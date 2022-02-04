يحدُث حبّ الشباب نتيجة تفاعُلٍ بينَ الهرمونات وزيوت الجلد والبكتيريا، ممَّا يُؤدِّي إلى التهاب جُريبات الشَّعر (المسامات في الجلد حيث ينمو الشَّعر).يتميز حبُّ الشباب بأنواع عديدة من تشوهات الجلد (الآفات).وهي تختلف في الحجم والشدَّة، ويكون بعضُها أعمق في الجلد بالمقارنة مع أنواع اخرى:

الرؤوس السَّوداء (الزُّؤان المفتوح)

الرؤوس البيضاء (الزُّؤان المُغلق)

البثور (زؤان مُلتهب مُغلق)

كُتل صلبة بارزة (الحطاطات)

كُتل سطحيَّة تحتوي على القيح (التبثرات)

كُتل قاسية أعمق تحتوي على القيح (العقيدات)

جيوب أكبر تحتوي على القيح (الكيسات)

جُيوب أكبر وأعمق تحتوي على القيح (الخراجات) في بعض الأحيان

كلٌّ من الكيسات والخراجات هي جُيوب تحتوي على القيح، ولكن تُعدُّ الخراجات أكبر وأعمق بعض الشيء.

الخراجات الناجمة عن حب الشباب إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة خراجات حمراء (جيوب ممتلئة بالقيح في الجلد) على الوجه. © Springer Science+Business Media

تُوجَد الغُدد الزُّهمِيَّة التي تُفرِزُ مادَّة دهنيَّة (الزُّهم sebum) في الأدمة dermis، أي الطبقة المتوسِّطة من الجلد،وتتَّصِلُ هذه الغدد بجُريبات الشَّعر.يخرج الزُّهمُ مع خلايا الجلد الميتة من الغدد الزُّهميَّة وجُريبات الشعر نحو سطح الجلد عبر المسامّ pores.

تشريح الجُريبة الشعرية الصورة

ويُصاب الشخصُ بحبّ الشباب عندما يُؤدِّي تجمُّع الزُّهم الجاف وخلايا الجلد الميتة والبكتيريا إلى انسداد جُريبات الشَّعر، ممَّا يحُول دون خروج الزُّهم عبر مسامّ الجلد.

يظهر الرأس الأسود (الزؤان المفتوح) إذا كان الانسداد غير مُكتملٍ.

يظهر الرَّأس الأبيض (الزُّؤان المُغلق) إذا كان الانسِداد كاملاً.

البثرة هي رأسٌ أبيض مُلتهب.تُعزِّزُ جُريبة الشعر المسدودة والمليئة بالزُّهم من النمو الزائد لبكتيريا البروبيونية العدية Cutibacterium acnes (التي كانت تُسمى سابقًا Propionibacterium acnes) والتي تُوجد في جُريبة الشعر بشكلٍ طبيعيٍّ.تُفكِّك هذه البكتيريا الزُّهمَ إلى موادّ تُهيِّجُ الجلد،ويُسبِّبُ الالتهابُ النَّاجم عنها عُقيدات تُعرَف ببثور حبّ الشباب.أمَّا الالتهاب الأعمق فيُسبِّبُ كيسات وخرَّاجات أحيانًا.

حب الشباب (العدّ) إخفاء التفاصيل يحتوي الجلد على العديد من الجريبات الشعرية الصغيرة، أو المسام.تحتوي كل جريبة على شعرة وغدة متعددة الفصوص تسمى الغُدَّة الزهمية.تُنتِجُ الغدد الزُهميَّة مادَّة زيتيَّة تُسمَّى الزُّهم sebum، والتي تنتقل عادةً إلى المسام لتزليق الشعر والجلد. يحدث حبّ الشباب عندما تنسد المسام بالزهم الزائد وخلايا الجلد الميتة.إذا كانت المسام مسدودة جزئيًا مع بقاء المسار إلى سطح الجلد مفتوحًا، فإن السطح الداكن من الزهم الجاف يُدعى بالرأس الأسود (الزؤان).ولكن، إذا كان المسلك المؤدي إلى سطح الجلد مسدودًا، تصاب المسام بالعدوى وتصبح ملتهبة، مما يؤدي إلى ظهور كتلة حمراء، متورمة، مليئة بالقيح تُسمَّى البثرة.يمكن للعدوى الأكثر عمقًا وخطورة أن تؤدي إلى عقيدات صلبة تحت سطح الجلد تسمى الكيسات. يمكن للأشخاص أن يعانوا من حب الشبب في أي مرحلة عمرية، وهو ما يحدث لدى معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم.في كثير من الأحيان ، يحدث حبّ الشباب في أثناء البلوغ وبالتزامن مع الطمث عند المرأة بسبب الزيادة في إنتاج الهرمونات. يمكن في معظم الأحيان معالجة حب الشباب ببساطة عن طريق غسله بصابون خفيف واستخدام دواء موضعيّ يُباع من دون وصفة طبية.ولكن، إذا كان حبّ الشباب كبيرًا ومُؤلمًا، أو أدَّى إلى ظهور ندبات، فقد يكون من الضروري طلب العلاج عند الطبيب.

إنَّ المُحرِّض الأكثر شُيوعاً لحبّ الشباب هُو

حيثُ يظهر حبّ الشباب بشكلٍ رئيسيٍّ في أثناء فترة البلوغ، وذلك لأنَّ الزيادة في مُستويات الهرمونات، خُصوصًا الهرمونات الأندروجينيَّة androgens (مثل التستوستيرُون)، تُحرِّضُ الغدد الزُّهميَّة، ممَّا يُؤدِّي إلى زيادةٍ في إفراز الزُّهم.وعندما يصل الشَّخص إلى بِداية ومُنتصف العقد الثاني من عُمره، تبدأ مُستويات الهرمونات لديه بالتراجع عادةً، بحيث يقلّ حبّ الشباب أو يختفي.ولكن، قد تستمر الإصابة بحب الشباب لدى العديد من النِّساء في العقد الرَّابع من العمر.

ويُمكن لحالاتٍ أخرى تتعلَّق بالتغيُّرات الهرمونيَّة أن تُؤثِّرَ في ظُهور حبّ الشباب أيضًا:

الحمل أو الحيض

متلازمة المبيض مُتعدِّد الكيسات

أدوية مُعيَّنة

مُنتَجات مُعيَّنة تُطبَّق على الجلد

الملابس الضيقة جدًا

الرُّطوبة المرتفِعة والتعرُّق

قد يظهر حبّ الشباب مع كل دورة طمثية عند النساء الأصغر سنًا، وقد يختفي أو يتفاقم بشكلٍ ملحوظ في أثناء الحمل.متلازمة المبيض مُتعدِّد الكيسات هي اضطراب هرموني يمكن أن يُعرقل الطمث، ويُحرِّض أو يُفاقِم من حبّ الشباب.ويُمكن أن يُؤدِّي استخدام أدوية مُعيَّنة، خُصوصًا الستيرويدات القشريَّة والستيرويدات الابتنائيَّة anabolic steroids، إلى تفاقُم حبّ الشباب أو حدوث هجمات flare-ups.وقد تُفاقم مُستحضرات تجميليَّة ومُطهِّرات وغَسُولات مُعيَّنة من حبّ الشباب، وذلك لأنَّها تُؤدِّي إلى انسداد مسامات الجلد.ويُمكن للملابس الضيقة جدًّا والرطوبة المرتفعة والتعرُّق أن تُحرِّض حبّ الشباب.

يختلف حب الشباب من ناحيَّة الشدَّة بين مُعظم الأشخاص بشكلٍ طبيعيٍّ، فهو يتفاقم أحيانًا ويتحسَّن في أحيانٍ أخرى، ولذلك يصعُب تحديد العوامل التي قد تُسبِّب انتشاره.ويتفاقم حبّ الشباب في الشتاء ويتحسَّن في الصيف عادةً، وربَّما يعود هذا إلى التأثيرات المضادَّة للالتهاب، والتي تُوجد في ضوء الشَّمس.ولكن، ليست هناك علاقة بين حبّ الشباب وغسل الوجه غير الكافي، والاستمناء، والنشاط الجنسي.من غير الواضح ما إذا كانت منتجات الحليب، واتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات البسيطة أو المصنعة والسكريات (نظام غذائي يحفز زيادة نسبة السكر في الدَّم) تساهم في حدوث حب الشباب.