامه مع منتج آخر يحتوي على بيروكسايد البنزويل
يسبب في حالات نادرة جدًا النيتريتات أيضًا ميتهيموغلوبينيَّة الدَّم methemoglobinemia (اضطراب يعيق قدرة الدَّم على حمل الأكسجين)
إريثرومَيْسين erythromycin
تهيج الجلد في حالات نادرة
جيَِّد التحمُّل
حُدوث شائع للمقاومة الجرثوميَّة
مينوسكلين minocycline
تهيج، وجفاف الجلد، واحمرار
يكون دافع الرغوة قابل للاشتعال.ينبغي تجنُّب مصدر النيران، واللهب، والتدخين بعدَ الاستعمال مباشرةً.
بيروكسيد البنزويل
جلد جاف
احتمال أن يُؤدِّي إلى تبييض الملابس والشَّعر
استجابات تحسُّسية (نادرًا)
فعَّال خُصوصًا عند استخدامه كتوليفةٍ مع دواء إريثروميسين أو دواء كلينداميسين
مزيج من بيروكسيد البنزويل Benzoyl peroxide مع دواء إريثروميسين erythromycin: يحتاج الأمر إلى التبريد أحيانًا
يفتح مسامات الجلد (يطبَّق على الجلد)
تريتينوين
تهيج الجلد (مع جفاف، واحمرار، وتقشُّر)
تحسيس الجلد لضوء الشَّمس
تفاقُم واضِحٌ لحبّ الشباب عند البدء باستخدام دواء تريتينوين، وتحتاج الحالة في بعض الأحيان إلى فترةٍ تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع قبل حُدوث أيّ تحسُّن
يحتاج المريض إلى ارتداء ملابس واقية واستخدام مُستحضرات الوقاية من الشَّمس في أثناء التعرُّض لها
ينبغي تجنُّبه في أثناء الحمل
تازاروتين Tazarotene
جلد مُتهيِّج
تحسيس الجلد لضوء الشَّمس
تفاقُم واضح لحبّ الشباب عندَ البدء باستخدام دواء تازاروتين، وتحتاج الحالة في بعض الأحيان إلى فترةٍ تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع قبل حُدوث أيّ تحسُّن
يحتاج المريض إلى ارتداء ملابس واقية واستخدام مُستحضرات الوقاية من الشَّمس في أثناء التعرُّض لها
ينبغي تجنُّبه في أثناء الحمل
أدابالين
بعضُ الاحمِرار والحرق
زيادة الحساسيَّة للشمس
فعَّال مثل دواء تريتينوين، ولكنه يُسبِّب تهيُّجًا أقل للجلد
يحتاج المريض إلى ارتداء ملابس واقية واستخدام مُستحضرات الوقاية من الشَّمس في أثناء التعرُّض لها
حمض الأزيليك Azelaic acid
قد يُؤدِّي إلى تفتيح لون الجلد
تهيُّج الجلد قليلاً
قد يُستخدم وحده أو مع دواء تريتينوين
ينبغي استخدامُه بحذر بالنسبة إلى أصحاب البشرة الداكنة بسبب تأثيراته التي تعمل عالى تفتيح لون الجلد، ولكنه يستطيع المساعدة على تفتيح المناطق التي تترك جلدًا داكنًا من بعد الشفاء
حمض الغليكوليك Glycolic acid
لاذع أو واخز
تهيُّج خفيف
مُنتجٌ يُباع من دون وصفةٍ طبيةٍ على شكل رُهيم أو غسول أو محلول يجري استخدامه بالإضافة إلى المُنتجات التي تحتاج لوصفة طبية، ولكنها لم تعد شائعة الاستخدام
حمض السَّاليسيليك Salicylic acid
لاذع أو واخز
تهيُّج خفيف
مُنتج يُباع من دون وصفةٍ طبيةٍ على شكل غسول أو مادَّة مُقشِّرة أو قناع، بالإضافة إلى المنتجات التي يصفها الطبيب
تريفاروتين Trifarotene
جفاف، واحمرار، وتقشر الجلد
زيادة الحساسيَّة للشمس
يحتاج المريض إلى ارتداء ملابس واقية واستخدام مُستحضرات الوقاية من الشَّمس في أثناء التعرُّض لها
يقتل البكتيريا (يُؤخذ عن طريق الفم)
التتراسيكلين Tetracycline
تحسيس الجلد لضوء الشَّمس
تكلفته قليلة وآمن، ولكن ينبغي تناوله على معدة فارغة
يحتاج المريض إلى ارتداء ملابس واقية واستخدام مُستحضرات الوقاية من الشَّمس في أثناء التعرُّض لها
دوكسيسايكلين Doxycycline
تحسيس الجلد لضوء الشَّمس
يحتاج المريض إلى ارتداء ملابس واقية واستخدام مُستحضرات الوقاية من الشَّمس في أثناء التعرُّض لها
مينوسكلين minocycline
الصداع
الدوخة
تغيُّر لون الجلد
من أكثر المضادَّات الحيوية فعَّالية بحسب بعض الخُبَراء، ولكنه مرتفع الثَّمن
إريثرومَيْسين erythromycin
الانزعاج المعدي
تحدُث مُقاومة بكتيريَّة لدواء إريثروميسين في كثيرٍ من الأحيان
أزيثروميسين Azithromycin
الانزعاج المعدي
تأثيرات جانبية أقل من الإريثروميسين
تحدُث مُقاومة بكتيريَّة لدواء الأزيثروميسين في كثيرٍ من الأحيان
ساريسيكلين Sarecycline
تحسيس الجلد لضوء الشَّمس
الانزعاج المعدي
خفة الرأس، أو الدوخة، أو الدوار
يحتاج المريض إلى ارتداء ملابس واقية واستخدام مُستحضرات الوقاية من الشَّمس في أثناء التعرُّض لها
تريميثوبريم وسلفاميثوكسازول
الانزعاج المعدي
طفح جلدي
حدُوث مقاومة بكتيرية لثلاثي ميثوبريم / سلفاميثوكسازول
يفتح مسامات الجلد (يُؤخذ عن طريق الفم)
إيزوتريتينوين Isotretinoin
ضَرر مُحتَمل للجنين المُتخلِّق
تأثير محتمل في مُستويات خلايا الدم والكبد والدهون (ثُلاثيات الغليسيريد والكولسترول)
جفاف العينين وقشَب الشفتين وجفاف الأغشية المخاطيَّة
ألم أو تيبُّس المفاصل الكبيرة وأسفل الظهر عند استخدام الدواء بجرعات كبيرة
يترافق مع الاكتئاب وأفكار الانتحار ومُحاولة الانتحار والقيام بالانتحار فعليًا (نادرًا)، ولكن لا يُعرف ما إذا كان دواء إيزوتريتينوين هُو السَّبب الفعليّ
من غير الواضِح ما إذا كان يترفق مع الداء المعويّ الالتهابي (داء كرون والتهاب القولون التقرُّحي)
بالنسبة إلى النِّساء النَّاشطات جنسيًا، يحتجن إلى إجراء فحصٍ للحمل قبل البدء باستخدام دواء إيزوتريتينوين وعلى فتراتٍ شهريَّة في أثناء تناولهنَّ لهذا الدواء، بالإضافة إلى استخدام شكلين من موانع الحمل أو الامتِناع الجنسيّ، وبِداية قبل شهر من استخدام الدواء والاستمرار في هذا في أثناء استخدامه، ولشهرٍ واحدٍ من بعد التوقُّف عن أخذه.
يحتاجُ هذا الدواءُ إلى اختبارات للدَّم لتفحُّص ما إذا كان يُؤثِّرُ في خلايا الدَّم والكبِد أو مستويات الدُّهون
يثبط عمل الهرمونات
كريم كلاسكوتيرون (المطبق على الجلد)
احمرار، أو تقشُّر أو جفاف، وحكة
لعلاج حب الشباب عند الأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر
مانعات الحمل الفموية (المأخوذة عن طريق الفم)
ارتفاع ضغط الدَّم، وتجلُّط الدَّم، والنزف المهبلي الاختراقي، (على سبيل المثال، بين فترات الحيض)
زيادة الوزن
الانزعاج المعدي
الصداع
لعلاج حب الشباب عند الإناث
سبيرونولاكتون (يُستَعمَل عبر الفم)
الإصابة بالدوخة
ازدياد التَّبوُّل
إيلام الثدي (ألم عند الجس)
الانزعاج المعدي
لعلاج حب الشباب عند الإناث
حبُّ الشَّباب الكيسيّ Cystic acne
يُعالِجُ الأطبَّاء في بعض الأحيان الأشخاص الذين لديهم عُقيدات كبيرة مُلتهِبة أو خرّاجات عن طريق حقنها بالستيرويدات القشريَّة،وفي أحيان أخرى، يقوم الطبيبُ بشقّ العُقيدة أو الخراج لتصريف محتواهما.
ندبات حبّ الشباب
تستنِدُ مُعالَجَة الندبات التي يتركها حبّ الشباب الشَّديد إلى شكل وعُمق وموضع تلك النَّدبات؛
فقد تُعالَج الندبات المتعدِّدة الصغيرة والسطحيَّة بالتقشير الكيميائيّ والعلاج بالليزر أو تسحيج أو تقشير الجلد أو بطريقةٍ أحدث تُسمَّى العلاج بالإبر الدَّقيقة جدًا.عند العلاج بالابر الدقيقة جدًا، تُستخدم إبر دقيقة لوخز الجلد، مما يسبب تغيرات في كولاجين الجلد.
تسحيج أو تقشير الجلد هُو إجراء يقوم على فرك سطح الجلد بأداةٍ معدنية خشنة للتخلُّص من الطبقة السطحية.
وقد يَجرِي استئصالُ الندوب المُنفرِدة السطحيَّة أو العميقة، ومن ثمَّ تجري خياطة الجلد مع بعضه بعضًا.
ويُمكن تحسين مظهر الندبات الواسعة والـمُثلَّمة عن طريق إجراءٍ تجميليّ يُسمَّى قطع الجلد تحت الندبة subcision، حيث يقوم الطبيب بإحداث شقوق صغيرة تحت الجلد لتحرير نسيج الندبة،ويُساعِدُ هذا الإجراء الجلد على مُتابعة تشكيلِ معالمه الطبيعيَّة عادةً.
وتُحقن الندبات أحيانًا بمواد متنوِّعة مثل الكولاجين collagen أو الدهن أو أنواع مُختلِفة من المواد الاصطناعية،وقد تعمل هذه المواد على رفع المنطقة المُتندِّبة إلى الأعلى، وتجعلها على نفس المستوى مع بقية الجلد.تُستخدَم المواد المالئة، مثل الكولاجين وحمض الهيالورونيك وحُقن عديد ميثيل الميثاكريلات polymethylmethacrylate، بشكلٍ مُؤقَّت وينبغي تكرارها بشكلٍ دوري.وتُستخدم بعض الحُقن الأخرى بشكلٍ دائمٍ.